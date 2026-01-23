„Още едно момче тръгна нагоре“: Ники Кънчев се сбогува емоционално с Калин Терзийски

Първата жена президент на България: Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до „Дондуков“ 2

Б ългарската културна сцена претърпя тежка загуба едва преди часове – на 22 януари вечерта на 55-годишна възраст почина писателят, поетът, сценаристът и психиатър по образование Калин Терзийски.

Сред първите, които публично изразиха болката си, беше водещият на „Стани богат“ Ники Кънчев, който сподели емоционално прощаване с приятеля си в социалните мрежи.

„Още едно момче, още едно голямо приятелче тръгна нагоре! Сбогом, Кайчо! Калин Терзийски – един честен дух, който нонстоп търсеше Истината, терзаеше се, когато не я намираше и палеше огньове да се осветява нашия път напред! Само на 55 години.... Тъжно, много тъжно, по-кайовски тъжно... Eто го в Дарик радио, красиво усмихнат на някои от моите въпроси...“

Калин Терзийски остава в паметта на поколения читатели с романите „Алкохол“, „Сексът на тъмно“, „Мръсни приказки“ и много други, с безкомпромисния си език, черния хумор и безпощадния поглед към човешката душа и обществото. Като психиатър той познаваше тъмните кътчета на ума, а като писател ги превръщаше в литература, която едновременно разсмива и наранява.

Смъртта му на едва 55 години предизвика вълна от реакции в социалните мрежи и медиит. Мнозина отбелязват, че през последните седмици самият той е намеквал за тежкото си здравословно състояние, включително проблеми с високо кръвно налягане.