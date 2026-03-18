Посрещаме пролетта със сняг и дъжд

П рез нощта облачността ще е разкъсана, предимно значителна над югозападната половина от страната. Ще духа слаб североизточен вятър. Минималните температури ще са предимно между 0° и 5°, в София – около 3°. Атмосферното налягане ще се повиши и ще е по-високо от средното за месеца.

В сряда ще преобладава облачно време. В следобедните часове на места в Южна България ще има превалявания от дъжд, в планинските райони – от слаб сняг. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Източна България – до силен вятър от изток-североизток. Ще нахлува студен въздух и дневните температури ще започнат да се понижават – максималните ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 7°.

В планините ще бъде предимно облачно. След обяд на места в масивите на Западна България и Родопите ще има превалява слаб сняг, под около 1500 метра – от дъжд и сняг. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 1°, на 2000 метра – около -4°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 8° - 10°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за сряда, 18 март Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 34 мин. и залязва в 18 ч. и 36 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 02 мин. Луната в София изгрява в 6 ч. и 11 мин. и залязва в 18 ч. и 08 мин. Фаза на Луната: един ден преди новолуние.

В четвъртък и петък вятърът ще е от изток-североизток, предимно умерен, през първия ден все още и временно силен. Ще преобладава облачно време и на много места, главно в източната половина от страната, ще има слаби валежи от дъжд, в планините – от сняг.

Със застудяването в Предбалкана и по високите полета, главно в нощните и сутрешните часове, дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1° и 4°, а максималните – между 5° и 10°. На 20 март в 16 часа и 46 минути ще настъпи астрономическата пролет.