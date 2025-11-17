България

Румен Спецов е вписан като особен управител на "Лукойл Нефтохим Бургас"

Срокът на дерогацията, която България получи от САЩ, е до 29 април 2026 г.

17 ноември 2025, 12:10
Заплатите растат, но не за всички: Държавните доходи изпреварват частните през 2025 година

Заплатите растат, но не за всички: Държавните доходи изпреварват частните през 2025 година

"Вие ли сте градските мутри за скобите": Пребитият служител на "Градска мобилност" разказва за ужаса

"Редута" под обсада - жителите живеят в страх от неизвестен стрелец
Системата „Бонус-малус” вече ще действа от февруари

Системата „Бонус-малус” вече ще действа от февруари
Свалиха деца от сграда в София с пожарна

Свалиха деца от сграда в София с пожарна
Пилотът, загинал в Хърватия, имал и българско гражданство

Пилотът, загинал в Хърватия, имал и българско гражданство
Карлос Насар - шампионът, който отказа милиони с: „Аз съм българин“

Карлос Насар - шампионът, който отказа милиони с: „Аз съм българин“
Кога идва истинската зима - ранна прогноза за декември

Кога идва истинската зима - ранна прогноза за декември

Р умен Пенков Спецов е вписан като особен търговски управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, показва информация на Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

Според актуалните данни в търговската регистрация Румен Пенков Спецов, гражданин на България, е посочен като особен търговски управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД. Той фигурира и сред представителите на дружеството.

Назначаването му е извършено с Решение № 796 на Министерския съвет от 14 ноември 2025 г. Според вписаната информация това става на основание Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

В регистъра е посочено, че Спецов участва в начина на представителство на компанията като особен търговски управител.

Срокът на дерогацията, която България получи от САЩ, е до 29 април 2026 г.

Назначиха Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"

Припомняме, че на 14 ноември правителството назначи Румен Спецов за особен търговски представител в „Лукойл Нефтохим“.

Той беше предложен от министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов след извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет във връзка с назначаването на особен търговски представител в „Лукойл Нефтохим“. 

Предлагат Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"

До процедурата се стигна, след като измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха обнародвани в Държавен вестник. 

Народното събрание гласува измененията на 7 ноември на две четения в рамките на едно заседание. Впоследствие президентът Румен Радев наложи вето върху промените, свързани с назначаването на особен търговски представител. Депутатите обаче го отхвърлиха на 13 ноември със 128 гласа „за“ 59 - „против“ и без „въздържал се“. 

Радев: Назначаването на особения управител на "Лукойл" е извън закона

До момента Спецов беше изпълнителен директор на Националната агенция по приходите, като заемаше длъжността и в периода май 2021 г. - август 2022 г. Освен в НАП е работил и в ДАНС и прокуратурата.

Радев: Назначаването на особения управител на "Лукойл" е извън закона

През изминалия уикенд министър- председателят Росен Желязков коментира, че пазарът на горивата ще бъде толкова спокоен, колкото е бил, докато международната цена на петрола е спокойна, българският пазар ще функционира нормално. По думите му рафинерията в „Лукойл“ ще продължи да работи и политическите спорове по темата не са в полза на обществото.

Премиерът обяви, че през април страната ни ще иска нова дерогация. 

Румен Спецов Лукойл Нефтохим Бургас Особен търговски управител Министерски съвет Търговски регистър Петролна рафинерия Държавен контрол Нефт и нефтопродукти Законодателни промени Санкции срещу Русия
Земетресение разлюля Лефкада

Земетресение разлюля Лефкада

Свят Преди 10 минути

Не се съобщава за щети и пострадали хора

Не пропускайте: Леониди озаряват небето над България

Не пропускайте: Леониди озаряват небето над България

Свят Преди 16 минути

Потокът Леониди е активен от 6 до 30 ноември

Мерилин Менсън e третият хедлайнер на HILLS OF ROCK 2026 в Пловдив

Мерилин Менсън e третият хедлайнер на HILLS OF ROCK 2026 в Пловдив

Любопитно Преди 32 минути

HILLS OF ROCK 2026 се провежда на 24, 25 и 26 юли на Гребната база в града

Нови правила спират чужда намеса във финансирането на европейските партии

Нови правила спират чужда намеса във финансирането на европейските партии

Свят Преди 40 минути

Новите правила ще бъдат публикувани в Официалния вестник на ЕС в следващите дни

<p>Документален филм: САЩ крие 80-годишна тайна за извънземна технология</p>

САЩ крие 80-годишна тайна за извънземна технология, според нов документален филм

Свят Преди 58 минути

Дан Фара интервира 34 висши членове на правителството, армията и разузнавателната общност на САЩ, както и Марко Рубио за извънземните на Земята

Осъдиха бившата лидерка на Бангладеш на доживотен затвор заради престъпления срещу човечеството

Осъдиха бившата лидерка на Бангладеш на доживотен затвор заради престъпления срещу човечеството

Свят Преди 1 час

Присъдата може да бъде обжалвана във Върховния съд

Коя е Софи Уинкълман – актрисата от „Двама мъже и половина“, която стана лейди

Коя е Софи Уинкълман – актрисата от „Двама мъже и половина“, която стана лейди

Любопитно Преди 1 час

Звездата от хитовия ситком „Двама мъже и половина“ става лейди Фредерик Уиндзор, след като през 2009 г. се омъжва за лорд Фредерик

,

Български пенсионери в чужбина: Ето как да не ви спрат пенсията

България Преди 1 час

Кой подава задължителната декларация живот

<p>Семейна трагедия: Син преби 74-годишната си майка с дървена пръчка</p>

Син преби 74-годишната си майка, удрял я с дървена пръчка по лицето и тялото в село Хърсово

България Преди 1 час

Според подадения сигнал мъжът блъснал майка си и я ударил няколко пъти с дървена пръчка по лицето и тялото

Снимката е илюстративна

Ученичка почина след нечовешко наказание - 100 коремни преси за закъснение

Свят Преди 1 час

Момичето е починало в болница в Мумбай в петък вечерта, което е наложило властите да започнат разследване на трагичния инцидент

Япония се бори да успокои Китай заради Тайван

Япония се бори да успокои Китай заради Тайван

Свят Преди 1 час

В разговор с репортери президентът на Тайван Уилям Лай заяви, че Китай извършва „многостранна атака“ срещу Япония

Искам куче! Ето какви са правилата и условията

Искам куче! Ето какви са правилата и условията

България Преди 1 час

За да се гарантира доброто третиране на животните, безопасността на хората и хигиената на градската среда, собствениците следва да спазват няколко ключови правила

Шофьор с положителна проба за алкохол самокатастрофира и избяга край Горна Оряховица

Шофьор с положителна проба за алкохол самокатастрофира и избяга край Горна Оряховица

България Преди 1 час

Случаят все още се разследва

Без кафе след Нова година? Въвеждането на еврото застрашава вендинг услугите

Без кафе след Нова година? Въвеждането на еврото застрашава вендинг услугите

България Преди 1 час

Операторите на вендинг машини в България обсъждат да поискат от властите отсрочка от един месец

<p>НСИ се готви за изчисляването на флаш-инфлация</p>

НСИ: Безработицата е рекордно ниска, въвеждаме флаш-инфлация

България Преди 2 часа

Това заяви председателят на НСИ доц. Атанас Атанасов

Прецедент в Европа: Британски самолетоносач е поставен под прякото командване на НАТО

Прецедент в Европа: Британски самолетоносач е поставен под прякото командване на НАТО

Свят Преди 2 часа

Самолетоносачът на Кралския флот „Принца на Уелс“ участва в учение на НАТО в Средиземно море

