Сергей Рябков: Рисковете от челен сблъсък между НАТО и Русия се увеличават

В исш руски дипломат предупреди днес, че рисковете от челен сблъсък между Русия и НАТО се увеличават и че последиците биха били катастрофални, предаде Ройтерс.

Русия предупреди с "фатални последици" Запада

В интервю за руската новинарска агенция ТАСС заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков каза, че в европейските столици се засилва наративът за "назряваща опасност от война с висок интензитет" с Русия.

Руски дипломати предупредиха: Ще има катастрофални последици

"В резултат на тази ескалация на напрежението, включително отявлени провокации в ядрената сфера, стратегическите рискове се увеличават, както и опасността от челен сблъсък между НАТО и страната ни с всички потенциално катастрофални последици", каза Рябков пред ТАСС.