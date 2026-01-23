България

„Напусна мизерния ни свят“: Почина писателят Калин Терзийски

Новината за кончината на носителя на Европейската награда за литература разтърси културните среди, а близките му го изпратиха с думите: „Една измъчена, но велика душа напусна мизерния ни свят“.

Обновена преди 18 минути / 23 януари 2026, 12:14
„Напусна мизерния ни свят“: Почина писателят Калин Терзийски
Източник: БТА

Б ългария загуби един от най-ярките си и самобитни таланти. Големият писател, психиатър и художник Калин Терзийски е починал. Новината за кончината на носителя на Европейската награда за литература разтърси културните среди, а близките му го изпратиха с думите: „Една измъчена, но велика душа напусна мизерния ни свят“.

Писателят Калин Терзийски е починал на 22 януари в 20:00 ч., съобщи брат му Светослав Терзийски в публикация на официалната си фейсбук страница.

В краткия си пост Светослав Терзийски информира за смъртта на брат си и изразява лична скръб. "Вчера, на 22.1 в 20 ч. почина моя брат Калин Терзийски", пише той.

"Една измъчена, но велика душа напусна мизерния ни свят. Тук беше тясно за него, дано небето го побере", написа още Светослав Терзийски.

 Към момента не са съобщени допълнителни подробности.

  • СПЕЦИАЛИЗИРА ПСИХИАТРИЯ

През 1990 г. Калин Терзийски записва медицина във Висшия медицински институт – София, където завършва през 1996 г. Специализира психиатрия в Държавната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“.

От 1998 г. Терзийски е колумнист и коментатор в изданията Biograph, Eva, „Клуб М“, „Егоист“, Sax, „Едно“, АZ, „Съвременник“, „Жената днес“, „Труд“, „24 часа“, „Новинар“, „Монитор“, „Стандарт“, „Галерия“ и сайтовете OffNews, Edna, Deutche Welle и „Новини Лондон“.

  • СЛЕД 2000 Г. СЕ ОТДАВА ИЗЦЯЛО НА ПИСАНЕТО

През 2000 г. Калин Терзийски напуска работата си на лекар и се отдава изцяло на писането. Той е сценарист на хумористични телевизионни и радиопредавания. От 1996 до 2010 г. работи като сценарист в предаванията: „Квартал“, „Лица“, „Шаш“, „Каналето“ (Българска национална телевизия), „Досиетата Хъ“ („Дарик радио“), „Пълна лудница“ (Би Ти Ви, „Нова телевизия“).

През 2003 г. той участва в провеждането на обществените експерименти на Мартин Карбовски. През 2006 г. Калин Терзийски, заедно с Мартин Карбовски и Ангел Константинов, създава литературния клуб „Литература*Диктатура“. В него членува и брат му – писателят Светослав Терзийски.

През март 2010 г. Терзийски учредява, заедно с група сценаристи, Сдружение на българските телевизионни сценаристи и е един от учредителите на Асоциация на писателите в България.

През 2009 и 2010 г. Калин Терзийски участва в организирането на популярните публични четения „Зачитане“, чийто основен организатор е поета Стефан Иванов.

Калин Терзийски е автор на романи, сборници с разкази и стихосбирки. Първата му самостоятелна стихосбирка – „Сол“, излиза през 2008 г., а първият му роман „Алкохол“, написан в съавторство с Деяна Драгоева – през 2010 г. Той е автор още на книгите „Лудост“, „Мислодобив“, „Любовта на 35-годишната жена“, „Вълнения“, „Любовта на 45-годишния мъж“, „13 парчета от счупеното време“, „Мрачният месец юли“, „Слава“, "Аз и Бог" и др.

Текстове на Калин Терзийски са преведени на английски, испански, италиански, немски, румънски и др.

  • ИЗЛОЖБИ

Калин Терзийски има няколко изложби зад гърба си - „Малките картини. Тих сюр“ (2018), „На първо място – свободата“ (2020), „РазPROдажбата“ – съвместен проект художника Теодор Манолов (2023), „И сериозното носи наслада“ (2025) и др.

„Аз съм човек на внезапните идеи и осенения. Те ме връхлитат. И аз им се отдавам.“ – споделя  Калин Терзийски в интервю за БТА през 2018 г. „Всяка моя картина е от любов, за любов и в любов. Правя изложби на две, три години – за да покажа на хората какви са разсъжденията ми в момента, докъде съм стигнал в напредването или въобще – в движението на мисълта си“, допълва авторът.

  • ПРИЗНАНИЕ

Калин Терзийски е отличен с „Най-първа награда“ за проза от националния конкурс за хумор „Хасковски Каунь“ в Хасково. Номиниран е пет пъти за наградата „Хеликон“ за сборниците си с разкази „Има ли кой да ви обича“ (2009) и „Любовта на 35-годишната жена“ (2010) и за романите „Алкохол“ (2010), „Лудост“ (2011) и „Ной дава последни указания на животните“ (2012). Романът му „Алкохол” е награден през 2010 г. с наградата „Цветето на Хеликон” – като най-продаваната книга на годината. През 2011 г. той е награден с първата за България Европейска награда за литература – за сборника „Има ли кой да ви обича“. През 2014 г. Калин Терзийски е сред първите носителите на „Годишни награди 2014“ на Столичната библиотека.

Източник: БТА    
Калин Терзийски Смърт Писател Светослав Терзийски Починал 22 януари Фейсбук Съобщение за смърт Брат на писателя Тъжна вест
Последвайте ни
„Напусна мизерния ни свят“: Почина писателят Калин Терзийски

„Напусна мизерния ни свят“: Почина писателят Калин Терзийски

Илон Мъск в Давос: Неловки шеги за Гренландия и план за масова продажба на роботи

Илон Мъск в Давос: Неловки шеги за Гренландия и план за масова продажба на роботи

Трябва ли България да плати $1 млрд. за Съвета за мир на Тръмп

Трябва ли България да плати $1 млрд. за Съвета за мир на Тръмп

Животът на Агата Кристи – по-странен от измислица

Животът на Агата Кристи – по-странен от измислица

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Котешките лакомства и награди: какво трябва да знаете?

Котешките лакомства и награди: какво трябва да знаете?

dogsandcats.bg
Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг
Ексклузивно

Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

Преди 15 часа
ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп
Ексклузивно

ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп

Преди 14 часа
Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия
Ексклузивно

Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия

Преди 16 часа
Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър
Ексклузивно

Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Песков: Украинската армия трябва да напусне Донбас

Свят Преди 21 минути

"Те трябва да се оттеглят оттам", категоричен е Песков

Нов блокаж в НС: Битката за машините и кворума поставя под въпрос голямата цел - кога ще гласуваме

Нов блокаж в НС: Битката за машините и кворума поставя под въпрос голямата цел - кога ще гласуваме

България Преди 25 минути

Следващото заседание ще се проведе на 28 януари

Новите заплати в МВР: До 4700 евро за ръководството

Новите заплати в МВР: До 4700 евро за ръководството

България Преди 1 час

МВР влиза в новата година с индексирани възнаграждения и традиционни коледни бонуси

Майката на Стоичков посреща кандидатите за филмовия образ на сина ѝ

Майката на Стоичков посреща кандидатите за филмовия образ на сина ѝ

Любопитно Преди 1 час

Трудна актьорска задача изважда двама кандидати от „Вече играеш… Стоичков“

<p>Костадинов: Трябва да имаме близки отношения с администрацията на Тръмп</p>

Костадин Костадинов: Трябва да имаме близки отношения с администрацията на Тръмп

България Преди 1 час

Настоящият кабинет няма нито морално, нито законово право да прави подобни действия

И Оскарът не отива при…Най-големите изненади и разочарования от номинациите

И Оскарът не отива при…Най-големите изненади и разочарования от номинациите

Любопитно Преди 1 час

Номинациите за „Оскар“ 2026 донесоха рекордните 16 отличия за „Грешници“, изненадващо отсъствие на „Злосторница: За добро“ и редица пренебрегнати, сред които Ариана Гранде, Адам Сандлър и Дуейн Джонсън

<p>Василев: Следващата седмица не трябва да влиза въобще ИК в дневния ред</p>

Радостин Василев: Следващата седмица не трябва да влиза въобще ИК в дневния ред

България Преди 1 час

Според Радостин Василев, ако се въведат тези броячки и скенери, ще стане пълен хаос в момента на изборите

Расте броят на жертвите от влаковата катастрофа в Южна Испания

Расте броят на жертвите от влаковата катастрофа в Южна Испания

Свят Преди 1 час

Министърът на транспорта Оскар Пуенте заяви, че му е "трудно да повярва", че инцидентът е причинен от влака на частната компания "Ирио"

TikTok вече има американска версия и се спаси от забрана

TikTok вече има американска версия и се спаси от забрана

Технологии Преди 1 час

Продължителната сага за бъдещето на TikTok в САЩ намери решение чрез сделка, която включва участие на водещи американски компании и инвеститори и създаване на местна версия на приложението, която ще е с независима инфраструктура

<p>Демерджиев: Бих приел да бъда служебен министър</p>

Иван Демерджиев: Бих приел да бъда служебен министър

България Преди 1 час

Ще продължа да бъда до Румен Радев, добави бившият вътрешен министър

От юмрука до оставката: Как Румен Радев преначерта политическата карта на България

От юмрука до оставката: Как Румен Радев преначерта политическата карта на България

България Преди 2 часа

След 9 години на „Дондуков“ 2, десетки политически битки и седем служебни кабинета, Румен Радев напуска президентския пост

Двама пострадали при челен удар край Владая

Двама пострадали при челен удар край Владая

България Преди 2 часа

Катастрофата е предизвикала затваряне на пътя и отбиване на движението

Странен метал в древно съкровище изуми археолозите

Странен метал в древно съкровище изуми археолозите

Любопитно Преди 2 часа

<p>Нейнски: ЕП няма позиция за &quot;Съвета за мир&quot;</p>

Надежда Нейнски: ЕП няма позиция за "Съвета за мир" вероятно заради неясния правен статут на инициативата

България Преди 2 часа

Дипломатът запита какви са ползите и последствията за нашата страна с включването ни в организацията

<p>Йорданов обвини ПП-ДБ в измама след провал на промените в ИК за &quot;мъртвите души&ldquo;</p>

Тошко Йорданов обвини ПП-ДБ в измама след провал на промените в ИК за "мъртвите души“

България Преди 2 часа

С процедурни хватки беше провален кворума в пленарна зала, така, че промени в Изборния кодекс не се случиха, каза Йорданов

Никушор Дан: Румъния и Европа имат нужда от партньорство със САЩ

Никушор Дан: Румъния и Европа имат нужда от партньорство със САЩ

Свят Преди 2 часа

Трансатлантическите отношения напоследък преминават през трудни времена

Всичко от днес

От мрежата

Как да избера ветеринарен лекар за котката ми

dogsandcats.bg

Как да научим кучето да ходи на пелена

dogsandcats.bg
1

Осезаемо затопляне в края на януари

sinoptik.bg
1

САЩ чакат една от най-екстремните зимни бури от години

sinoptik.bg

Отиде си писателят Калин Терзийски

Edna.bg

Майката на Стоичков посреща кандидатите за филмовия образ на сина й

Edna.bg

Третодивизионен клуб става сателит на Левски

Gong.bg

Десподов се появи на първа страница на испански вестник (СНИМКА)

Gong.bg

Отиде си писателят Калин Терзийски

Nova.bg

Завързан с белезници и ритан в главата: Мъж твърди, че е жестоко пребит в дискотека в Троян

Nova.bg