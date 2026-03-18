Любопитно

Яли ли са пица в Помпей? Готвачи пресъздадоха рецепта на 2000 години

Унгарската пицария предизвиква съвременните представи за италианската класика с лимитирана серия, базирана изцяло на съставки, достъпни в Античността – включително ферментирал рибен сос и тесто със сок от спанак

18 март 2026, 06:40
Р есторант предлага пица, вдъхновена от Древен Рим, която вероятно няма нищо общо с вкуса, който съвременните клиенти очакват. Пицария в Будапеща, Унгария, продава лимитирана серия, включваща продукти, които биха били налични по онова време, пише Fox News.

Това означава пълна липса на домати – култура от Новия свят – и никаква моцарела. Вместо това пицата съдържа epityrum (паста от маслини) и garum (гарум – популярен в Древен Рим сос от ферментирала риба). Основата е направена от древни зърнени култури, включително еднозърнест лимец и спелта, а тестото съдържа ферментирал сок от спанак, който помага за втасването му.

Гарнитурата включва още конфитирано патешко бутче, печени кедрови ядки, рикота и редукция от грозде.

Основателят на Neverland Джозеп Зара споделя, че се е вдъхновил от фреска, открита в Помпей през 2023 г., която изглежда показва плосък хляб тип фокача с подправки, зърна от нар и фурми.

„Трябваше да изключим всички съставки, които произхождат от Америка. Седнахме и се опитахме да си представим какво бихме могли да направим, използвайки само тези продукти и без неща като домати и моцарела“, разказва Зара пред Асошиейтед Прес.

Главният готвач Гергели Бардоши допълва, че ограниченият списък със съставки е принудил екипа да заложи на сериозни експерименти.

„Фактът, че по времето на римляните не е имало инфраструктура като водопроводна система, затрудни нещата, тъй като над 80% от тестото за пица е вода“, обяснява Бардоши. „Трябваше да измислим нещо, което би проработило в епохата преди течащата вода“.

Според Лиза Робъртс, кулинарен археолог от Ню Йорк, специализиран в Средиземноморието, за съвременния потребител ястието прилича на малка питка от пшеница, мед и зехтин.

„Гарнитурите биха могли да включват сирене от „песто“, приготвено със зехтин и билки, както и местни плодове като зърна от нар, фурми, круши и сливи“, казва тя.

„Ако видех тази пица днес в Ню Йорк или Лос Анджелис например, бих си помислила, че това е нов прочит на модерен шеф-готвач – нещо като пица за късна закуска (брънч)“.

Робъртс отбелязва, че римляните са били известни с любовта си към гарума, който са слагали „върху всичко“, и сравнява ферментиралата подправка с азиатския рибен сос или мисо пастата. Древните автори са го ценели както като съставка, така и като лекарство.

Въпреки че комбинацията солено-пикантно-сладко може да звучи необичайно, експертът посочва, че тя вече има своето място в съвременната култура – като примери тя дава пъпеш с прошуто или пица с ананас.

Ястието най-точно може да се определи като „далечен прародител“ на пицата, която е създадена повече от хилядолетие по-късно. То принадлежи към традиция, наречена xenia, при която изображения на храна са били предлагани като дарове за гостоприемство в античния свят.

„В „Енеида“ на Вергилий, Еней и неговите спътници използват плоски пшенични питки като ядливи „маси“, поставяйки плодове и други храни върху тях. След като приключат с храненето, те изяждат самия хляб, показвайки, че той може да служи едновременно за чиния и за част от менюто“, обяснява Робъртс.

Що се отнася до популярността на необичайната пица, готвачът Бардоши признава, че тя е за „тясна ниша“ от хора. „Повечето клиенти искат по-конвенционална пица, така че това не е храна за всеки ден. Това е нещо специално“.

Източник: Fox News    
Древен Рим Антична пица Будапеща Кулинарна археология Гарум Без домати и моцарела Neverland Антични съставки Фреска от Помпей Ксения
