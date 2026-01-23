Свят

Пуснаха под 200 000 франка гаранция Жак Морети

Съпругата му Джесика Морети остава на свобода под принудителни мерки

23 януари 2026, 19:21
Пуснаха под 200 000 франка гаранция Жак Морети
С ъд в кантон Вале разпореди освобождаването на Жак Морети, съсобственик заедно със съпругата си на бара в ски курорта Кран-Монтана, където в новогодишната нощ избухна пожар с фатален край.

Адът в новогодишната нощ: Собственичката на бара, където загинаха 40 души, бягала с касов апарат, докато хората изгаряли

След плащане на гаранция в размер на 200 000 швейцарски франка (около 215 000 евро), съдът по принудителни мерки на кантона Вале обяви, че е „отменил предварителното задържане“ на Морети и му е наложил „алтернативни мерки“, предназначени да „противодействат на риска от бягство, който представлява обвиняемият“.

Адът в новогодишната нощ: Собственикът на клуба, в който изгоряха 40 души, с тежко криминално минало

Морети, обвиняем в разследването, започнато след трагедията, при която загинаха 40 души и 116 бяха ранени, беше в предварително задържане от 9 януари. Съпругата му Джесика Морети остава на свобода под принудителни мерки.

Източник: БГНЕС    
Жак Морети Трагедия Съд
