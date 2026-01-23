КС отказа да се произнесе за референдума за еврото, предложен от Радев

Д нес Конституционният съд се произнесе с определение по делото за решението на Народното събрание да не гласува предложения миналата година от президента Румен Радев референдум за въвеждане на еврото в България.

Конституционният съд образува дело за референдума за еврото

КС отклонява искането на 51 народни представители от 51-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на „Решението на Народното събрание за невземане на решение за произвеждане на национален референдум по предложението, внесено от президента на Република България на 12 май 2025 г. с въпрос: „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро” през 2026 г.?“ и за установяване на съответствие на „така поставения въпрос „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро“ през 2026 г. ?“ на Конституцията на Република България и на ограниченията по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, както и на Договора за функциониране на ЕС“.