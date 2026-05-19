Свят

Сергей Рябков: Рисковете от челен сблъсък между НАТО и Русия се увеличават

Рябков каза, че в европейските столици се засилва наративът за "назряваща опасност от война с висок интензитет"

19 май 2026, 14:08
Сергей Рябков: Рисковете от челен сблъсък между НАТО и Русия се увеличават
Източник: БТА

В исш руски дипломат предупреди днес, че рисковете от челен сблъсък между Русия и НАТО се увеличават и че последиците биха били катастрофални, предаде Ройтерс.

Русия предупреди с "фатални последици" Запада

В интервю за руската новинарска агенция ТАСС заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков каза, че в европейските столици се засилва наративът за "назряваща опасност от война с висок интензитет" с Русия.

Руски дипломати предупредиха: Ще има катастрофални последици

"В резултат на тази ескалация на напрежението, включително отявлени провокации в ядрената сфера, стратегическите рискове се увеличават, както и опасността от челен сблъсък между НАТО и страната ни с всички потенциално катастрофални последици", каза Рябков пред ТАСС.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
Русия НАТО Челeн сблъсък Война Ескалация Напрежение Ядрена сфера Катастрофални последици Сергей Рябков Дипломатическо предупреждение
Последвайте ни

По темата

Орязват правото на депутатите да говорят в парламента

Орязват правото на депутатите да говорят в парламента

От Алжир до Гватемала – мрачното наследство на Студената война

От Алжир до Гватемала – мрачното наследство на Студената война

Български турист падна от 40 метра в Румъния, спасиха го с хеликоптер

Български турист падна от 40 метра в Румъния, спасиха го с хеликоптер

Задържаха сина на основателя на Mango в Испания

Задържаха сина на основателя на Mango в Испания

Не сте съгласни с НАП: Как да обжалвате ревизионен акт

Не сте съгласни с НАП: Как да обжалвате ревизионен акт

pariteni.bg
Neue Klasse поколението ще възроди и 1-ва серия на BMW

Neue Klasse поколението ще възроди и 1-ва серия на BMW

carmarket.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 13 часа
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 16 часа
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 15 часа
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Валентин Андреев - Рафе

Завесата падна за последен път: Почина актьорът Валентин Андреев - Рафе

България Преди 36 минути

"Благодарим ти за всяка раздадена частица от душата ти!"

Снимката е архивна

Сграда се срути в Германия, издирват трима души под отломките

Свят Преди 41 минути

Операцията се провежда в град Гьорлиц, близо до германско-полската граница. Спасителите претърсват района ръчно с помощта на кучета, обучени да откриват хора под отломки, сред купчини тухли и разрушени греди

Легендата в тениса Били Джийн Кинг се дипломира на 82 години

Легендата в тениса Били Джийн Кинг се дипломира на 82 години

Любопитно Преди 53 минути

Когато през 1964 г. напуска колежа, тя има цел и в рамките на няколко години се превръща в най-добрата професионална тенисистка в света. През кариерата си Кинг печели 39 турнира, като 6 пъти триумфира на "Уимбълдън".

SOS Разтребители

„SOS Разтребители“ идват тази вечер по NOVA

Любопитно Преди 1 час

Супер екипът от разтребители се захваща с първата си мисия точно в 20:00 ч.

Тъжна развръзка след три дни издирване - откриха тялото на мъж от село Средногорци

Тъжна развръзка след три дни издирване - откриха тялото на мъж от село Средногорци

България Преди 1 час

56-годишният мъж беше в неизвестност от 16 май

Sofia Summer Fest се подготвя за своето седмо издание

Sofia Summer Fest се подготвя за своето седмо издание

Любопитно Преди 1 час

Летният фестивал на София ще се състои от 22 юли до 13 септември

Най-лошото е зад гърба им: Три зодии приключват с трудностите

Най-лошото е зад гърба им: Три зодии приключват с трудностите

Любопитно Преди 1 час

Астрологичната прогноза за май 2026 г. сочи към края на труден период за три зодиакални знака

Мистерията с „Бебето Окланд“: Тялото на дете, намерено увито във вестник на 116 години, може да е на 300 години

Мистерията с „Бебето Окланд“: Тялото на дете, намерено увито във вестник на 116 години, може да е на 300 години

Свят Преди 1 час

Денят е бил съвсем обикновен. На 29 юли 2024 г. строителна бригада извършва ремонтни дейности в къща в историческия пазарен град Бишъп Окланд. С започването на работния ден работниците правят неочаквано и зловещо откритие

Остри реакции: Какъв е отзвукът сред депутатите след ограничаването на изказванията им

Остри реакции: Какъв е отзвукът сред депутатите след ограничаването на изказванията им

България Преди 1 час

Братът на принцеса Даяна се ожени за четвърти път

Братът на принцеса Даяна се ожени за четвърти път

Любопитно Преди 1 час

9-ият граф Спенсър се врече във вечна вярност на професор Кат Джарман на скромна церемония в Седона. Романтичното събитие идва след финализирането на бурния развод на Чарлз Спенсър и поредица от съдебни битки с бившата му съпруга Карън

Големият пропуск: НАСА може би е подминала признаци за извънземен живот

Големият пропуск: НАСА може би е подминала признаци за извънземен живот

Любопитно Преди 1 час

В продължение на десетилетия водещите космически агенции по света разработват инструменти за търсене на извънземни цивилизации, основавайки се на едно ключово предположение: биологията винаги оставя след себе си специфични молекули

Снимката е архивна

Черна статистика: Жертвите на Ебола в Конго растат, вирусът повали и американски лекари

Свят Преди 1 час

Епидемията от опасния вирус Бундибугио се разраства бързо на нова, по-широка територия. Световната здравна организация обяви международна извънредна ситуация, а САЩ започнаха спешна евакуация на свои граждани към Европа

<p>Заради високите цени: Радев на среща с представители на търговските вериги</p>

Заради високите цени: Румен Радев на среща с представители на търговските вериги

България Преди 2 часа

Срещата е част от цялостния подход на правителството при формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените

„Светът трябва да действа“: Меган Маркъл откри мемориал за децата, изгубили живота си заради дигитални вреди

„Светът трябва да действа“: Меган Маркъл откри мемориал за децата, изгубили живота си заради дигитални вреди

Любопитно Преди 2 часа

Херцогинята на Съсекс откри в Швейцария мемориала „Изгубеният екран“, посветен на децата, починали в резултат на онлайн тормоз. Тя призова световната общност за незабавни мерки срещу опасностите в дигиталната среда и изкуствения интелект

<p>СГП оспори оправдателната присъда на Николай Малинов по делото за шпионаж</p>

Прокуратурата оспори оправдателната присъда на Николай Малинов по делото за шпионаж

Свят Преди 2 часа

Според държавното обвинение постановената присъда е неправилна, което налага нейната отмяна

Протест срещу Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху в иранската столица Техеран на 11 март 2026 г.

Милиони за главите на Тръмп и Нетаняху: Парламентът на Иран пред безпрецедентно гласуване

Свят Преди 2 часа

Парламентът на страната се готви да гласува законопроект, предлагащ възнаграждение за убийството на лидерите на САЩ и Израел след февруарските удари срещу Иран, при които загина върховният лидер Али Хаменей

Всичко от днес

От мрежата

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Музика, игра на шах или книга: Кое е идеалното хоби според зодията?

Edna.bg

България притаи дъх отново: Рене Карабаш на финалната права за „Букър"

Edna.bg

Ливърпул показа нов екип, вдъхновен е от шампионски сезон (снимки)

Gong.bg

Асен Чандъров спечели WINBET Гол на кръга

Gong.bg

„Гордеем се с теб! Мечтай смело, DARA!“: NOVA с грандиозно посрещане на победителката от „Евровизия“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

DARA пред NOVA: Щом за първи път чух „Бангаранга“, знаех, че трябва да се явя с нея на „Евровизия“

Nova.bg