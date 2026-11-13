Ива Петрова: „Топлофикация" дължи над 1,3 млрд. евро

З адълженията на „Топлофикация" – София към „Булгаргаз" и „Български енергиен холдинг" (БЕХ) са над 1,3 млрд. евро – над 900 млн. евро към „Булгаргаз" и над 400 млн. евро към БЕХ.

Това отчете министърът на енергетиката Ива Петрова в ресорната парламентарна комисия, предаде БГНЕС.

Петрова заяви, че не разбира тезата, че „Топлофикация" – София плаща към „Булгаргаз" и БЕХ и затова не се изпълнява инвестиционната си програма. Тя напомни, че още преди няколко месеца е сигнализира, че е обезпокоително нивото на изпълнение на инвестиционната и ремонтната програма.

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„Ще сезираме и регулатора, разбира се, във връзка с упражнявания контрол в това отношение. Лично аз съм искала нееднократно срещи с едноличния собственик на „Топлофикация" – София, с кмета, с Общинския съвет също, за да обсъдим проблемите. Желание и отговор на тези покани за срещи, за открит диалог няма. Имахме една работна среща лятото с ръководството на „Топлофикация" – София. В общи линии разговорът беше в тази посока, че има проблеми, че качеството на топлоснабдяването е под въпрос", каза министърът на енергетиката.

Изпълнителният директор на „Булгаргаз" Георги Татарски потвърди, че дългът на „Топлофикация" – София към „Булгаргаз" е 900 млн. евро. Той обърна внимание, че на заседание на Столичния общински съвет (СОС) са прозвучали обвинения, че „Булгаргаз" начислява високи лихви и те не могат да ги плащат. По думите му от сумата 900 млн. евро, близо 800 млн. евро са главница.

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„Булгаргаз" не е фирма, нито е банка, нито е фирма за бързи кредити", категоричен е Татарски и уточни, че начисляват „законна лихва за забава".

Той заяви още, че „Булгаргаз" купува газ и го доставя на „Топлофикация" и не получава плащане. По думите му от месец май до днес не е постъпило нито едно евро в сметките на „Булгаргаз" от „Топлофикация" – София, с изключение на сумите, които постъпват от Фонд „Сигурност на електроенергийната мрежа".

Татарски обърна внимание, че заявените количества от „Топлофикация" – София за целия зимен период са 5 млн. мегаватчаса. Изпълнителният директор уточни, че това са 5 кораба с втечнен природен газ, който „Булгаргаз" трябва да достави и допълни, че по текущите европейски котировки на TTF това възлиза на цена около 500 млн. евро

„От тези 500 млн. евро очакваме от фонда 103 млн. евро, която сума е потвърдена с писмо от „Топлофикация". Или остават 400 млн. евро без лихвите. 400 млн. евро трябва да бъдат финансирани от „Булгаргаз", съответно ние не разполагаме с такава сума от банкови кредити, гарантирани от БЕХ и държавата", обясни Татарски и съобщи, че дългът в края на зимния сезон ще нарасне от 900 млн. евро на 1,38 млрд. евро.