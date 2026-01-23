Любопитно

Идват силни магнитни бури – кога да ги очакваме

23 януари 2026, 17:03
Източник: iStock/GettyImages

М агнитното поле на Земята ще бъде нестабилно през следващите няколко дни, като се очаква слънчевата активност да достигне силни нива. Експертите предупреждават, че магнитните бури могат да повлияят на нервната система, кръвното налягане, съня и общото състояние, особено при чувствителните групи.

Вижте кога се очакват магнитни бури в периода от 23 до 26 януари, кои хора трябва да бъдат особено внимателни и как да се намали въздействието им върху организма.

Календар на магнитните бури от 23 до 26 януари

23 януари, петък – Очаква се умерена магнитна буря с индекс Kp-4, с краткотрайни пикове до Kp-5. Хората, чувствителни към метеорологичните условия, могат да изпитат главоболие, сънливост, умора и намалена концентрация. За повечето хора денят ще премине без сериозни последствия, но фонът ще остане нестабилен.

24 януари, събота – Геомагнитната активност се повишава. Прогнозира се магнитна буря с индекс Kp-5, съответстваща на червено ниво. В такива дни най-често се наблюдават оплаквания от колебания в кръвното налягане, сърцебиене, раздразнителност, главоболие и нарушения на съня.

25 януари, неделя – Магнитната буря продължава. Геомагнитното поле на Земята остава нарушено, като нивата на Kp се задържат около 5. Хроничните заболявания могат да се обострят, работоспособността да намалее, а усещането за напрежение и тревожност да се засили.

26 януари, понеделник – Геомагнитната активност постепенно намалява до Kp 3–4. Това е преходен ден от бурята към стабилизиране. Симптомите може да се запазят, особено при хората, чувствителни към промени във времето, но общото състояние би трябвало да започне да се подобрява.

Какво представляват магнитните бури и как влияят на организма?

Магнитните бури са смущения в магнитното поле на Земята, причинени от изхвърляне на слънчева плазма и потоци слънчев вятър. По време на тези периоди се променя електромагнитният фон, което може да повлияе както на техническите системи, така и на биологичните процеси в човешкото тяло.

  • Kp 2–4 – Слаба до умерена активност, възможен лек дискомфорт
  • Kp 5 и повече – Силни смущения, които могат да повлияят на здравето и функционирането на оборудване

Най-често са засегнати нервната система, сърдечно-съдовата система и хормоналният баланс.

Кои хора са най-засегнати от магнитните бури?

По време на периоди с повишена геомагнитна активност най-често се оплакват:

  • хора със сърдечно-съдови заболявания;
  • хора с високо или ниско кръвно налягане;
  • лица с хронична умора;
  • хора, чувствителни към промени във времето;
  • възрастни хора;
  • бременни жени;
  • хора под продължителен стрес или с проблеми със съня.

Възможни симптоми по време на магнитни бури

Хората могат да изпитват:

  • главоболие и мигрена;
  • замайване;
  • слабост и сънливост;
  • повишена тревожност;
  • колебания в кръвното налягане;
  • нарушения на съня;
  • раздразнителност;
  • обостряне на хронични заболявания.

Как да облекчим въздействието на магнитните бури

В периода от 23 до 26 януари лекарите препоръчват да обръщате по-голямо внимание на състоянието си и да избягвате претоварването на организма. Препоръчителните мерки включват:

  • избягвайте физическо и емоционално натоварване;
  • спете поне 7–9 часа;
  • пийте достатъчно вода;
  • хранете се балансирано;
  • ограничете кафето и алкохола;
  • прекарвайте повече време на открито;
  • проветрявайте помещенията редовно;
  • следете кръвното си налягане.

Хората с хронични заболявания трябва да спазват препоръките на лекаря си и да държат необходимите медикаменти под ръка.

Източник: rbc.ua    
