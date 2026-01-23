„Напусна мизерния ни свят“: Почина писателят Калин Терзийски

Б ългария загуби един от най-ярките си и самобитни таланти. Големият писател, психиатър и художник Калин Терзийски е починал. Новината за кончината на носителя на Европейската награда за литература разтърси културните среди, а близките му го изпратиха с думите: „Една измъчена, но велика душа напусна мизерния ни свят“.

Писателят Калин Терзийски е починал на 22 януари в 20:00 ч., съобщи брат му Светослав Терзийски в публикация на официалната си фейсбук страница.

В краткия си пост Светослав Терзийски информира за смъртта на брат си и изразява лична скръб. "Вчера, на 22.1 в 20 ч. почина моя брат Калин Терзийски", пише той.

"Една измъчена, но велика душа напусна мизерния ни свят. Тук беше тясно за него, дано небето го побере", написа още Светослав Терзийски.

Към момента не са съобщени допълнителни подробности.

СПЕЦИАЛИЗИРА ПСИХИАТРИЯ

През 1990 г. Калин Терзийски записва медицина във Висшия медицински институт – София, където завършва през 1996 г. Специализира психиатрия в Държавната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“.

От 1998 г. Терзийски е колумнист и коментатор в изданията Biograph, Eva, „Клуб М“, „Егоист“, Sax, „Едно“, АZ, „Съвременник“, „Жената днес“, „Труд“, „24 часа“, „Новинар“, „Монитор“, „Стандарт“, „Галерия“ и сайтовете OffNews, Edna, Deutche Welle и „Новини Лондон“.

СЛЕД 2000 Г. СЕ ОТДАВА ИЗЦЯЛО НА ПИСАНЕТО

През 2000 г. Калин Терзийски напуска работата си на лекар и се отдава изцяло на писането. Той е сценарист на хумористични телевизионни и радиопредавания. От 1996 до 2010 г. работи като сценарист в предаванията: „Квартал“, „Лица“, „Шаш“, „Каналето“ (Българска национална телевизия), „Досиетата Хъ“ („Дарик радио“), „Пълна лудница“ (Би Ти Ви, „Нова телевизия“).

През 2003 г. той участва в провеждането на обществените експерименти на Мартин Карбовски. През 2006 г. Калин Терзийски, заедно с Мартин Карбовски и Ангел Константинов, създава литературния клуб „Литература*Диктатура“. В него членува и брат му – писателят Светослав Терзийски.

През март 2010 г. Терзийски учредява, заедно с група сценаристи, Сдружение на българските телевизионни сценаристи и е един от учредителите на Асоциация на писателите в България.

През 2009 и 2010 г. Калин Терзийски участва в организирането на популярните публични четения „Зачитане“, чийто основен организатор е поета Стефан Иванов.

Калин Терзийски е автор на романи, сборници с разкази и стихосбирки. Първата му самостоятелна стихосбирка – „Сол“, излиза през 2008 г., а първият му роман „Алкохол“, написан в съавторство с Деяна Драгоева – през 2010 г. Той е автор още на книгите „Лудост“, „Мислодобив“, „Любовта на 35-годишната жена“, „Вълнения“, „Любовта на 45-годишния мъж“, „13 парчета от счупеното време“, „Мрачният месец юли“, „Слава“, "Аз и Бог" и др.

Текстове на Калин Терзийски са преведени на английски, испански, италиански, немски, румънски и др.

ИЗЛОЖБИ

Калин Терзийски има няколко изложби зад гърба си - „Малките картини. Тих сюр“ (2018), „На първо място – свободата“ (2020), „РазPROдажбата“ – съвместен проект художника Теодор Манолов (2023), „И сериозното носи наслада“ (2025) и др.

„Аз съм човек на внезапните идеи и осенения. Те ме връхлитат. И аз им се отдавам.“ – споделя Калин Терзийски в интервю за БТА през 2018 г. „Всяка моя картина е от любов, за любов и в любов. Правя изложби на две, три години – за да покажа на хората какви са разсъжденията ми в момента, докъде съм стигнал в напредването или въобще – в движението на мисълта си“, допълва авторът.

ПРИЗНАНИЕ

Калин Терзийски е отличен с „Най-първа награда“ за проза от националния конкурс за хумор „Хасковски Каунь“ в Хасково. Номиниран е пет пъти за наградата „Хеликон“ за сборниците си с разкази „Има ли кой да ви обича“ (2009) и „Любовта на 35-годишната жена“ (2010) и за романите „Алкохол“ (2010), „Лудост“ (2011) и „Ной дава последни указания на животните“ (2012). Романът му „Алкохол” е награден през 2010 г. с наградата „Цветето на Хеликон” – като най-продаваната книга на годината. През 2011 г. той е награден с първата за България Европейска награда за литература – за сборника „Има ли кой да ви обича“. През 2014 г. Калин Терзийски е сред първите носителите на „Годишни награди 2014“ на Столичната библиотека.