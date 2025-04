Руският "убиец с шахматната дъска" с нови признания

Р уският сериен убиец Александър Пичушкин, осъден през 2007 г. на доживотен затвор за убийството на 48 души, заяви, че е готов да направи признания за още 11 свои жертви, предаде Ройтерс като се позова на руските наказателни служби.

Пичушкин, който в момента е 50-годишен, е избирал жертвите си - обикновено бездомници, алкохолици или възрастни хора, около Бицевския парк – обширно зелено пространство в южната част на Москва. Убийствата са извършени в периода от 1992 до 2006 г.

Той е наричан от руските медии "убиеца с шахматна дъска", защото споделил пред разследващите, че се е надявал да отбележи с монета 64-те полета на шахматна дъска за всяка от жертвите си.

