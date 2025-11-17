Румен Спецов е вписан като особен управител на "Лукойл Нефтохим Бургас"

"Вие ли сте градските мутри за скобите": Пребитият служител на "Градска мобилност" разказва за ужаса

Р умен Пенков Спецов е вписан като особен търговски управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, показва информация на Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел .

Според актуалните данни в търговската регистрация Румен Пенков Спецов, гражданин на България, е посочен като особен търговски управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД. Той фигурира и сред представителите на дружеството.

Назначаването му е извършено с Решение № 796 на Министерския съвет от 14 ноември 2025 г. Според вписаната информация това става на основание Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

В регистъра е посочено, че Спецов участва в начина на представителство на компанията като особен търговски управител.

Срокът на дерогацията, която България получи от САЩ, е до 29 април 2026 г.

Припомняме, че на 14 ноември правителството назначи Румен Спецов за особен търговски представител в „Лукойл Нефтохим“.

Той беше предложен от министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов след извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет във връзка с назначаването на особен търговски представител в „Лукойл Нефтохим“.

До процедурата се стигна, след като измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха обнародвани в Държавен вестник.

Народното събрание гласува измененията на 7 ноември на две четения в рамките на едно заседание. Впоследствие президентът Румен Радев наложи вето върху промените, свързани с назначаването на особен търговски представител. Депутатите обаче го отхвърлиха на 13 ноември със 128 гласа „за“ 59 - „против“ и без „въздържал се“.

До момента Спецов беше изпълнителен директор на Националната агенция по приходите, като заемаше длъжността и в периода май 2021 г. - август 2022 г. Освен в НАП е работил и в ДАНС и прокуратурата.

През изминалия уикенд министър- председателят Росен Желязков коментира, че пазарът на горивата ще бъде толкова спокоен, колкото е бил, докато международната цена на петрола е спокойна, българският пазар ще функционира нормално. По думите му рафинерията в „Лукойл“ ще продължи да работи и политическите спорове по темата не са в полза на обществото.

Премиерът обяви, че през април страната ни ще иска нова дерогация.