Отиде си готвачът на националите от Мондиал'94

Г отвачът на националния отбор по футбол от световните първенства през 1986-а в Мексико и през 1994-а година в САЩ – Нейчо Нейчев, е починал вчера, предаде БГНЕС.

Признат за истински корифей в кулинарията, Нейчо Нейчев има огромен опит в своята професия, а също така любовта му към футбола го свързва с националния отбор. След световното първенство в САЩ през 1994-а година, когато България постига най-големия си успех във футбола, Нейчев работи във Варна, а често футболистите от националния отбор му гостуват там.

„Отиде си един от най-големите кулинари, които съм срещал в целия свят! Бат Нейчо Нейчев беше магьосник в кухнята! Готвеше ни прекрасно! Националният отбор беше под „негово командване“ и на Мондиал'86, и на Мондиал'94! Чудесен човек, беше ни като баща! Светъл път, бат Нейчо“, написа Христо Стоичков в профила си във Фейсбук.