Двама пребиха случаен човек насред София

Д вама мъже на 44 и 36 години са привлечени към наказателна отговорност за побой над мъж в столичния парк „Света Троица“, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

На 6 октомври двамата обвиняеми нападнали мъжа на публично място и го удряли с ръце и крака по лицето и тялото. Пострадалият е получил лека телесна повреда.

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Според прокуратурата деянието е извършено по хулигански подбуди, без личен мотив.

По случая е образувано досъдебно производство, като за престъплението законът предвижда наказание „лишаване от свобода“.

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С постановление на наблюдаващия прокурор двамата са задържани за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на мярка „задържане под стража“.