Тези линии между веждите издават „злодея“ във вас

И ма причина, поради която злите герои във филмите на Дисни често имат онези заплашително намръщени вежди.

Така наречените и много коментирани „11 линии“, гравирани между веждите, се образуват при раздразнение, досада, гняв или дълбока концентрация, според хипнотерапевта и лицеразчитател Лори Бел, пише New York Times.

„Хората, които използват наказанието като инструмент, имат 11-те си линии между веждите“, каза Бел пред The Post. Тя обясни, че в китайската медицина веждите са известни като „дворецът на братята и сестрите“.

„Хората, които имат тази линия на наказание, обикновено са се карали с братята и сестрите си; те са израснали, наказвайки се взаимно. В резултат на това те са много добри в използването на инструмента на наказанието“, допълни тя.

Here’s the telltale sign you have a punishing ‘Disney villain’ personality, according to a face reader https://t.co/WWuqYL6DHY pic.twitter.com/ea2lEqPavA — New York Post (@nypost) January 23, 2026

Според Бел, дали линията се появява между лявата или дясната вежда, показва кого и как наказвате. „Дясната страна на лицето се възприема като вашата публична персона, а лявата страна на лицето – като вашата лична персона.“

Тя отбелязва, че когато има значителни разлики между двете половини на лицето, човекът е несъответстващ – държи се по един начин публично, а по друг насаме.

„Що се отнася до веждите и тази наказателна линия, ако е от дясната страна на лицето, вероятно използвате този инструмент повече в бизнеса и обществения си живот. Ако е на лявата вежда, го използвате в личния си живот; наказвате хората, които са най-близо до вас, а не тези, с които правите бизнес.“

Ако линията се простира между двете очи – „Ти си реклама за всички“, добавя Бел. Тя подчертава, че колкото по-дълбока е линията, толкова по-силна е енергията.

„Ако те са налице, но не са супер интензивни или са по-леки, наказанието може да не е нещо, което човекът използва постоянно или за което винаги мисли.“

Бел посочва примера с Гастон от „Красавицата и Звярът“ на Дисни.

„Линията на наказанието е основната черта на лицето му, а наказанието е основната част от личността му“, казва тя.

Сред други анимационни злодеи, които показват тази черта, са Капитан Хук, Джафар, Скар, Урсула, Кралицата на сърцата и Гринч.

Що се отнася до известни личности, Дуейн Джонсън, Ръсел Бранд, Лена Хийди и Мишел Лами имат така наречените „линиии на наказателя“.

Бел отбелязва, че авторът Стивън Кинг има линия на наказание под дясната вежда, заедно с дълбока линия на концентрация в центъра на веждите си.

„Това е дълбока концентрация върху наказанието и как да се използва в професионален контекст. За Стивън Кинг това е напълно подходящо.“

Преди да се притесните от собствените си 11 линии, Бел подчертава, че четенето на лица, което има корени в китайската медицина и датира от векове, взема предвид цялостната картина на лицето, а не само една черта.

„Ако някой имаше тези наказателни вежди, но всяка друга черта на лицето му беше черта на доброта или хуманност, тогава бих го нарекла по-скоро справедливост, отколкото наказание. Бих казала, че е по-скоро описване на грешките на човечеството. Трябва да го четете в контекста на другите черти“, обясни тя пред The Post.

Независимо дали хората го осъзнават или не, четенето на лица е присъщо за повечето човешки взаимодействия.

„Определено четем лица на подсъзнателно ниво, затова, когато видите лице, получавате гърлена реакция. Много по-забавно е, когато можете да го изведете наяве в съзнанието си и да разберете защо се чувствате по този начин.“

Бел смята, че четенето на лица има непосредствена, присъща стойност.

„Хората искат да четат лица, защото искат да защитят себе си, да защитят хората, които обичат, и да разберат по-добре другите. Всичко се свежда до четене на символи и ако разбирате как да четете символите, можете да заобиколите всички малки части информация и всичко се получава“, обяснява тя.