Окончателна присъда за строителния предприемач Станимир Рагевски за двойното убийство в Бургас

В ърховният касационен съд приключи делото срещу строителния предприемач, подсъдим за смъртта на Теодора Бахлова и Юмер Мехмед. Решението на магистратите потвърждава актовете на предходните две инстанции и не подлежи на обжалване.

(Видеото е архивно: Зловещи подробности за жестоките убийства на брокерка и млад мъж в Бургас)

Върховният касационен съд (ВКС) остави в сила най-тежкото наказание – доживотен затвор без замяна – наложено от предходните две съдебни инстанции по отношение на Станимир Рагевски. Решението на висшата съдебна инстанция е окончателно, с което официално се слага край на съдебния процес за двете убийства в град Бургас.

Окръжният и Апелативният съд в Бургас вече бяха признали бизнесмена за виновен, а сега ВКС изцяло сподели техните мотиви, потвърждавайки наложеното общо наказание.

Две убийства в рамките на по-малко от година

Разследването по случая разкри, че в основата на престъпленията стоят финансови интереси и имотни спорове. Рагевски е признат за виновен за две умишлени убийства, извършени с едно и също огнестрелно оръжие:

Теодора Бахлова – брокер на недвижими имоти. Тя изчезва на 29 октомври 2020 г. в Бургас. Събраните по делото доказателства сочат, че Рагевски я е умъртвил с пистолет със заличен фабричен номер.

Юмер Мехмед – строителен работник, който изчезва на 4 август 2021 г., след като се качва в автомобила на Рагевски. Той е убит по идентичен начин в апартамент, собственост на строителния предприемач.

Укриване на телата

След извършване на престъпленията, телата на двете жертви са били разчленени от подсъдимия с цел заличаване на следите.

Частите от тялото на Юмер Мехмед бяха намерени в чували край тресавище в бургаския квартал „Долно Езерово“ през август 2021 г., което доведе до задържането на Рагевски. Седмица по-късно в Колумбариума на Бургаските гробища бяха открити и укритите в пластмасов бидон останки на изчезналата десет месеца по-рано Теодора Бахлова.

Незаконно оръжие и наркотици

Освен за двете предумишлени убийства, Рагевски е окончателно осъден и за:

Противозаконно държане на огнестрелно оръжие със заличен фабричен номер и боеприпаси за него в периода от 29.10.2020 г. до 04.08.2021 г.

Противозаконно държане на високорискови наркотични вещества – марихуана и кокаин.

В укриването на оръжието и наркотиците е замесен и бургаският готвач Диян Дичев, в чието заведение бяха намерени скрити доказателствата и който бе осъден в отделно производство като помагач.

С решението на Върховния касационен съд постановеното наказание „доживотен затвор без право на замяна“ влиза в сила незабавно.