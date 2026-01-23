България

Наркодилър с куфар край училище в София

Задържаният е известен на полицията и осъждан

23 януари 2026, 18:02
Наркодилър с куфар край училище в София
С толичната полиция е задържала дилър на наркотици в близост до училище, съобщи на брифинг пред медиите комисар Станислава Тодорова, зам.-началник на Трето районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Дилъри "зарибяват" деца с дрога в опаковки за лакомства

Задържаният е на 22 години, известен на полицията и осъждан, роден е във Враца и няма адрес в София.

"Клиентите се обаждат на телефон и научават от къде могат да си купят от наркотика. Днес в тревните площи открихме добре скрити, в кутии от дъвки, единични дози. След като вземат наркотика, клиентите дават парите лично на дилъра", обясни комисар Станислава Тодорова.

Акция срещу дилърите на дрога в училищата в София

Тя допълни, че клиентите са на различна възраст, като сред тях има и деца.

"Ежедневно задържаме дилъри, които разпространяват наркотици по различни схеми, както и различни видове наркотици. Някои предават дозите лично, не по подобна схема", каза още комисар Тодорова. 

Източник: БТА, Александра Крумова, Марин Колев    
