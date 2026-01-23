Свят

Утре спират тока в цяла Украйна

Токът ще бъде спиран почасово във всички региони по график

23 януари 2026, 21:31
Утре спират тока в цяла Украйна
Източник: БТА

В събота ще бъде спиран токът в цяла Украйна, съобщава УНИАН.

Ограничителните мерки са следствие от руски ракетни и дронови атаки по енергийни обекти.

"Укренерго": Украинците да се готвят за още прекъсвания на електроснабдяването

Токът ще бъде спиран почасово във всички региони на Украйна по график. 

Укренерго призова украинците да консумират електроенергия икономично, когато тя се пуска по график.

На повечето места електроенергията ще бъде спирана три пъти през деня, а на някои четири пъти.

Не се очаква подобряването на времето да повлияе на ситуацията с електричеството, защото основният проблем не е студът, а сериозните повреди по електропроводите.

Атомните електроцентрали не работят с пълен капацитет, защото няма как произведеният ток да се доставя до потребителите.

След като Русия атакува Украйна с над 300 дрона: Зеленски призова за спешна подкрепа

Забавянето във възстановяването на отоплението на почти 2 хиляди сгради в украинската столица Киев е свързано с продължителни рестартирания на системата заради големия брой аварирали участъци.

Дори когато се появи техническа възможност за подаване на топлина, е невъзможно това да се направи бързо, защото тръбите трябва да се източат и цялата система да се рестартира, което може да отнеме до два дни.

Източник: УНИАН    
Спиране на тока Украйна Руски атаки
