България

КС отказа да се произнесе за референдума за еврото, предложен от Радев

23 януари 2026, 16:34
КС отказа да се произнесе за референдума за еврото, предложен от Радев
Източник: БТА

Д нес Конституционният съд се произнесе с определение по делото за решението на Народното събрание да не гласува предложения миналата година от президента Румен Радев референдум за въвеждане на еврото в България.

Конституционният съд образува дело за референдума за еврото

КС отклонява искането на 51 народни представители от 51-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на „Решението на Народното събрание за невземане на решение за произвеждане на национален референдум по предложението, внесено от президента на Република България на 12 май 2025 г. с въпрос: „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро” през 2026 г.?“ и за установяване на съответствие на „така поставения въпрос „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро“ през 2026 г. ?“ на Конституцията на Република България и на ограниченията по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, както и на Договора за функциониране на ЕС“.

Конституционен съд Референдум
Последвайте ни
Румен Радев напусна президентската институция

Румен Радев напусна президентската институция

Най-голямата заплаха за бъдещето на НАТО

Най-голямата заплаха за бъдещето на НАТО

Край на мандата: КС прие оставката на Румен Радев, България има нов президент - Илияна Йотова

Край на мандата: КС прие оставката на Румен Радев, България има нов президент - Илияна Йотова

Илон Мъск в Давос: Неловки шеги за Гренландия и план за масова продажба на роботи

Илон Мъск в Давос: Неловки шеги за Гренландия и план за масова продажба на роботи

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Популярни и уникални идеи за имена за кучета от породата Белгийска Малиноа

Популярни и уникални идеи за имена за кучета от породата Белгийска Малиноа

dogsandcats.bg
Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг
Ексклузивно

Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

Преди 19 часа
ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп
Ексклузивно

ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп

Преди 17 часа
Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия
Ексклузивно

Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия

Преди 19 часа
Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър
Ексклузивно

Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тежка катастрофа с два тира и две коли край Враца

Тежка катастрофа с два тира и две коли край Враца

България Преди 33 минути

Загина човек

„Още едно момче тръгна нагоре“: Ники Кънчев се сбогува емоционално с Калин Терзийски

„Още едно момче тръгна нагоре“: Ники Кънчев се сбогува емоционално с Калин Терзийски

България Преди 47 минути

На 22 януари вечерта на 55-годишна възраст почина писателят, поетът, сценаристът и психиатър по образование Калин Терзийски

Тези линии между веждите издават „злодея“ във вас

Тези линии между веждите издават „злодея“ във вас

Любопитно Преди 1 час

Така наречените и много коментирани „11 линии“, гравирани между веждите, се образуват при раздразнение, досада, гняв или дълбока концентрация

Кръвната проба на шефа на парк "Рила" - близо 3 промила алкохол

Кръвната проба на шефа на парк "Рила" - близо 3 промила алкохол

България Преди 1 час

След инцидента директорът на парк "Рила" е хоспитализиран

Дигитален Месия или Антихрист: AI се превръща в поличба за Последните времена

Дигитален Месия или Антихрист: AI се превръща в поличба за Последните времена

Свят Преди 1 час

„Исус се е родил от девица-майка; какво е по-девствено от компютър?“, каза Джо Роугън

Нов обрат за ужасяващата катастрофа в Испания

Нов обрат за ужасяващата катастрофа в Испания

Свят Преди 1 час

Потресената страна търси отговори

След мащабна акция разбиха група изнудвачи в София

След мащабна акция разбиха група изнудвачи в София

България Преди 1 час

С постановления на наблюдаващия прокурор обвиняемите са задържани за срок до 72 часа

<p>Кой е първият джентълмен на България - съпругът на Илияна Йотова&nbsp;</p>

Първият джентълмен на България: Кой е съпругът на президента Илияна Йотова

България Преди 1 час

Докато Илияна Йотова изкачваше всяко стъпало на политическата стълбица – от новинарското студио на БНТ до залите на Европейския парламент и „Дондуков“ 2 – до нея винаги е стоял един и същ мъж. Андрей Йотов

<p>Държавата и ЕС наливат милиони за изграждане на зарядна мрежа за EV</p>

Държавата и ЕС наливат милиони за изграждане на зарядна мрежа за EV

Технологии Преди 1 час

Днес бяха връчени първите шест договора за изграждане на бързи зарядни центрове за електромобили по ТЕН-Т мрежата

Тръмп разкри как е получил голямата синина на ръката си в Давос

Тръмп разкри как е получил голямата синина на ръката си в Давос

Свят Преди 1 час

Президентът обясни, че последната му синина се е появила, след като е ударил масата по време на Световния икономически форум в Давос

България влиза в елитен клуб: Илияна Йотова и ерата на жените президенти

България влиза в елитен клуб: Илияна Йотова и ерата на жените президенти

България Преди 2 часа

Илияна Йотова влиза в елитен клуб на жените президенти. От Мая Санду до Мексико – научете историите на дамите, които управляват света днес. Как конституционният модел на Исабел Перон доведе до историческия прецедент у нас?

<p>ЕС пуска &bdquo;тежката артилерия&ldquo; срещу непристойните ИИ</p>

Европейският съюз пуска „тежката артилерия“ срещу непристойните ИИ

Свят Преди 2 часа

<p>Не дръжте тези неща у дома &ndash; привличат бедност</p>

Не дръжте тези неща у дома – привличат бедност

Любопитно Преди 2 часа

Тези предмети действат като невидими течове, през които възможностите и благополучие се изплъзват

Катастрофата със сина на Кадиров, която парализира Кремъл

Катастрофата със сина на Кадиров, която парализира Кремъл

Свят Преди 2 часа

ПТП с участието на любимия син на ръководителя на републиката се оказва въпрос за устойчивостта на цялата власт в Чечения

Съдът във Варна отказа екстрадицията на руски гражданин

Съдът във Варна отказа екстрадицията на руски гражданин

Свят Преди 2 часа

Мъжът е задържан на летището във Варна през ноември миналата година

Иван Кънчев

„Война или мир?“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми хапе лапите си

dogsandcats.bg

Как да разпозная, че котката ми е бременна?

dogsandcats.bg
1

Осезаемо затопляне в края на януари

sinoptik.bg
1

САЩ чакат една от най-екстремните зимни бури от години

sinoptik.bg

Илияна Йотова — първата жена президент на България

Edna.bg

Орлин Горанов: Ще се отдам на заслужена почивка

Edna.bg

Стойчо Младенов пред Gong.bg: Вземе ли ЦСКА първото място, няма да го даде дълги години (ВИДЕО)

Gong.bg

Иван Иванов продължава да лети в Манакор

Gong.bg

Радев след напускането на Президентството: Не могат да спрат вълната, много сме и сме заедно (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

България има нов президент

Nova.bg