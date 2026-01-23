България

Може ли Ивет Лалова да докаже, че е невинна

Лекари и федерация застанаха зад голямата ни спортистка

23 януари 2026, 20:37
Наркодилър с куфар край училище в София

Наркодилър с куфар край училище в София
„Още едно момче тръгна нагоре“: Ники Кънчев се сбогува емоционално с Калин Терзийски

„Още едно момче тръгна нагоре“: Ники Кънчев се сбогува емоционално с Калин Терзийски
Румен Радев напусна президентската институция

Румен Радев напусна президентската институция
Първият джентълмен на България: Кой е съпругът на президента Илияна Йотова

Първият джентълмен на България: Кой е съпругът на президента Илияна Йотова
България влиза в елитен клуб: Илияна Йотова и ерата на жените президенти

България влиза в елитен клуб: Илияна Йотова и ерата на жените президенти
Нов блокаж в НС: Битката за машините и кворума поставя под въпрос голямата цел - кога ще гласуваме

Нов блокаж в НС: Битката за машините и кворума поставя под въпрос голямата цел - кога ще гласуваме
„Напусна мизерния ни свят“: Почина писателят Калин Терзийски

„Напусна мизерния ни свят“: Почина писателят Калин Терзийски
Иван Демерджиев: Бих приел да бъда служебен министър

Иван Демерджиев: Бих приел да бъда служебен министър

С лед вчерашната новина за положителен за остарин нов тест на допинг проба на Ивет Лалова, взета по време на Олимпиадата в Рио през 2016 г., спортната общественост и експертите в България насочват вниманието си към процедурите за защита и въпроса как се доказва истината десетилетие по-късно. 

Според главния лекар на олимпийската ни делегация в Бразилия д-р Стефан Стругаров най-вероятната причина за наличието на веществото е неговото присъствие в хранителни добавки, без то да е било обявено в състава им. Остаринът е хормонален модулатор, забранен от Международната допингова агенция от 2008 г. насам, който често попада в организма на спортистите без тяхно знание, предава NOVA.

Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

„Аз съм изненадан и ядосан, че се хвърля петно върху Ивет. Тя винаги е била атлет за пример“, коментира д-р Стругаров, който е бил главен лекар на българските спортисти в Олимпиадите между 2004 и 2024 г. Той обаче подчертава, че административната битка ще бъде изключително тежка. За да докаже невинност чрез замърсена добавка 10 години след събитието, спортистът трябва да представи оригиналната опаковка за анализ. 

„Трябва да има първо отворена опаковка от веществото и още една неотворена от същата серия, за да се направи анализ. А това смятайте, че не е възможно след 10 години“, поясни медикът.

Въпросът защо проверките се правят десетилетие след Олимпиадата намира отговор в технологичния напредък.

„Голяма част от пробите се замразяват за неопределен срок. Когато се открие нов метод за изследване, те могат да се тестват отново за субстанции, които са били незабележими със старата техника“, обяснява антидопинг офицерът д-р Здравко Тарълов.

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг в Рио

Лалова е сред общо десет олимпийци, засечени при повторни тестове на проби от 2016 г. За сравнение, при повторното тестване на проби от Олимпийските игри в Пекин са установени 1066 положителни резултата, а от Лондон – 73.

Институциите у нас застанаха твърдо зад Ивет Лалова. Президентът на БФЛА Георги Павлов призова към търпение и уважение към презумпцията за невинност. 

„Много неприятен инцидент с наше знаково лице. В момента тече процедура и каквото и да кажем, ще е прибързано. Атлетите са невинни до доказване на противното“, заяви той.

Предстои екипът на атлетката да реши дали да поиска отваряне на т, нар. „проба Б“. Ако и вторият анализ потвърди наличието на остарин, Ивет Лалова ще има право да представи своите официални обяснения и доказателства пред международните органи.

Ивет Лалова, която бе знаменосец на България в Рио и достигна до финал на 200 метра 12 години след олимпийските си финали в Атина, остава един от най-уважаваните български спортисти. В архивно интервю от 2016 г. тя споделя: „Това беше моята цел – 12 години след последните ми финали пак стигнах до тях". Битката за изчистване на името ѝ тепърва започва.

 Ивет Лалова вече е приключила състезателната си кариера и ако наистина бъде доказано допингово нарушение, последствията биха били предимно репутационни. Такова мнение изрази в „Интервюто в Новините на NOVA” спортният журналист Иван Чешанков относно съмненията за използване на забранено вещество от спортистката през 2016 г.

„Тя беше осма на 200 метра в Рио. Ако бъде наказана, този резултат ще бъде заличен, както и всички данни за периода, за който бъде наложена санкция“, обясни той.

По думите му най-вероятната хипотеза към момента е замърсяване, включително чрез хранителна добавка.

„Лошото е, че дори в такива случаи може да се стигне до наказание от около шест месеца. Това е петно за кариерата. Точната терминология е, че в момента има неблагоприятен аналитичен резултат в нейна проба, която е тествана повторно“, обясни Чешанков.

По думите му Ивет Лалова вече е официално уведомена за резултата. Следващата стъпка в процедурата е по нейно желание да бъде отворена и анализирана Б-проба.

„Ако и тогава резултатът е положителен, тя трябва да даде обяснение и защитна теза за наличието на забранения препарат. Ако обаче Б-пробата е негативна, случаят отпада“, посочи той.

Чешанков припомни, че борбата с допинга от десетилетия представлява своеобразна надпревара между проверяващите органи и спортистите. И поясни, че списъкът със забранените вещества се актуализира всяка година.

По отношение на повторното тестване на стари проби Чешанков подчерта, че тази практика не е нова.

Източник: NOVA    
Ивет Лалова допинг
Последвайте ни
Румен Радев напусна президентската институция

Румен Радев напусна президентската институция

Отиде си готвачът на националите от Мондиал'94

Отиде си готвачът на националите от Мондиал'94

Над 10 млрд. лв. още са в обращение

Над 10 млрд. лв. още са в обращение

Може ли Ивет Лалова да докаже, че е невинна

Може ли Ивет Лалова да докаже, че е невинна

Учат ни как да управляваме парите и пенсионните си планове

Учат ни как да управляваме парите и пенсионните си планове

pariteni.bg
Кога и защо котките съскат

Кога и защо котките съскат

dogsandcats.bg
Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг
Ексклузивно

Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

Преди 23 часа
ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп
Ексклузивно

ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп

Преди 22 часа
Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия
Ексклузивно

Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия

Преди 1 ден
Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър
Ексклузивно

Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Преди 23 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пуснаха под 200 000 франка гаранция Жак Морети

Пуснаха под 200 000 франка гаранция Жак Морети

Свят Преди 2 часа

Съпругата му Джесика Морети остава на свобода под принудителни мерки

Жалбата за сексуално насилие срещу Хулио Иглесиас беше отхвърлена

Жалбата за сексуално насилие срещу Хулио Иглесиас беше отхвърлена

Свят Преди 2 часа

Прокуратурата е прекратила разследването

КС отхвърли иска срещу легитимността на кабинета „Желязков“

КС отхвърли иска срещу легитимността на кабинета „Желязков“

България Преди 4 часа

Забравете Гренландия - слънчевите очила на Макрон превзеха Давос

Забравете Гренландия - слънчевите очила на Макрон превзеха Давос

Свят Преди 4 часа

Френският президент беше с авиаторски слънчеви очила, заради спукан кръвоносен съд на окото си

КС отказа да се произнесе за референдума за еврото, предложен от Радев

КС отказа да се произнесе за референдума за еврото, предложен от Радев

България Преди 5 часа

Илияна Йотова

Започва ерата „Йотова“ - политически шах или просто по „домовата книга“

България Преди 5 часа

Тежка катастрофа с два тира и две коли край Враца

Тежка катастрофа с два тира и две коли край Враца

България Преди 5 часа

Загина човек

Зов за помощ: 6-годишният Аксай се нуждае от средства, за да пребори рака

Зов за помощ: 6-годишният Аксай се нуждае от средства, за да пребори рака

България Преди 5 часа

<p>Залепена уста с тиксо: Проверяват сигнал за насилие в детска градина</p>

Залепена уста с тиксо: Проверяват сигнал за насилие в детска градина

България Преди 5 часа

Тези линии между веждите издават „злодея“ във вас

Тези линии между веждите издават „злодея“ във вас

Любопитно Преди 5 часа

Така наречените и много коментирани „11 линии“, гравирани между веждите, се образуват при раздразнение, досада, гняв или дълбока концентрация

Кръвната проба на шефа на парк "Рила" - близо 3 промила алкохол

Кръвната проба на шефа на парк "Рила" - близо 3 промила алкохол

България Преди 5 часа

След инцидента директорът на парк "Рила" е хоспитализиран

Дигитален Месия или Антихрист: AI се превръща в поличба за Последните времена

Дигитален Месия или Антихрист: AI се превръща в поличба за Последните времена

Свят Преди 5 часа

„Исус се е родил от девица-майка; какво е по-девствено от компютър?“, каза Джо Роугън

Нов обрат за ужасяващата катастрофа в Испания

Нов обрат за ужасяващата катастрофа в Испания

Свят Преди 5 часа

Потресената страна търси отговори

След мащабна акция разбиха група изнудвачи в София

След мащабна акция разбиха група изнудвачи в София

България Преди 6 часа

С постановления на наблюдаващия прокурор обвиняемите са задържани за срок до 72 часа

<p>Държавата и ЕС наливат милиони за изграждане на зарядна мрежа за EV</p>

Държавата и ЕС наливат милиони за изграждане на зарядна мрежа за EV

Технологии Преди 6 часа

Днес бяха връчени първите шест договора за изграждане на бързи зарядни центрове за електромобили по ТЕН-Т мрежата

Най-голямата заплаха за бъдещето на НАТО

Най-голямата заплаха за бъдещето на НАТО

Свят Преди 6 часа

Действията на Доналд Тръмп могат да доведат до разпадането на НАТО, предупреждават експерти специално за Vesti.bg

Всичко от днес

От мрежата

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg

Как да разпозная, че котката ми е бременна?

dogsandcats.bg
1

Повече водолюбиви птици у нас

sinoptik.bg
1

Помогнаха на ударен от кола сръндак

sinoptik.bg

Орлин Павлов: „Днес сякаш е по-трудно да разсмееш зрителя, отколкото да го натъжиш

Edna.bg

Светът се сбогува с легендата Валентино Гаравани

Edna.bg

Фрактура разби мечтите на Грийлиш за Мондиал 2026

Gong.bg

Анализ: какви могат да бъдат последствията за Ивет Лалова

Gong.bg

Скрити в кутийки от дъвки: Задържаха мъж за продажба на наркотици до училище в София

Nova.bg

БНБ: 67% от левовете вече са изтеглени

Nova.bg