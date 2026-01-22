България

Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

"Ивет Лалова-Колио никога не е приемала съзнателно забранени вещества"

22 януари 2026
Делото "Дебора": Адвокатите на Георгиев твърдят, че процесът е режисиран
В ъв връзка с публикуваната по-рано информация от Международната агенция за тестване (ITA), KEY Academy, агенцията, представляваща Ивет Лалова-Колио, изпрати официална позиция в която изрично се посочва, че "Ивет Лалова-Колио никога не е приемала съзнателно забранени вещества".

"На 22 януари 2026 г. ITA публикува официално съобщение на уебсайта си, че при повторен анализ на проба, предоставена от Ивет Лалова-Колио на 17 август 2016 г. по време на Олимпийските игри в Рио 2016, е отчетен неблагоприятен аналитичен резултат за Остарин. Публикацията на ITA представлява уведомление за започнала процедура по казус, а не окончателно решение", подчертават от агенцията, представляваща Ивет Лалова-Колио.

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг в Рио

"Процедурата предвижда спортистът да има право да поиска отваряне и анализ на проба Б, като резултатът от нея ще определи следващата фаза. В случай, че анализът на проба Б потвърди резултата от първата, процедурата продължава към етап, в който атлетът има възможност да представи обяснения и доказателства по случая.

Ивет Лалова-Колио никога не е приемала съзнателно забранени вещества и ще упражни в пълен обем правото си на анализ на проба Б и защита пред компетентните органи.

Откритото вещество (Остaрин) е в списъка със забранени вещества от далечната 2008 г. и е лесно откриваем, дори с по-стари методи на анализ. Остарин е сред субстанциите, за които антидопингови и спортни институции през годините многократно са предупреждавали, че съществува реален риск от неумишлено излагане, включително чрез хранителни добавки със замърсени или недекларирани на етикета съставки.

В официално съобщение американската анти-допинг агенция (USADA) посочва, че в техния списък с високорискови продукти има 72 продукта, съдържащи Остарин, като при 19 от тях веществото не е декларирано на етикета. Паралелно, научни публикации обобщават документирани случаи на хранителни добавки, замърсени с Остарин, с което подчертават, че дори минимални следи от субстанцията могат да доведат до неблагоприятни аналитични резултати. Това е общ контекст по темата и не следва да се правят изводи по конкретния случай преди резултата от проба Б и официалните следващи процедури, но е важна информация.

Молим медиите да подхождат с необходимата прецизност към терминологията и фактите, като отчитат, че на този етап става дума за AAF при повторен анализ и за процедура в ход, а не за финално решение. Използването на термини като "уличиха" или "уличен" не са коректни на този етап.

В лицето на Ивет Лалова-Колио българският спорт има един от най-успешните и последователни защитници на честната и чиста конкуренция и заслужава да отстояваме нейното име и репутация с всички законни средства", гласи позицията на агенцията, представляваща Ивет Лалова-Колио.

Източник: Фокус    
