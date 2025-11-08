България

Драгомир Стойнев: С Бюджет 2026 всички доходи ще се вдигнат над инфлацията

Забраната за износ на дизел и авиационно гориво дава сигурност на българската икономика, заяви той

8 ноември 2025, 14:34
Е динственият ни изход от ситуацията с "Лукойл" е назначаването на особен управител. За това беше необходимо бързо да направим нужните законодателни промени. Правителството трябваше да предприеме и да вземе бързи мерки. Ако не бяхме направили нищо и бяхме стояли да чакаме 21 ноември, лека полека животът на рафинерията щеше да замре. Това заяви в ефира на БНТ председателят на ПГ на "БСП – Обединена Левица" и заместник-председател на левицата Драгомир Стойнев.

Той подчерта, че и в момента само една българска банка работи с "Лукойл". Според него с назначаването на особен управител поне временно ще настъпи спокойствие и в България и на Балканите.

"Надяваме се скоро да приключи тази война, следствие на която са всички тези проблеми. Тогава ще можем да седнем на масата на преговорите и всичко да продължи по старо му", каза още социалистът.

Той добави, че още от 2022 г. Германия управлява "Роснефт" и отговарят на всички условия налагани от санкциите.

Като друго далновидно решение на парламента Стойнев подчерта забраната за износ на дизел и авиационно гориво, не и на бензин, поради повишения износ в последните дни.

"Това ще гарантира спокойствието и потреблението на българската икономика. Направени са необходимите законодателни промени и остава президентът Радев да ги разпише", обясни председателя на парламентарната група на левицата.

По думите му ако Радев откаже, това ще усложни допълнително ситуацията, но това е единственият път на действие и изрази надежда това да не се случва.

По повод възможността особеният управител да продава активите на рафинерията, Стойнев подчерта, че при писането на промените е отчетена и хипотезата, че е възможно да се вземе решение и БЕХ да я закупи.

"Това е възможно най-добрият сценарий за страната ни", категоричен бе той.

Попитан какъв трябва да бъде особеният управител, Стойнев отговори: "Той трябва да е човек с опит, способен да защитава националните ни интереси и да работи в една нелека среда, да вдигне дружеството на крака, за да работи както до сега".

Драгомир Стойнев беше категоричен, че парламентът е трябвало да бъде обединен по този въпрос, който е изключително важен за националната ни сигурност, но това не се е случило дори след часове дебати в зала, където всички са изказали мнението си.

"Бюджет 2025 г. е на компромиса. Всички партии отстъпихме и благодаря на коалиционните партньори за това, че постигнахме един наистина социален бюджет. Успяхме да направим така, че всички доходи да се вдигнат над инфлацията", подчерта социалистът.

Като примери той посочи повишаване на минималната работна заплата по формулата за 50% от средната работна, повишаването на майчинството през втората година, както и увеличението от 50 на 75% на средствата от майчинството, които ще получава майката, ако се върне на работа.

По повод на повишаване на осигуровките, Стойнев подчерта, че това е защита на правата на всички нас.

"При всеки човек може да настъпи риск от болест, инвалидност, пенсиониране и трябва всички да се осигурим за този момент. Това са права. Когато работникът се осигурява на минимална заплата, работодателят отнема от неговите права", каза още той.

Според него е странно, че 260 хил. българи работят за минимална заплата и изрази съмнение, че немалка сума те получават в плик.

Според Драгомир Стойнев увеличаването на данък "дивидент" ще допринесе за намаляване на тези практики. "Над 20 хил. работодатели не взимат заплати, а те минават през данък "дивидент". Така се получава, че облагаме капитала с 5%, а работникът с 10%", обясни социалистът.

"В нестабилната политическа обстановка в която живеем, най-стабилният фактор е "БСП - Обединена левица". Показахме как се правят компромиси в името на националния интерес. За нас е изключително важно обаче да се изпълняват политиките, които сме поели като ангажимент", каза Стойнев.

Като такива той посочи увеличаването на осигуровките и на максималния осигурителен доход. Не на последно място той припомни и че от една година МВФ и Световната банка говорят също за отмяна на плоския данък, каквото БСП казва от 5-6 години. Председателят на ПГ на БСП - ОЛ подчерта, че ако сега сме били с прогресивното облагане от 2007 г. бихме имали с 14 млрд. лв. повече в бюджета.

"Няма да отстъпим от битката си за социална справедливост, от това в България да има все по-малко социално бедни, хората да имат равен шанс в живота - да имат достъп до образование и здравеопазване. Хубаво е да има и богати хора, но нашата цел е да има все по-малко бедни", категоричен бе Драгомир Стойнев.

На въпрос за кондицията на БСП, той обясни, че е добра и допълни: "Години наред в партията не се разбираше думата "компромис", викаше се и се крещеше от първия ред и нито един неин закон, нито едно предложение не се осъществяваше. Хората не усещаха резултат от работата на левицата. Сега ще усетят и майките, и работниците, и общините". Той бе категоричен че БСП е стабилна партия и ще продължи да работи за осъществяване на социалните си политики въпреки нежеланието на едрия капитал.

Източник: БСП - Обединена левица/Пресцентър    
