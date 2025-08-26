България

С викове "Убийци!": Протестиращи нахлуха в АГ-комплекса на болницата в Русе

На 23 август, два дни след раждането на второто си дете, 21-годишната Габриела Георгиева почина в лечебното заведение

26 август 2025, 08:11
След като клон падна и уби мъж в Пловдив: Съпругата на загиналия завежда дело

Очаква ни хладен вторник, но идва затопляне

Обвиниха момче за палежа на пожара в София в неделя

Пожар пламна до АМ „Тракия” (ВИДЕО)

Транспортираха в „Пирогов“ детето, пострадало след удар от АТВ в Слънчев бряг

Родилка почина в болница в Русе

Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството

Свободно разхождащ се питбул в Бургас нападна и уби котка (ВИДЕО)

П ротестиращи с искания за справедливост и отговорност за смъртта на родилката в Русе нахлуха в Акушеро-гинекологичния (АГ) комплекс на Университетската болница "Канев" в крайдунавския град. 

Родилка почина в болница в Русе

На 23 август, два дни след раждането на второто си дете, 21-годишната Габриела Георгиева почина в лечебното заведение. Изпълнителният директор на болницата Иван Иванов инициира вътрешна проверка и сезира прокуратурата, която работи с полицията по изясняване на обстоятелствата, довели до смъртта на жената. 

"Искаме справедливост и отговорност за смъртта на Габриела", каза съпругът на починалата родилка в Русе Светлин Георгиев.

За това настояха също близки на семейството и други, които се събраха на протест пред сградата на АГ-комплекса на болница "Канев" в крайдунавския град рано тази сутрин.

Вчера Светлин Георгиев се срещна с Иван Иванов и ръководството на лечебното заведение. Той обаче заяви, че не вярва на обясненията, че е направено всичко възможно за спасението на съпругата му. 

Протестиращите скандираха "Убийци!" и влязоха във фоайето на АГ-комплекса. Те настояха за нова среща с ръководството на болницата и хората, които са били на смяна, когато е починала Габриела Георгиева.

Служители на полицията и охраната на болницата успяха да убедят хората да излязат пред вратата на АГ-комплекса с уверение, че на място ще дойде представител на ръководството. 

В АГ-комплекса пристигна и директорът на Областната дирекция на МВР в Русе ст. комисар Николай Кожухаров.

Източник: Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков    
Русе починала родилка болница протест
"Убийци!": Протестиращи нахлуха в АГ-комплекса на болницата в Русе

"Пирогов": 4-годишния Мартин, пометен от АТВ в Слънчев бряг, остава в кома

26 август: Когато историята горя – Партийният дом в пламъци

26 август: Когато историята горя – Партийният дом в пламъци

Рязка ескалация: Тръмп уволни един от седемте членове на борда на директорите

Рязка ескалация: Тръмп уволни един от седемте членове на борда на директорите

Българите трупат пари в банките, готвят се за еврозоната

Българите трупат пари в банките, готвят се за еврозоната

Могат ли котките да консумират яйца

Могат ли котките да консумират яйца

<p>Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра</p>
Ексклузивно

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Преди 22 часа
<p>25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен</p>
Ексклузивно

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

Преди 1 ден
<p>„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия</p>
Ексклузивно

„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

Преди 22 часа
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
Ексклузивно

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

Преди 1 ден

