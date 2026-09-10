Екшън на борда: Агресивни пътници принудиха самолет за Родос да кацне в Солун

Самолет от Манчестър за Родос е извършил принудително кацане в Солун, след като двама британски пътници на 39 и 42 години предизвикали безредици.

Мъжете се държали агресивно към екипажа и пътници и не изпълнявали разпорежданията на командира; единият снимал с камера, а другият пушил в тоалетната.

Двамата са задържани от гръцката полиция и предстои да бъдат изправени пред съдебните власти.

Polizisten bringen aggressiven Passagier aus Flugzeug und erhalten Applaus https://t.co/pd01brxplb pic.twitter.com/sr1Lq9iNSZ — WELT (@welt) September 10, 2026

Самолет, изпълняващ полет от Манчестър за Родос, е извършил принудително кацане на летище „Македония“ в Солун снощи заради двама британски пътници, които създавали безредици на борда, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Двамата мъже, на 39 и 42 години, проявявали агресивно поведение към членове на екипажа и други пътници и отказвали да изпълняват разпорежданията на командира на самолета, се посочва в инфорамцията. Според информация на обществената медия 39-годишният мъж снимал с камера, а кабинният екипаж установил, че 42-годишният по-рано е пушил в тоалетната на самолета, което е строго забранено.

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Заради създадената ситуация самолетът е извършил извънредно кацане на летище „Македония“ в Солун.

Двамата британски граждани са били задържани от служители на полицията на летището. Те ще бъдат изправени пред компетентните съдебни власти, посочва ЕРТ.