България

Ива Петрова: „Топлофикация" дължи над 1,3 млрд. евро

Тя не разбира тезата, че „Топлофикация" – София плаща към „Булгаргаз" и БЕХ и затова не изпълнява инвестиционната си програма

Николай Киров Николай Киров

13 ноември 2026, 15:37
Правителството оттегля спорните промени в Закона за личната помощ?

Правителството оттегля спорните промени в Закона за личната помощ?
Срив на температурите и бури: НИМХ обяви прогнозата за времето за следващата седмица

Срив на температурите и бури: НИМХ обяви прогнозата за времето за следващата седмица
Христо Мусков счупи световния рекорд на „Гинес“, изтегляйки 40-тонен самолет

Христо Мусков счупи световния рекорд на „Гинес“, изтегляйки 40-тонен самолет
Бедствено положение във Враца: Вятърът надхвърли 110 км/ч

Бедствено положение във Враца: Вятърът надхвърли 110 км/ч
До 95 км/ч: Силен вятър повреди автомобили, събори огради и контейнери в София

До 95 км/ч: Силен вятър повреди автомобили, събори огради и контейнери в София
Срещу Закона за българския език се обявиха преподаватели и синдикат „Образование“

Срещу Закона за българския език се обявиха преподаватели и синдикат „Образование“
Проверяват всички коли, минали през тол камерите при катастрофата на АМ „Тракия”

Проверяват всички коли, минали през тол камерите при катастрофата на АМ „Тракия”
Сблъсък между правителството, КЗК и „Кауфланд“

Сблъсък между правителството, КЗК и „Кауфланд“

З адълженията на „Топлофикация" – София към „Булгаргаз" и „Български енергиен холдинг" (БЕХ) са над 1,3 млрд. евро – над 900 млн. евро към „Булгаргаз" и над 400 млн. евро към БЕХ.

Това отчете министърът на енергетиката Ива Петрова в ресорната парламентарна комисия, предаде БГНЕС.

Петрова заяви, че не разбира тезата, че „Топлофикация" – София плаща към „Булгаргаз" и БЕХ и затова не се изпълнява инвестиционната си програма. Тя напомни, че още преди няколко месеца е сигнализира, че е обезпокоително нивото на изпълнение на инвестиционната и ремонтната програма.

Павлов: Този дълг заплашва да остави държавата без газ

„Ще сезираме и регулатора, разбира се, във връзка с упражнявания контрол в това отношение. Лично аз съм искала нееднократно срещи с едноличния собственик на „Топлофикация" – София, с кмета, с Общинския съвет също, за да обсъдим проблемите. Желание и отговор на тези покани за срещи, за открит диалог няма. Имахме една работна среща лятото с ръководството на „Топлофикация" – София. В общи линии разговорът беше в тази посока, че има проблеми, че качеството на топлоснабдяването е под въпрос", каза министърът на енергетиката.

Изпълнителният директор на „Булгаргаз" Георги Татарски потвърди, че дългът на „Топлофикация" – София към „Булгаргаз" е 900 млн. евро. Той обърна внимание, че на заседание на Столичния общински съвет (СОС) са прозвучали обвинения, че „Булгаргаз" начислява високи лихви и те не могат да ги плащат. По думите му от сумата 900 млн. евро, близо 800 млн. евро са главница.

„Топлофикация София“ е пред фалит: Кой ще плати сметката?

„Булгаргаз" не е фирма, нито е банка, нито е фирма за бързи кредити", категоричен е Татарски и уточни, че начисляват „законна лихва за забава".

Той заяви още, че „Булгаргаз" купува газ и го доставя на „Топлофикация" и не получава плащане. По думите му от месец май до днес не е постъпило нито едно евро в сметките на „Булгаргаз" от „Топлофикация" – София, с изключение на сумите, които постъпват от Фонд „Сигурност на електроенергийната мрежа".

Татарски обърна внимание, че заявените количества от „Топлофикация" – София за целия зимен период са 5 млн. мегаватчаса. Изпълнителният директор уточни, че това са 5 кораба с втечнен природен газ, който „Булгаргаз" трябва да достави и допълни, че по текущите европейски котировки на TTF това възлиза на цена около 500 млн. евро

„От тези 500 млн. евро очакваме от фонда 103 млн. евро, която сума е потвърдена с писмо от „Топлофикация". Или остават 400 млн. евро без лихвите. 400 млн. евро трябва да бъдат финансирани от „Булгаргаз", съответно ние не разполагаме с такава сума от банкови кредити, гарантирани от БЕХ и държавата", обясни Татарски и съобщи, че дългът в края на зимния сезон ще нарасне от 900 млн. евро на 1,38 млрд. евро.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Топлофикация София Булгаргаз Дългове
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Арест в Израел за убийството на професор в метрото в София

Арест в Израел за убийството на професор в метрото в София

КЗП наложи глоби на две големи търговски вериги

КЗП наложи глоби на две големи търговски вериги

Линдзи Вон показа шокираща снимка от 9-ата си операция: Извадиха всички пластини и винтове от крака ѝ

Линдзи Вон показа шокираща снимка от 9-ата си операция: Извадиха всички пластини и винтове от крака ѝ

Сирене за 18,50 евро у нас, 9,50 евро в Германия

Сирене за 18,50 евро у нас, 9,50 евро в Германия

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
36 години и 17 млн. по-късно: Clio е еталонът във френската авто индустрия

36 години и 17 млн. по-късно: Clio е еталонът във френската авто индустрия

carmarket.bg
Румен Радев: Членството на България в НАТО не подлежи на дискусия
Ексклузивно

Румен Радев: Членството на България в НАТО не подлежи на дискусия

Преди 19 часа
Румен Радев: Членството на България в НАТО не подлежи на дискусия
Ексклузивно

Румен Радев: Членството на България в НАТО не подлежи на дискусия

Преди 19 часа
Окръжният съд в Кърджали оправда Лютви Местан
Ексклузивно

Окръжният съд в Кърджали оправда Лютви Местан

Преди 18 часа
Срещу Закона за българския език се обявиха преподаватели и синдикат „Образование“
Ексклузивно

Срещу Закона за българския език се обявиха преподаватели и синдикат „Образование“

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

България е последна в ЕС по възможности за успех с талант и труд

България е последна в ЕС по възможности за успех с талант и труд

Парите ни Преди 13 минути

Корупцията, слабите институции и липсата на взаимна подкрепа ограничават шансовете за развитие

Васил Терзиев отчете 3 години мандат в София

Васил Терзиев отчете 3 години мандат в София

България Преди 31 минути

Какво прави едно мобилно приложение надеждно? Томаш Кубяк гледа отвъд декларациите за поверителност

Какво прави едно мобилно приложение надеждно? Томаш Кубяк гледа отвъд декларациите за поверителност

България Преди 1 час

Какво прави едно мобилно приложение надеждно? Томаш Кубяк гледа отвъд декларациите за поверителност

Близо половината безработни у нас търсят работа повече от година

Близо половината безработни у нас търсят работа повече от година

Парите ни Преди 1 час

Данни на НСИ показват спад на безработицата в България до 3,1%, но и по-малко заети

,

Древни съкровища и загадки в „Свобода на колела“

Любопитно Преди 1 час

Тази събота Мариана и Любо се връщат в Златния век на България от 16:30 ч. по NOVA

„Битка за бъдещето“ по KINO NOVA – непознати светове и съдбоносни избори

„Битка за бъдещето“ по KINO NOVA – непознати светове и съдбоносни избори

Любопитно Преди 1 час

Кампанията ще предложи седем вечери с епични сюжети от 21:00 ч.

От Брад Пит до Никол Кидман: Защо домовете на холивудските звезди станаха лесна плячка за бандитите

От Брад Пит до Никол Кидман: Защо домовете на холивудските звезди станаха лесна плячка за бандитите

Свят Преди 1 час

Въоръжени грабежи, откраднати милиони и постоянен страх: холивудските звезди от А-листата се оказаха на прицела на престъпници, които използват изкуствен интелект и социалните мрежи, за да следят графиците им и да набелязват домовете им, докато те са на снимки или пътуване.

Скопие: Ива Михайлова била в бар преди да иде в България

Скопие: Ива Михайлова била в бар преди да иде в България

Свят Преди 2 часа

Министърът на вътрешните работи на Северна Македония заяви, че тя не е напуснала легално страната

Снимката е илюстративна

Фатална грешка на почивка: Баща сложил 2-годишния си син на отворен прозорец на четвъртия етаж в хотел

Свят Преди 2 часа

Британски съд разкри подробности около смъртта на 2-годишно момче, паднало от хотелски прозорец в Кипър, след като баща му беше глобен за необмислено действие

Откриха 600-годишна гробница с 38 скелета и следи от ритуално жертвоприношение

Откриха 600-годишна гробница с 38 скелета и следи от ритуално жертвоприношение

Любопитно Преди 3 часа

Археолози се натъкнаха на почти непокътнат погребален комплекс на древната цивилизация чиму в Чан Чан. Едно от телата е положено в необичайна поза, което кара учените да подозират, че става дума за човешко жертвоприношение

Бюджет 2027: Съкращения на хартия или реална реформа?

Бюджет 2027: Съкращения на хартия или реална реформа?

Парите ни Преди 3 часа

Икономист и предприемач критикуват липсата на структурни промени

Зад закрити врата решават дали вторият обвиняем за убийството на Илиян Филипов ще остане в ареста

Зад закрити врата решават дали вторият обвиняем за убийството на Илиян Филипов ще остане в ареста

България Преди 3 часа

Прокуратурата настоява за най-тежката мярка за неотклонение. Заседанието се провежда без достъп на медии

Буря връхлетя Истанбул: Отнесе покриви, събори дървета и спря фериботи

Буря връхлетя Истанбул: Отнесе покриви, събори дървета и спря фериботи

Свят Преди 3 часа

Силните пориви повредиха автомобили и наложиха евакуация на четириетажна сграда. Вятърът може да достигне 90 км/ч

„Спасителна мисия“ в „Темата на NOVA”

„Спасителна мисия“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 3 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Пропусната „декларация живот“: Губи ли се пенсията

Пропусната „декларация живот“: Губи ли се пенсията

Парите ни Преди 3 часа

Социалният министър разясни как се възстановяват спрени плащания и какво трябва да направят пенсионерите в чужбина

Средният осигурителен доход достигна 1069 евро през септември

Средният осигурителен доход достигна 1069 евро през септември

Парите ни Преди 3 часа

НОИ отчита ново увеличение на показателя, който участва в изчисляването на новоотпуснатите пенсии

Всичко от днес

От мрежата

11 породи шпаньоли, които ще откраднат сърцето ви (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

11 породи кучета, които обичат да мързелуват на топло

dogsandcats.bg
1

Залесяват изпепелената гора над Илинденци

sinoptik.bg
1

Силен фьонов вятър и температури над 25 градуса

sinoptik.bg

Мария Петрова: Три световни титли, 28 години любов и един рожден ден, различен от всички

Edna.bg

Креатинът за жени: Защо диетолозите го препоръчват за повече енергия и тонус

Edna.bg

АПИ удвоява екипа за наблюдение на пътищата и планира нови електронни табла

Nova.bg

„Високо напрежение”: Празни класни стаи и ученици на хартия

Nova.bg