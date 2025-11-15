България

Деница Сачева: Спецов е подготвен, ще се справи с "Лукойл"

Тя добави, че коледни добавки за пенсионерите не са планирани заради ограничените възможности

15 ноември 2025, 09:43

"Вие ли сте градските мутри за скобите": Пребитият служител на "Градска мобилност" разказва за ужаса

"Редута" под обсада - жителите живеят в страх от неизвестен стрелец
Системата „Бонус-малус” вече ще действа от февруари

Системата „Бонус-малус” вече ще действа от февруари
Свалиха деца от сграда в София с пожарна

Свалиха деца от сграда в София с пожарна
Пилотът, загинал в Хърватия, имал и българско гражданство

Пилотът, загинал в Хърватия, имал и българско гражданство
Карлос Насар - шампионът, който отказа милиони с: „Аз съм българин“

Карлос Насар - шампионът, който отказа милиони с: „Аз съм българин“
Кога идва истинската зима - ранна прогноза за декември

Кога идва истинската зима - ранна прогноза за декември
Години без транспорт: Жителите на 3 русенски села плащат скъпо, ако имат нужда от превоз

Години без транспорт: Жителите на 3 русенски села плащат скъпо, ако имат нужда от превоз

Д еница Сачева от ГЕРБ коментира избора на Румен Спецов за особен търговски управител на „Лукойл Нефтохим“, бюджета за 2026 г. и критиките на опозицията в ефира на "Събуди се".

Деница Сачева отхвърли твърденията на "Продължаваме Промяната - Демократична България", че Спецов няма необходимия опит за новата си позиция. Според нея биографията му показва дългогодишен професионален път, свързан с контрол на горивния сектор, анализ на риска и борба с контрабандата: „Учудена съм, че за ПП–ДБ неговата биография е непозната. Още от 2001 г. той се занимава с контрол на веригата за доставки на нефт, газ и петролни продукти.“

Назначиха Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"

Сачева подчерта, че Спецов е бил кандидатура, договорена между коалиционните партньори, и че международните институции имат доверие в него – доказателство за това били бързо получените дерогации от Великобритания и САЩ. По думите ѝ особеният управител няма да действа сам, а с екип: „Той няма да взема решения еднолично. Ще работи с експерти.“

 Сачева заяви още, че темите за бъдещето на рафинерията – продажба, доставки, операционна дейност – са извън компетентността на управителя и ще се решават на правителствено ниво.

Що се отнася до смяната в НАП, тя увери, че агенцията има достатъчно силен вътрешен капацитет, за да поеме прехода без рискове за контрола по въвеждане на еврото.

Тя обаче се въздържа от прогнози за евентуален бъдещ купувач на рафинерията, но подчерта, че за България най-важна е компетентността на потенциалния собственик. На въпроси дали е възможно ново искане за дерогация след април, тя каза: „Убедена съм, че Спецов ще се справи.“

Кабинетът одобри проекта на държавния бюджет за 2026 г.

Сачева определи проекта за Бюджет 2026 като единствения реалистичен вариант в настоящата икономическа и политическа ситуация. Тя отхвърли категорично твърденията на ПП–ДБ, че правителството „харчи безразборно“.

Според нея водещият спор напоследък – покачването на осигурителната вноска – е бил пресилен: „Не е вярно, че става дума за 10%. Вноската се увеличава с 2%, разпределени между работник и работодател. За заплата от 2500 лв. работникът ще даде 20 лв. повече.“ Тя припомни, че според експерти от бизнеса и синдикатите увеличението на вноските е било планирано за 2027–2028 г., но се налага да бъде изтеглено по-рано заради състоянието на НОИ.

Сачева заяви, че бюджетните затруднения са резултат от „наследството на Асен Василев“: „Той превърна 3% дефицит в стандарт, а нормата е 0%. Някой трябва да покрие този дефицит.“

Тя призна, че темата за високите бонуси в държавната администрация е чувствителна и предстои сериозно преструктуриране: „Възнагражденията в администрацията имат нужда от преразглеждане.“

Сачева обаче е категорична, че вече представеният Бюджет 2026 е финалната версия. Тя добави, че коледни добавки за пенсионерите не са планирани заради ограничените възможности.

А относно нов вот на недоверие тя заяви: „Не се опасяваме. Успешен вот на недоверие няма как да има.“

Източник: nova.bg    
Деница Сачева Румен Спецов Лукойл Нефтохим Бюджет 2026 Особен управител ГЕРБ Икономика
Последвайте ни
Мъгла или техническа неизправност: Разследващи работят по няколко версии за инцидента на АМ

Мъгла или техническа неизправност: Разследващи работят по няколко версии за инцидента на АМ "Тракия"

Какво каза Барън Тръмп на Джо Байдън минути преди безмилостната реч на баща си при встъпването в длъжност

Какво каза Барън Тръмп на Джо Байдън минути преди безмилостната реч на баща си при встъпването в длъжност

"Редута" под обсада - жителите живеят в страх от неизвестен стрелец

Софи Грегоар коментира връзката на бившия си съпруг Джъстин Трюдо с Кейти Пери

Софи Грегоар коментира връзката на бившия си съпруг Джъстин Трюдо с Кейти Пери

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Край на митовете: Здравето на батерията вече не е проблем за модерните EV

Край на митовете: Здравето на батерията вече не е проблем за модерните EV

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 16 часа
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 18 часа
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 13 часа
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 14 часа

Виц на деня

- Скъпа, тая манджа не е ли развалена? - Яж, не се страхувай. Утре е почивен ден!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Германия отмени &quot;скандален&quot; търг с нацистки артефакти</p>

Германия отмени "скандален" търг на артефакти от затворници в нацистки концентрационни лагери

Свят Преди 2 минути

Сред повече от 600 артикула за продажба били писмо от затворник в Аушвиц и медицинска диагноза за принудителната стерилизация

Роби Уилямс обвинява медикаментите за отслабване за влошеното си зрение

Роби Уилямс обвинява медикаментите за отслабване за влошеното си зрение

Любопитно Преди 4 минути

През 2023 г. Уилямс разкри, че последната му значителна загуба на тегло се дължи на употребата на инжекции

Зеленски в Париж търси още ПВО системи за Украйна

Зеленски в Париж търси още ПВО системи за Украйна

Свят Преди 29 минути

Пътуването му е част от кратка обиколка сред западните съюзници

Как победителят от Big Brother Давид Бет ще похарчи наградата от 100 000 лева? (ВИДЕО)

Как победителят от Big Brother Давид Бет ще похарчи наградата от 100 000 лева? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 31 минути

Ексклузивно Давид даде първото си интервю след победата в подкаста “Голямата сестра”

Война НАТО-Русия: Какви са сценариите и кой може да победи

Война НАТО-Русия: Какви са сценариите и кой може да победи

Свят Преди 32 минути

Германският военен историк Армин Вагнер е проучил възможните сценарии за Трета световна война според офицери от НАТО – от края на 1970-те години до днес

Важно за българските пенсионери в чужбина! Трябва да подадат декларация пред НОИ

Важно за българските пенсионери в чужбина! Трябва да подадат декларация пред НОИ

България Преди 42 минути

Важно за българските пенсионери в чужбина!

Емоционална реч и танци: Том Круз празнува първия си почетен „Оскар“

Емоционална реч и танци: Том Круз празнува първия си почетен „Оскар“

Любопитно Преди 50 минути

Отличието се присъжда в признание за изключителни постижения в цялостната кариера

Снимката е илюстративна

17 ноември: „Бягат само негодниците и страхливците, аз съм потомък на рицари“

Любопитно Преди 59 минути

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Случаят "400 шева": Разпитват свидетели по делото в Пловдив

Случаят "400 шева": Разпитват свидетели по делото в Пловдив

България Преди 1 час

Георги Георгиев твърди, че е невинен и че ще търси правата си в Страсбург

Драматично спасяване: Как бяха свалени децата, качили се на изоставена сграда в столицата

Драматично спасяване: Как бяха свалени децата, качили се на изоставена сграда в столицата

Свят Преди 1 час

Екипите на пожарната ги свалиха безопасно след почти 2 часа усилия

<p>Мощна магнитна буря връхлита Земята, ето какво ни очаква</p>

Мощна магнитна буря връхлита Земята

Любопитно Преди 1 час

Магнитната буря ще бъде с Kp индекс 5 и от клас C7

Руската ПВО унищожи 36 дрона през нощта над няколко области

Руската ПВО унищожи 36 дрона през нощта над няколко области

Свят Преди 1 час

Отбелязваме Световния ден на недоносените деца: България с тревожна статистика

Отбелязваме Световния ден на недоносените деца: България с тревожна статистика

България Преди 2 часа

Темата на деня за 2025 г. - „Дайте на недоносените бебета силен старт за надеждно бъдеще“

Честваме свети Григорий: От езичник до чудотворец, покръстил цял град

Честваме свети Григорий: От езичник до чудотворец, покръстил цял град

Любопитно Преди 2 часа

Григорий живял през трети век в малоазийския град Неокесария

<p>Тръмп: Възможно е да разговарям с Мадуро</p>

Тръмп: Възможно е да разговарям с Николас Мадуро

Свят Преди 2 часа

Тръмп намекна, че ще продължи да оказва натиск върху режима на президента на Венецуела

Украйна в жилищна криза: 2,5 милиона домакинства останаха без подслон

Украйна в жилищна криза: 2,5 милиона домакинства останаха без подслон

Свят Преди 2 часа

Това се посочва в доклад на Международната организация по миграцията към ООН

Всичко от днес

От мрежата

5 причини, поради които котките се търкалят по гръб

dogsandcats.bg

Можем ли да даваме на кучето си портокали

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето до края на ноември

sinoptik.bg
1

Световно признание за българската подводна археология

sinoptik.bg

Днес празнуват всички българи с това красиво име!

Edna.bg

Дневен хороскоп за 17 ноември, понеделник

Edna.bg

Англия направи нещо немислимо: повтори постижение от 1954 г.

Gong.bg

Юноша на Байерн дойде в България, кара проби в отбор от efbet Лига

Gong.bg

Вятър и над 20 градуса в понеделник

Nova.bg

Пребиха служител на “Градска мобилност” заради поставена скоба в Монтана

Nova.bg