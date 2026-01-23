България

„Още едно момче тръгна нагоре“: Ники Кънчев се сбогува емоционално с Калин Терзийски

На 22 януари вечерта на 55-годишна възраст почина писателят, поетът, сценаристът и психиатър по образование Калин Терзийски

23 януари 2026, 16:15
Румен Радев напусна президентската институция

Румен Радев напусна президентската институция
Първият джентълмен на България: Кой е съпругът на президента Илияна Йотова

Първият джентълмен на България: Кой е съпругът на президента Илияна Йотова
България влиза в елитен клуб: Илияна Йотова и ерата на жените президенти

България влиза в елитен клуб: Илияна Йотова и ерата на жените президенти
Нов блокаж в НС: Битката за машините и кворума поставя под въпрос голямата цел - кога ще гласуваме

Нов блокаж в НС: Битката за машините и кворума поставя под въпрос голямата цел - кога ще гласуваме
„Напусна мизерния ни свят“: Почина писателят Калин Терзийски

„Напусна мизерния ни свят“: Почина писателят Калин Терзийски
Иван Демерджиев: Бих приел да бъда служебен министър

Иван Демерджиев: Бих приел да бъда служебен министър
От юмрука до оставката: Как Румен Радев преначерта политическата карта на България

От юмрука до оставката: Как Румен Радев преначерта политическата карта на България
Първата жена президент на България: Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до „Дондуков“ 2

Първата жена президент на България: Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до „Дондуков“ 2

Б ългарската културна сцена претърпя тежка загуба едва преди часове – на 22 януари вечерта на 55-годишна възраст почина писателят, поетът, сценаристът и психиатър по образование Калин Терзийски. 

„Напусна мизерния ни свят“: Почина писателят Калин Терзийски

Сред първите, които публично изразиха болката си, беше водещият на „Стани богат“ Ники Кънчев, който сподели емоционално прощаване с приятеля си в социалните мрежи. 

„Още едно момче, още едно голямо приятелче тръгна нагоре! Сбогом, Кайчо! Калин Терзийски – един честен дух, който нонстоп търсеше Истината, терзаеше се, когато не я намираше и палеше огньове да се осветява нашия път напред! Само на 55 години.... Тъжно, много тъжно, по-кайовски тъжно... Eто го в Дарик радио, красиво усмихнат на някои от моите въпроси...“

Калин Терзийски остава в паметта на поколения читатели с романите „Алкохол“, „Сексът на тъмно“, „Мръсни приказки“ и много други, с безкомпромисния си език, черния хумор и безпощадния поглед към човешката душа и обществото. Като психиатър той познаваше тъмните кътчета на ума, а като писател ги превръщаше в литература, която едновременно разсмива и наранява.

Смъртта му на едва 55 години предизвика вълна от реакции в социалните мрежи и медиит. Мнозина отбелязват, че през последните седмици самият той е намеквал за тежкото си здравословно състояние, включително проблеми с високо кръвно налягане.

Калин Терзийски писател смърт 55-годишна възраст българска културна сцена психиатър Ники Кънчев литература социални мрежи здравословни проблеми
Последвайте ни
Румен Радев напусна президентската институция

Румен Радев напусна президентската институция

Най-голямата заплаха за бъдещето на НАТО

Най-голямата заплаха за бъдещето на НАТО

Край на мандата: КС прие оставката на Румен Радев, България има нов президент - Илияна Йотова

Край на мандата: КС прие оставката на Румен Радев, България има нов президент - Илияна Йотова

Илон Мъск в Давос: Неловки шеги за Гренландия и план за масова продажба на роботи

Илон Мъск в Давос: Неловки шеги за Гренландия и план за масова продажба на роботи

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Държавата и ЕС наливат милиони за изграждане на зарядна мрежа за EV

Държавата и ЕС наливат милиони за изграждане на зарядна мрежа за EV

carmarket.bg
Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг
Ексклузивно

Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

Преди 19 часа
ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп
Ексклузивно

ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп

Преди 17 часа
Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия
Ексклузивно

Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия

Преди 19 часа
Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър
Ексклузивно

Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Забравете Гренландия - слънчевите очила на Макрон превзеха Давос

Забравете Гренландия - слънчевите очила на Макрон превзеха Давос

Свят Преди 20 минути

Френският президент беше с авиаторски слънчеви очила, заради спукан кръвоносен съд на окото си

КС отказа да се произнесе за референдума за еврото, предложен от Радев

КС отказа да се произнесе за референдума за еврото, предложен от Радев

България Преди 28 минути

Зов за помощ: 6-годишният Аксай се нуждае от средства, за да пребори рака

Зов за помощ: 6-годишният Аксай се нуждае от средства, за да пребори рака

България Преди 1 час

<p>Залепена уста с тиксо: Проверяват сигнал за насилие в детска градина</p>

Залепена уста с тиксо: Проверяват сигнал за насилие в детска градина

България Преди 1 час

Кръвната проба на шефа на парк "Рила" - близо 3 промила алкохол

Кръвната проба на шефа на парк "Рила" - близо 3 промила алкохол

България Преди 1 час

След инцидента директорът на парк "Рила" е хоспитализиран

Дигитален Месия или Антихрист: AI се превръща в поличба за Последните времена

Дигитален Месия или Антихрист: AI се превръща в поличба за Последните времена

Свят Преди 1 час

„Исус се е родил от девица-майка; какво е по-девствено от компютър?“, каза Джо Роугън

След мащабна акция разбиха група изнудвачи в София

След мащабна акция разбиха група изнудвачи в София

България Преди 1 час

С постановления на наблюдаващия прокурор обвиняемите са задържани за срок до 72 часа

<p>Държавата и ЕС наливат милиони за изграждане на зарядна мрежа за EV</p>

Държавата и ЕС наливат милиони за изграждане на зарядна мрежа за EV

Технологии Преди 1 час

Днес бяха връчени първите шест договора за изграждане на бързи зарядни центрове за електромобили по ТЕН-Т мрежата

Тръмп разкри как е получил голямата синина на ръката си в Давос

Тръмп разкри как е получил голямата синина на ръката си в Давос

Свят Преди 1 час

Президентът обясни, че последната му синина се е появила, след като е ударил масата по време на Световния икономически форум в Давос

<p>ЕС пуска &bdquo;тежката артилерия&ldquo; срещу непристойните ИИ</p>

Европейският съюз пуска „тежката артилерия“ срещу непристойните ИИ

Свят Преди 2 часа

<p>Не дръжте тези неща у дома &ndash; привличат бедност</p>

Не дръжте тези неща у дома – привличат бедност

Любопитно Преди 2 часа

Тези предмети действат като невидими течове, през които възможностите и благополучие се изплъзват

Катастрофата със сина на Кадиров, която парализира Кремъл

Катастрофата със сина на Кадиров, която парализира Кремъл

Свят Преди 2 часа

ПТП с участието на любимия син на ръководителя на републиката се оказва въпрос за устойчивостта на цялата власт в Чечения

Съдът във Варна отказа екстрадицията на руски гражданин

Съдът във Варна отказа екстрадицията на руски гражданин

Свят Преди 2 часа

Мъжът е задържан на летището във Варна през ноември миналата година

Иван Кънчев

„Война или мир?“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Доналд и Мелания Тръмп отбелязаха 21 години брак

Доналд и Мелания Тръмп отбелязаха 21 години брак

Любопитно Преди 2 часа

Доналд и Мелания Тръмп отбелязаха 21 години брак на 22 януари 2025 г., като празнуваха с вечеря във Вашингтон, а първата дама скоро представя документалния филм „Мелания“ за живота си преди Белия дом

САЩ се подготвя за потенциално катастрофална ледена буря

САЩ се подготвя за потенциално катастрофална ледена буря

Свят Преди 2 часа

Бурята, която се очаква да започне днес и да продължи през уикенда, се прогнозира да донесе обилен сняг и всички видове зимни валежи, включително леден дъжд и сняг

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми хапе лапите си

dogsandcats.bg

Как да разпозная, че котката ми е бременна?

dogsandcats.bg
1

Осезаемо затопляне в края на януари

sinoptik.bg
1

САЩ чакат една от най-екстремните зимни бури от години

sinoptik.bg

Илияна Йотова — първата жена президент на България

Edna.bg

Орлин Горанов: Ще се отдам на заслужена почивка

Edna.bg

Стойчо Младенов пред Gong.bg: Вземе ли ЦСКА първото място, няма да го даде дълги години (ВИДЕО)

Gong.bg

Иван Иванов продължава да лети в Манакор

Gong.bg

Радев след напускането на Президентството: Не могат да спрат вълната, много сме и сме заедно (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

България има нов президент

Nova.bg