ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп

Е вропейският съюз може да подкрепи Съвета за мир, ако мандатът му е ограничен до ивицата Газа.

Това заяви върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.

„ЕС може да подкрепи тази инициатива, ако мандатът на Съвета за мир е ограничен до Газа, както е предвидено от ООН“, заяви Калас.

Тръмп покани 60 държави в Съвета за мир, който според първоначалната идея трябва да наблюдава спазването на примирието в Ивицата Газа. В последствие обаче президентът на САЩ постави по-амбициозни цели на организацията, която днес беше учредена под неговата егида.

Повечето поканени държави отказаха или все още обмислят поканите на Тръмп. От страните членки на ЕС само премиерите на България и Унгария участваха в основаването на Съвета за мир, което се състоя днес в Давос, където се провежда ежегодният Световен икономически форум.