Украйна нанесе масирани удари в Крим и Русия

Украински бойни дронове са ударили рафинерия, катер 02510 "БК-16“ и три руски радарни станции

7 август 2025, 16:29
Източник: AP/БТА

Г енералният щаб на Въоръжените сили на Украйна потвърди, че украинската армия е нанесла снощи удар по афипската рафинерия в Русия.

"Потвърдени са щетите по афипската рафинерия в Краснодарския край. Годишният ѝ обем на преработка е 6,25 милиона тона годишно, което е 2,1% от общия обем на рафиниране на петрол в Руската федерация. В резултат на удара с безпилотен самолет пожар обхвана технологичната инсталация за преработка на газ и газов кондензат“, посочват от Генералния щаб, цитирани от "Фокус".

Ударът е извършен с участието на подразделения на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна и Силите за безпилотни системи.

Украинската армия е атакувала и други стратегически цели в Русия, посочват от Генералния щаб.

На територията на Крим украинските части от Главно управление на разузнаването на Украйна са унищожили няколко руски радарни станции и десантен катер.

"Вражески радарни куполи, десантен кораб, база за противовъздушна отбрана на Ай-Петри - поредната плячка за разузнавачите в Крим“, заявяват от Главно управление на разузнаването на Украйна.

Отбелязва се, че демилитаризацията на Крим продължава - избягвайки руски ракети, украинските бойни дронове са ударили катер 02510 "БК-16“ и три руски радарни станции - "Небо-СВУ“, "Подлет К-1“ и 96Л6Е.

"След сериозни загуби на съоръжения за противовъздушна отбрана на полуострова, нанесени, по-специално, от "Призраците“ на Главно управление на разузнаването, руските окупатори в Крим започнаха да крият скъпите си военни средства в куполни конструкции. Друг такъв купол беше ударен от специалните сили на военното разузнаване в Ай-Петри, където московчаните бяха разположили базата за противовъздушна отбрана на 3-ти радиотехнически полк (военно поделение 85683-А)“, поясняват от Главно управление на разузнаването на Украйна.

Източник: Фокус    
Русия война Украйна
