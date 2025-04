Украйна удари промишлен обект в руската република Мордовия

П ромишлен обект в намиращата се на река Волга руска република Мордовия беше ударен при безпилотна атака, съобщи местният губернатор в Телеграм, цитиран от Ройтерс.

По думите на губернатора Артьом Здунов на мястото работят представители на аварийно-спасителните служби. Той не назова обекта и няма данни за жертви.

"База", Телеграм канал, близък до руските правоохранителни органи, съобщи, че мишената е била фиброоптична фабрика в град Саранск, на 820 км от украинската граница.

Публикацията беше придружена от видеозапис, на който на фона нощно небе се вижда взрив, за който се твърди, че е от удара.

💥🔥Saransk, Mordovia, RF. Attacked UAV enterprise OJSC "Optikovolonnye Sistemy" (Saransk). The plant produces fiber-optic cables that are used to control UAVs during combat operations. 💪🇺🇦❤️❤️❤️ pic.twitter.com/h6JJOXSZcv

Броят на загиналите и ранените при ударите през последното денонощие срещу украинския град Кривой рог нарасна съответно на 19 и 69, предаде Укринформ, като се позова на ръководителя на военната администрация в града Олександър Вилкул.

Снощи руските сили нанесоха нов удар по града, при който загина един човек, а трима бяха ранени.

Преди това вчера срещу Кривой рог имаше ракетна атака, при която бяха убити 18 души, а над 60 бяха ранени, от които 12 деца, съобщиха украинските власти.

Руското Министерство на отбраната потвърди, че градът е бил атакуван вчера, и добави, че мишената е било заведение, в което се били събрали украински военнослужещи и техни чуждестранни инструктори. Пак според ведомството са били убити 85 души.

Украинската армия отхвърли тези твърдения като дезинформация.

В ежедневната си сводка силите на Киев съобщиха, че са свалили през изминалата нощ 51 от общо 92 изстреляни от Русия дрона. Трийсет и един са "загубени", термин, с който украинските военни наричат безпилотни летателни апарати, които са били неутрализирани чрез средства за радиоелектронна борба.

At least one Ukrainian UAV struck the "Optic Fiber Systems" plant in Saransk, Republic of Mordovia, Russia.



This plant produces optical fiber for Russian cable companies and foreign consumers. The plant's production capacity is approximately 4 million km of optical fiber per… pic.twitter.com/SJfsAxSRBm