Свят

ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп

Повечето поканени държави отказаха или все още обмислят поканите на Тръмп

22 януари 2026, 23:15
ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп
Източник: EPA/БГНЕС

Е вропейският съюз може да подкрепи Съвета за мир, ако мандатът му е ограничен до ивицата Газа.

Това заяви върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.

Ето кой влиза в Съвета за мир на Тръмп, освен България

„ЕС може да подкрепи тази инициатива, ако мандатът на Съвета за мир е ограничен до Газа, както е предвидено от ООН“, заяви Калас.

Тръмп покани 60 държави в Съвета за мир, който според първоначалната идея трябва да наблюдава спазването на примирието в Ивицата Газа. В последствие обаче президентът на САЩ постави по-амбициозни цели на организацията, която днес беше учредена под неговата егида.

Тръмп покани Радев в елитния Съвет за мир

Повечето поканени държави отказаха или все още обмислят поканите на Тръмп. От страните членки на ЕС само премиерите на България и Унгария участваха в основаването на Съвета за мир, което се състоя днес в Давос, където се провежда ежегодният Световен икономически форум.

Европейски съюз Съвет за мир Ивицата Газа Кая Калас
Последвайте ни
Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп

ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп

Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия

Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия

Ето кой влиза в Съвета за мир на Тръмп, освен България

Ето кой влиза в Съвета за мир на Тръмп, освен България

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Mercedes-AMG подготвя нов GLC 53 с шестцилиндрова PHEV система

Mercedes-AMG подготвя нов GLC 53 с шестцилиндрова PHEV система

carmarket.bg
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Ексклузивно

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Преди 1 ден
<p>Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци</p>
Ексклузивно

Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

Преди 1 ден
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
Ексклузивно

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Преди 1 ден
<p>Кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден днес

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Свят Преди 1 час

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе среща с украинския си колега Володимир Зеленски

Захари Карабашлиев получи приза „Писател на 2025 г.”

Захари Карабашлиев получи приза „Писател на 2025 г.”

България Преди 1 час

Наградата връчи философът и писател проф. Цочо Бояджиев

Хибриден автомобил се запали край Цървеняно

Хибриден автомобил се запали край Цървеняно

България Преди 2 часа

В автомобила са пътували двама пътници, които не са пострадали

Автобус аварира на основно кръстовище в София

Автобус аварира на основно кръстовище в София

България Преди 2 часа

Образува се задръстване и преминаването през участъка беше затруднено

СДВР с позиция охраната на метрото в София

СДВР с позиция охраната на метрото в София

България Преди 3 часа

Зеленски и Тръмп са се съгласили за гаранции за сигурност за Украйна

Зеленски и Тръмп са се съгласили за гаранции за сигурност за Украйна

Свят Преди 3 часа

В ОАЕ ще бъдат домакин на тристранни разговори между САЩ, Русия и Украйна

Почина уважваният юрист и политик Анастас Анастасов

Почина уважваният юрист и политик Анастас Анастасов

България Преди 4 часа

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг в Рио

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг в Рио

Свят Преди 5 часа

Пробата е дадена от българската лекоатлетка на 17 август 2016 г. - по време на Олимпиадата в Рио

Голяма авария спря за кратко тока в центъра на София

Голяма авария спря за кратко тока в центъра на София

България Преди 5 часа

Електричеството е спряло малко преди 18.30 часа

Осуетиха атентат срещу германския канцлер Мерц

Осуетиха атентат срещу германския канцлер Мерц

Свят Преди 5 часа

Групировка на име „Колектив за съпротива“ пое отговорност

Службата за имигрантите задържала деца в Минесота

Службата за имигрантите задържала деца в Минесота

Свят Преди 6 часа

Тръмп определи кампанията като битка за изгонване на насилствени престъпници от САЩ.

Камион с прасета се запали на пътя Хасково – Димитровград

Камион с прасета се запали на пътя Хасково – Димитровград

България Преди 7 часа

На място са изпратени екипи на пожарната

Как реагираха политиците на присъединяването на България към Съвета за мир

Как реагираха политиците на присъединяването на България към Съвета за мир

България Преди 7 часа

<p>Предбрачният договор, който &bdquo;държи Бруклин като заложник&ldquo;</p>

Защо Дейвид и Виктория Бекъм се притесняват от предбрачния договор на Бруклин и Никола Пелц

Свят Преди 8 часа

Дейвид и Виктория Бекъм се опасяват какво ще се случи с Бруклин, ако се стигне до развод, след като той е станал „напълно погълнат“ от семейството на съпругата си и „изолиран“ от своето собствено

„Обичам те! Продължавай да натискаш!“: Тенис легенда с послание към Григор Димитров

„Обичам те! Продължавай да натискаш!“: Тенис легенда с послание към Григор Димитров

България Преди 8 часа

Легендарният Андре Агаси предизвика истински фурор в социалните мрежи с емоционална публикация

Боряна Братоева и Петър Антонов в интимен сблъсък: „Място, наречено Другаде“ с премиера в нов театър

Боряна Братоева и Петър Антонов в интимен сблъсък: „Място, наречено Другаде“ с премиера в нов театър

Любопитно Преди 8 часа

След над 100 представления и престижните отличия „Икар“ и „Аскеер“, спектакълът „Място, наречено Другаде“ се мести на нова сцена. От 20 февруари тандемът Боряна Братоева и Петър Антонов ще представя отличения текст на Яна Борисова в Театър Artvent

Всичко от днес

От мрежата

Как да избера ветеринарен лекар за котката ми

dogsandcats.bg

Умни, спокойни и лесни за обучение малки породи кучета

dogsandcats.bg
1

Осезаемо затопляне в края на януари

sinoptik.bg
1

САЩ чакат една от най-екстремните зимни бури от години

sinoptik.bg

Коя популярна личност оглави онлайн класация за най-красива жена в света

Edna.bg

Емилия Кларк: След „Игра на тронове“ преживях пълен нервен срив

Edna.bg

Огромно напрежение на мач от ЛЕ, части за борба с безредиците изведоха феновете (ВИДЕО)

Gong.bg

Цървена звезда патентова победите с по 1:0

Gong.bg

Допинг тест показа забранено вещество в проба на Ивет Лалова от 2016 г.

Nova.bg

Кая Калас обяви при какво условие ЕС ще подкрепи Съвета за мир

Nova.bg