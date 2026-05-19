Полицията засилва контрола по абитуриентските балове

Засилено полицейско присъствие ще има около училища и места за тържества

19 май 2026, 13:41
З асилено полицейско присъствие около училищата ще бъде осигурено по абитуриентските балове, каза на брифинг главен инспектор Лъчезар Близнаков от отдел “Пътна полиция” към Главна дирекция “Национална полиция” (ГДНП).

В МВР и съответните структури има информация за честванията по съответните учебни заведения. Навсякъде ще бъде обезпечено полицейско присъствие. Екипите ще бъдат достатъчно, за да покрият абсолютно всички училища. Основната идея е да се предотврати извършването на правонарушения и да се установяват такива, за да може да се обезпечи нормалното протичане на всички тържества, заяви главен инспектор Близнаков.

Напълно забранено е излизането на абитуриентите извън прозорците и таваните на автомобила, както и шофирането след употреба на алкохол, припомни главен инспектор Близнаков. От полицията ще следят стриктно и за поставянето на обезопасителните колани от всички водачи и пътници в автомобилите. При установени нарушения полицейските органи ще глобяват на място, а при невъзможност, ще се констатират по различни начини, включително чрез заснемане.

Превенцията е насочена предимно към млади хора, каза главен инспектор Близнаков и обясни, че в последните години данните за катастрофи с младежи са тревожни. От полицията са провели предварителни беседи с ученици от последните класове и водачи, които придобиват правоспособност. 

За 2025 г. са настъпили 883 пътнотранспортни произшествия с ранени и загинали участници, в които са участвали 916 водачи със стаж до 2 години, каза главен инспектор Близнаков. Това е около 13 % от всички тежки пътнотранспортни произшествия в страната. Само 180 от тях нямат констатирани нарушения, 608 са с две или повече нарушения, като има и водач, който в рамките на по-малко от 2 години е допуснал 61 нарушения, допълни той. 

В обучителния център на Българския червен кръст (БЧК) ще се проведе беседа с водачи, които тепърва ще сядат зад волана и в момента карат курсове по първа долекарска помощ. Целта е да се разяснят опасностите, които ги дебнат, и негативните последици от дори най-малкото разсейване на пътя, посочи главен инспектор Близнаков.

Работата по отношение мерките по абитуриентските балове започна доста преди тях и ще завърши доста след тях. Продължаваме с нашите превантивни действия, каза още той. 

Източник: БТА, Сияна Димитрова    
