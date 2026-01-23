КС отхвърли иска срещу легитимността на кабинета „Желязков“

Д нес Конституционният съд се произнесе с решение по конституционното дело, касаещо легитимността на избора на правителството с премиер Росен Желязков.

КС отхвърли искането, внесено от 49 народни представители от 51-вото Народно събрание, за установяване на противоконституционност на решенията на 51-вото Народно събрание за избиране на министър-председател на Република България, за приемане на структура на Министерския съвет на Република България и за избиране на Министерски съвет на Република България, приети на 16.01.2025 г.

В мотивите си Конституционният съд посочва:

„Решенията по спорове за законност на избора на народен представител влизат в сила от датата на постановяването им преди тяхното обнародване, действат занапред, за да бъдат гарантирани валидността на приетите от Народното събрание актове и запазването на настъпилите с тях правни последици“.

КС не успя да отмени "домовата книга" за служебните премиери

В заседанието участваха всички конституционни съдии. Решението беше прието единодушно.

Припомняме, че през юли миналата година КС образува конституционно дело по искане на 49 народни представители, целящи обявяване на противоконституционност и невалидност на решенията на 51-вото Народно събрание от 16.01.2025 г. за избор на министър-председател, структура и състав на Министерски съвет. Докладчик по делото беше съдия Десислава Атанасова.