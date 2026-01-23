България

След мащабна акция разбиха група изнудвачи в София

С постановления на наблюдаващия прокурор обвиняемите са задържани за срок до 72 часа

23 януари 2026, 15:36
След мащабна акция разбиха група изнудвачи в София
Източник: Thinkstock/Guliver

С офийска градска прокуратура привлече като обвиняеми четири лица за организирана престъпна група, действала от началото на 2024 г. на територията на страната и създадена с користна цел – да извлича имуществени облаги от изнудвания. Едно от лицата е привлечено към наказателна отговорност като ръководител на групата, а останалите – като участници в нея.

С постановления на наблюдаващия прокурор обвиняемите са задържани за срок до 72 часа.

Разбиха престъпна група, ръководена от жена

Досъдебното производство е образувано в средата на 2025 г. и се води от ГДБОП - МВР под ръководството и надзора на СГП.

След разрешения от Софийски градски съд (СГС), дадени по искания на СГП, са извършени 26 обиски и изземвания в жилищни обекти и офиси на фирми за бързи кредити. Разпитани са свидетели, изготвени са справки от мобилните оператори, анализирани са трафични данни, изискани са видеозаписи, назначени са видео-технически и лицево-идентификационни експертизи, приобщени са документи.

10 души отиват на съд за лихварство и изнудване

Предстои на 25.01.2026 г. СГП да внесе искане в СГС за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите.

Източник: Prb.bg    
Организирана престъпна група Изнудване ГДБОП
Последвайте ни
Румен Радев напусна президентската институция

Румен Радев напусна президентската институция

Най-голямата заплаха за бъдещето на НАТО

Най-голямата заплаха за бъдещето на НАТО

Край на мандата: КС прие оставката на Румен Радев, България има нов президент - Илияна Йотова

Край на мандата: КС прие оставката на Румен Радев, България има нов президент - Илияна Йотова

Илон Мъск в Давос: Неловки шеги за Гренландия и план за масова продажба на роботи

Илон Мъск в Давос: Неловки шеги за Гренландия и план за масова продажба на роботи

Учат ни как да управляваме парите и пенсионните си планове

Учат ни как да управляваме парите и пенсионните си планове

pariteni.bg
Държавата и ЕС наливат милиони за изграждане на зарядна мрежа за EV

Държавата и ЕС наливат милиони за изграждане на зарядна мрежа за EV

carmarket.bg
Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг
Ексклузивно

Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

Преди 18 часа
ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп
Ексклузивно

ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп

Преди 17 часа
Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия
Ексклузивно

Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия

Преди 19 часа
Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър
Ексклузивно

Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Преди 17 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Още едно момче тръгна нагоре“: Ники Кънчев се сбогува емоционално с Калин Терзийски

„Още едно момче тръгна нагоре“: Ники Кънчев се сбогува емоционално с Калин Терзийски

България Преди 12 минути

На 22 януари вечерта на 55-годишна възраст почина писателят, поетът, сценаристът и психиатър по образование Калин Терзийски

Зов за помощ: 6-годишният Аксай се нуждае от средства, за да пребори рака

Зов за помощ: 6-годишният Аксай се нуждае от средства, за да пребори рака

България Преди 27 минути

Кръвната проба на шефа на парк "Рила" - близо 3 промила алкохол

Кръвната проба на шефа на парк "Рила" - близо 3 промила алкохол

България Преди 41 минути

След инцидента директорът на парк "Рила" е хоспитализиран

Нов обрат за ужасяващата катастрофа в Испания

Нов обрат за ужасяващата катастрофа в Испания

Свят Преди 46 минути

Потресената страна търси отговори

<p>Кой е първият джентълмен на България - съпругът на Илияна Йотова&nbsp;</p>

Първият джентълмен на България: Кой е съпругът на президента Илияна Йотова

България Преди 1 час

Докато Илияна Йотова изкачваше всяко стъпало на политическата стълбица – от новинарското студио на БНТ до залите на Европейския парламент и „Дондуков“ 2 – до нея винаги е стоял един и същ мъж. Андрей Йотов

Тръмп разкри как е получил голямата синина на ръката си в Давос

Тръмп разкри как е получил голямата синина на ръката си в Давос

Свят Преди 1 час

Президентът обясни, че последната му синина се е появила, след като е ударил масата по време на Световния икономически форум в Давос

България влиза в елитен клуб: Илияна Йотова и ерата на жените президенти

България влиза в елитен клуб: Илияна Йотова и ерата на жените президенти

България Преди 1 час

Илияна Йотова влиза в елитен клуб на жените президенти. От Мая Санду до Мексико – научете историите на дамите, които управляват света днес. Как конституционният модел на Исабел Перон доведе до историческия прецедент у нас?

<p>ЕС пуска &bdquo;тежката артилерия&ldquo; срещу непристойните ИИ</p>

Европейският съюз пуска „тежката артилерия“ срещу непристойните ИИ

Свят Преди 1 час

<p>Не дръжте тези неща у дома &ndash; привличат бедност</p>

Не дръжте тези неща у дома – привличат бедност

Любопитно Преди 1 час

Тези предмети действат като невидими течове, през които възможностите и благополучие се изплъзват

Катастрофата със сина на Кадиров, която парализира Кремъл

Катастрофата със сина на Кадиров, която парализира Кремъл

Свят Преди 1 час

ПТП с участието на любимия син на ръководителя на републиката се оказва въпрос за устойчивостта на цялата власт в Чечения

Съдът във Варна отказа екстрадицията на руски гражданин

Съдът във Варна отказа екстрадицията на руски гражданин

Свят Преди 1 час

Мъжът е задържан на летището във Варна през ноември миналата година

Иван Кънчев

„Война или мир?“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Доналд и Мелания Тръмп отбелязаха 21 години брак

Доналд и Мелания Тръмп отбелязаха 21 години брак

Любопитно Преди 2 часа

Доналд и Мелания Тръмп отбелязаха 21 години брак на 22 януари 2025 г., като празнуваха с вечеря във Вашингтон, а първата дама скоро представя документалния филм „Мелания“ за живота си преди Белия дом

САЩ се подготвя за потенциално катастрофална ледена буря

САЩ се подготвя за потенциално катастрофална ледена буря

Свят Преди 2 часа

Бурята, която се очаква да започне днес и да продължи през уикенда, се прогнозира да донесе обилен сняг и всички видове зимни валежи, включително леден дъжд и сняг

Археолози откриха „италианския Тутанкамон“: 2000-годишен университет, погребан от Везувий

Археолози откриха „италианския Тутанкамон“: 2000-годишен университет, погребан от Везувий

Свят Преди 2 часа

Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун

Със зимно палто в женска спа зона: Ким Чен-ун на инспекция

Любопитно Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Как да разпозная, че котката ми е бременна?

dogsandcats.bg

Как да научим кучето да ходи на пелена

dogsandcats.bg
1

Осезаемо затопляне в края на януари

sinoptik.bg
1

САЩ чакат една от най-екстремните зимни бури от години

sinoptik.bg

Орлин Горанов: Ще се отдам на заслужена почивка

Edna.bg

Парис Хилтън за изтичането на нейно интимно видео: „Нарекоха го скандал, беше злоупотреба“

Edna.bg

Христо Стоичков скърби за "магьосника" в кухнята на "златното" поколение

Gong.bg

Нечовешко: Как е възможно да плува при такива условия (видео)

Gong.bg

Радев след напускането на Президентството: Не могат да спрат вълната, много сме и сме заедно

Nova.bg

Отиде си писателят Калин Терзийски

Nova.bg