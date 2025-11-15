България

Радев: Назначаването на особения управител на "Лукойл" е извън закона

Правителството вчера назначи Румен Спецов за особен търговски управител на четирите дружества на „Лукойл“ в България

15 ноември 2025, 10:34
Деница Сачева: Спецов е подготвен, ще се справи с

Деница Сачева: Спецов е подготвен, ще се справи с "Лукойл"
От днес: КАТ започва глоби за неподходящи зимни гуми

От днес: КАТ започва глоби за неподходящи зимни гуми
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу

САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл"
Затварят временно дома за стари хора в Помориe

Затварят временно дома за стари хора в Помориe
България иска разсрочване на плащанията за F-16 от САЩ

България иска разсрочване на плащанията за F-16 от САЩ
Трима отвлякоха млада жена в Свиленград, мъж с прякор Шрек е задържан

Трима отвлякоха млада жена в Свиленград, мъж с прякор Шрек е задържан
СГП предаде на съд Никола Барбутов и още трима

СГП предаде на съд Никола Барбутов и още трима
Нов риск, банки в България предупредиха: спират плащания заради казуса с

Нов риск, банки в България предупредиха: спират плащания заради казуса с "Лукойл"

А з съм загрижен за българската Конституция и за правовата държава, самото назначаване на особения търговски управител на "Лукойл" е извън закона. Това каза пред журналисти президентът Румен Радев, който открива турнир по тенис в памет на генерал-майор Нейко Ненов. 

Назначиха Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"

По думите на държавния глава съгласно закона на управляващите особеният търговски управител трябва да разработи подробен шестмесечен план за дейността, който да представи пред Съвета по сигурността към МС, където да бъде одобрен. "Кога той разработи такъв план, кога се запознаха, като той даже не е присъствал на съвета", попита Радев. По думите му дейност, която по зародиш е в нарушение на закона, има риск да води до законови нарушения. Има по-голяма криза от потенциалната криза с горивата - кризата с българската политика, каза Радев. 

Правителството вчера назначи Румен Спецов за особен търговски управител на четирите дружества на „Лукойл“ в България.  Преди това се проведе заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет относно избора за особен управител на "Лукойл Нефтохим Бургас", на което бяха изслушани доклади на компетентните министри и бе обявено предложението до Министерския съвет за назначаването на особен управител на дружествата.

Румен Спецов е изпълнителен директор на НАП.

Източник: Борислава Бабиновска, Валерия Димитрова/БТА    
Румен Радев Лукойл Особен търговски управител Румен Спецов Българска Конституция Правова държава Нарушение на закона
Последвайте ни
Премиерът Желязков: Постигнахме най-доброто за рафинерията

Премиерът Желязков: Постигнахме най-доброто за рафинерията

AI навлиза стремглаво и неравно, но хората го ползват

AI навлиза стремглаво и неравно, но хората го ползват

9 души загинаха, 32 ранени при взрив в полицейски участък в Кашмир

9 души загинаха, 32 ранени при взрив в полицейски участък в Кашмир

„Истинската Матрица?“ – мистериозен димен пръстен над

„Истинската Матрица?“ – мистериозен димен пръстен над "Дисниленд" стресна минувачите

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
5 най-известни швейцарски породи кучета (СНИМКИ)

5 най-известни швейцарски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 1 ден
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 1 ден
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 1 ден
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 1 ден

Виц на деня

Пациентът:  – Докторе, постоянно чувам гласове! Докторът:  – И какво ви казват? – Да не ви плащам!  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тежка катастрофа с трима загинали на АМ "Тракия"

Тежка катастрофа с трима загинали на АМ "Тракия"

България Преди 1 час

Движението в участъка е спряно и се пренасочва по обходни маршрути

От лидер до аутсайдер - кой е истинският Ивайло от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

От лидер до аутсайдер - кой е истинският Ивайло от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Родителите на загиналите при пожара в Кочани организират „Марш на ангелите“ в Скопие

Родителите на загиналите при пожара в Кочани организират „Марш на ангелите“ в Скопие

Свят Преди 3 часа

Родителите призоваха гражданите да се присъединят към тях и да ги подкрепят в искането им за справедливост за смъртта на децата им

Учредяват партия "Алианс за права и свободи“ в София

Учредяват партия "Алианс за права и свободи“ в София

България Преди 3 часа

Днес се очаква да бъдат избрани ръководството и устава на новата партия

Екзекутириха мъж, убил трима през 2004 г. в САЩ

Екзекутириха мъж, убил трима през 2004 г. в САЩ

Свят Преди 3 часа

Това е 43-тата екзекуция в САЩ през тази година, а подобен брой смъртни наказания не са били изпълнявани от 2012 г.

Тръмп отмени мита заради високите цени - кафе, говеждо и плодове поевтиняват за американците

Тръмп отмени мита заради високите цени - кафе, говеждо и плодове поевтиняват за американците

Свят Преди 4 часа

През април американският президент въведе така наречените "реципрочни" мита от най-малко 10 процента върху повечето продукти, внасяни в САЩ

Защо в Аризона има мистериозна бяла пирамида?

Защо в Аризона има мистериозна бяла пирамида?

Любопитно Преди 4 часа

Ако търсите съвременен аналог на Древен Египет, вероятно няма да се сетите да погледнете към Аризона

Без руска енергия: Как го постигна Финландия

Без руска енергия: Как го постигна Финландия

Свят Преди 4 часа

Финландия успя да сведе практически до нула вноса на енергия от Русия

Как най-рядката кръвна група в света може да спаси животи

Как най-рядката кръвна група в света може да спаси животи

Свят Преди 4 часа

Само един на всеки шест милиона души има кръвна група с нулев резус фактор

Започват Коледните пости - какви са традициите и поверията за този ден

Започват Коледните пости - какви са традициите и поверията за този ден

Любопитно Преди 4 часа

В първия ден от Великия пост по традиция се раздават дарения на бедните, милостиня за гладните, включително за бездомните животни

15 ноември: 35 години Република България

15 ноември: 35 години Република България

Любопитно Преди 4 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Внимание: 11 области с жълт код за гъста мъгла

Внимание: 11 области с жълт код за гъста мъгла

България Преди 4 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Давид, Сияна, Котов и Стоянов ще се борят за победата в Big Brother

Давид, Сияна, Котов и Стоянов ще се борят за победата в Big Brother

Любопитно Преди 11 часа

Огнената Михаела напусна Къщата на крачка от големия финал

Стратегът Ивайло изигра последния си ход в “Игри на волята”

Стратегът Ивайло изигра последния си ход в “Игри на волята”

Любопитно Преди 12 часа

Стратегът Ивайло изигра последния си ход в “Игри на волята”

Русия: Севернокорейците чистят мини край Курск

Русия: Севернокорейците чистят мини край Курск

Свят Преди 14 часа

ЕС подготвя нови санкции срещу Русия

ЕС подготвя нови санкции срещу Русия

Свят Преди 14 часа

Кая Калас: Войните се губят от тези, на които първи им свършват парите или войниците

Всичко от днес

От мрежата

Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

dogsandcats.bg

5 причини, поради които котките се търкалят по гръб

dogsandcats.bg
1

Предстоят слънчеви дни с гъсти мъгли

sinoptik.bg
1

На стаж при планинските спасители

sinoptik.bg

Строг баща ли е Ивайло от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Edna.bg

ТЕСТ: Избери си котка и разбери какво послание ти носи тя

Edna.bg

Бомба от Испания: Флорентино Перес се оттегля от Реал Мадрид

Gong.bg

България ще брани честта си срещу Турция на уникален стадион в Бурса

Gong.bg

Желязков: Направихме възможно най-доброто за рафинерията

Nova.bg

Тежка катастрофа на АМ "Тракия", има загинали

Nova.bg