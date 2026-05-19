България

Окончателна присъда за строителния предприемач Станимир Рагевски за двойното убийство в Бургас

Върховният касационен съд сложи край на делото срещу строителния предприемач за смъртта на Теодора Бахлова и Юмер Мехмед. Решението на магистратите потвърждава изцяло актовете на предходните две инстанции и влиза в сила незабавно

19 май 2026, 14:34
Хванаха турчин с цял арсенал в Лесово

Полицията засилва контрола по абитуриентските балове

Добре дошла! Телевизионен спектакъл за завръщането на DARA след историческия ѝ успех

Проф. Ива Христова разясни как се предава хантавирусът и защо няма риск от пандемия

Министърът на културата: Правителството решава за „Евровизия" 2027 още тази седмица

Измамна схема за милиони: AI реклами с лицата на популярни лекари

След репортаж на NOVA: Едуард Петросян получи виза

Някой иска да патентова „Bangaranga" в Европа

В ърховният касационен съд приключи делото срещу строителния предприемач, подсъдим за смъртта на Теодора Бахлова и Юмер Мехмед. Решението на магистратите потвърждава актовете на предходните две инстанции и не подлежи на обжалване.

(Видеото е архивно: Зловещи подробности за жестоките убийства на брокерка и млад мъж в Бургас)

Върховният касационен съд (ВКС) остави в сила най-тежкото наказание – доживотен затвор без замяна – наложено от предходните две съдебни инстанции по отношение на Станимир Рагевски. Решението на висшата съдебна инстанция е окончателно, с което официално се слага край на съдебния процес за двете убийства в град Бургас.

Окръжният и Апелативният съд в Бургас вече бяха признали бизнесмена за виновен, а сега ВКС изцяло сподели техните мотиви, потвърждавайки наложеното общо наказание.

Две убийства в рамките на по-малко от година

Разследването по случая разкри, че в основата на престъпленията стоят финансови интереси и имотни спорове. Рагевски е признат за виновен за две умишлени убийства, извършени с едно и също огнестрелно оръжие:

Теодора Бахлова – брокер на недвижими имоти. Тя изчезва на 29 октомври 2020 г. в Бургас. Събраните по делото доказателства сочат, че Рагевски я е умъртвил с пистолет със заличен фабричен номер.

Юмер Мехмед – строителен работник, който изчезва на 4 август 2021 г., след като се качва в автомобила на Рагевски. Той е убит по идентичен начин в апартамент, собственост на строителния предприемач.

Укриване на телата

След извършване на престъпленията, телата на двете жертви са били разчленени от подсъдимия с цел заличаване на следите.

Частите от тялото на Юмер Мехмед бяха намерени в чували край тресавище в бургаския квартал „Долно Езерово“ през август 2021 г., което доведе до задържането на Рагевски. Седмица по-късно в Колумбариума на Бургаските гробища бяха открити и укритите в пластмасов бидон останки на изчезналата десет месеца по-рано Теодора Бахлова.

Незаконно оръжие и наркотици

Освен за двете предумишлени убийства, Рагевски е окончателно осъден и за:

Противозаконно държане на огнестрелно оръжие със заличен фабричен номер и боеприпаси за него в периода от 29.10.2020 г. до 04.08.2021 г.

Противозаконно държане на високорискови наркотични вещества – марихуана и кокаин.

В укриването на оръжието и наркотиците е замесен и бургаският готвач Диян Дичев, в чието заведение бяха намерени скрити доказателствата и който бе осъден в отделно производство като помагач.

С решението на Върховния касационен съд постановеното наказание „доживотен затвор без право на замяна“ влиза в сила незабавно.

Източник: АП-Бургас/ВКС    
Върховен касационен съд доживотен затвор Станимир Рагевски двойно убийство Бургас имотни спорове финансови интереси разчленяване на тела незаконно оръжие наркотици
Орязват правото на депутатите да говорят в парламента

Орязват правото на депутатите да говорят в парламента

Politico: Да, Тръмп наистина може да атакува Куба

Politico: Да, Тръмп наистина може да атакува Куба

Разкриха един от големите обири в България

Разкриха един от големите обири в България

Принц Хари и Меган Маркъл отбелязаха 8 години от сватбата си с непоказвани кадри

Принц Хари и Меган Маркъл отбелязаха 8 години от сватбата си с непоказвани кадри

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Скритите рискове от твърде ранната социализация на кученцето ви

Скритите рискове от твърде ранната социализация на кученцето ви

dogsandcats.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 14 часа
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 17 часа
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 16 часа
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 19 часа
<p>Задържаха &quot;Шмекера&quot; с дрога в София, изкараха го от &quot;Порше&quot;</p>

Задържаха "Шмекера" с дрога в София, изкараха го от "Порше" на бул. "Цариградско шосе"

България Преди 1 час

Мъжът е бил спрян от органите на реда на бул. "Цариградско шосе"

<p>Пъстър смок предизвика суматоха на пазар в Хасково</p>

Змия предизвика суматоха на пазар в Хасково, херпетолог я спаси

България Преди 1 час

Влечугото ще бъде пуснато обратно в естествената му среда

Руски удари в Украйна, атаки по цивилни и енергийната инфраструктура

Руски удари в Украйна, атаки по цивилни и енергийната инфраструктура

Свят Преди 1 час

Отбелязва се, че в момента се изясняват последствията от атаката и мащабът на щетите

Търсят българин и румънки след срутване на сграда в Германия

Търсят българин и румънки след срутване на сграда в Германия

Свят Преди 1 час

В спасителната операция участват 140 души

Най-запомнящите се моменти на DARA от "Евровизия" 2026

Най-запомнящите се моменти на DARA от "Евровизия" 2026

Любопитно Преди 1 час

Австрийските водещи определят „Бангаранга” като едно от най-впечатляващите изпълнения в историята на конкурса и подчертават, че българската певица е превърнала сцената на „Евровизия” в истински спектакъл

Легендата в тениса Били Джийн Кинг се дипломира на 82 години

Легендата в тениса Били Джийн Кинг се дипломира на 82 години

Любопитно Преди 1 час

Когато през 1964 г. напуска колежа, тя има цел и в рамките на няколко години се превръща в най-добрата професионална тенисистка в света. През кариерата си Кинг печели 39 турнира, като 6 пъти триумфира на "Уимбълдън".

Задържаха сина на основателя на Mango в Испания

Задържаха сина на основателя на Mango в Испания

Свят Преди 1 час

Той бе задържан в испанската автономна област Каталуния във връзка със смъртта на баща си Исак Андич

<p>Митът за мирната Студена война: Петте конфликта, които отнеха милиони животи</p>

От Алжир до Гватемала – мрачното наследство на Студената война

Свят Преди 2 часа

Кои са едни от най-кървавите конфликти, избухнали по време на Студената война

SOS Разтребители

„SOS Разтребители“ идват тази вечер по NOVA

Любопитно Преди 2 часа

Супер екипът от разтребители се захваща с първата си мисия точно в 20:00 ч.

Тъжна развръзка след три дни издирване - откриха тялото на мъж от село Средногорци

Тъжна развръзка след три дни издирване - откриха тялото на мъж от село Средногорци

България Преди 2 часа

56-годишният мъж беше в неизвестност от 16 май

Sofia Summer Fest се подготвя за своето седмо издание

Sofia Summer Fest се подготвя за своето седмо издание

Любопитно Преди 2 часа

Летният фестивал на София ще се състои от 22 юли до 13 септември

Мистерията с „Бебето Окланд“: Тялото на дете, намерено увито във вестник на 116 години, може да е на 300 години

Мистерията с „Бебето Окланд“: Тялото на дете, намерено увито във вестник на 116 години, може да е на 300 години

Свят Преди 2 часа

Денят е бил съвсем обикновен. На 29 юли 2024 г. строителна бригада извършва ремонтни дейности в къща в историческия пазарен град Бишъп Окланд. С започването на работния ден работниците правят неочаквано и зловещо откритие

Остри реакции: Какъв е отзвукът сред депутатите след ограничаването на изказванията им

Остри реакции: Какъв е отзвукът сред депутатите след ограничаването на изказванията им

България Преди 2 часа

Братът на принцеса Даяна се ожени за четвърти път

Братът на принцеса Даяна се ожени за четвърти път

Любопитно Преди 2 часа

9-ият граф Спенсър се врече във вечна вярност на професор Кат Джарман на скромна церемония в Седона. Романтичното събитие идва след финализирането на бурния развод на Чарлз Спенсър и поредица от съдебни битки с бившата му съпруга Карън

Големият пропуск: НАСА може би е подминала признаци за извънземен живот

Големият пропуск: НАСА може би е подминала признаци за извънземен живот

Любопитно Преди 2 часа

В продължение на десетилетия водещите космически агенции по света разработват инструменти за търсене на извънземни цивилизации, основавайки се на едно ключово предположение: биологията винаги оставя след себе си специфични молекули

Снимката е архивна

Черна статистика: Жертвите на Ебола в Конго растат, вирусът повали и американски лекари

Свят Преди 2 часа

Епидемията от опасния вирус Бундибугио се разраства бързо на нова, по-широка територия. Световната здравна организация обяви международна извънредна ситуация, а САЩ започнаха спешна евакуация на свои граждани към Европа

