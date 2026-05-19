NOVA записа рекорден сезон на „Като две капки вода“

Любопитно

Четиринадесетият сезон на любимото телевизионно шоу е привличал средно около половината от зрителите в активна възраст (18-59 г.)

19 май 2026, 15:29
NOVA завърши пролетния си телевизионен сезон снощи с грандиозния финал на хитовото шоу „Като две капки вода“. Освен внушителната аудитория пред телевизионния екран, над 12 000 души аплодираха в „Арена 8888“ водещите, журито и участниците в „Сезона - Слънце“. Те имаха уникалната възможност да се насладят на последните девет звездни преобразявания на живо и да споделят победата на актьора Даниел Пеев – Дънди.

Според официалните пийпълметрични данни, мащабният финален спектакъл е привлякъл над 4 пъти повече зрители в активна възраст (18-59 г.) спрямо втората телевизия в класацията.

С аудиторен дял от над 49%, последният епизод на четиринадесетия сезон на „Като две капки вода“ отбелязва впечатляващ завършек на отличните резултати на NOVA тази пролет. Средно 49.8% от всички зрители в активна възраст са гледали епизодите на „Сезона - Слънце“. Това е най-високата стойност за сезон на „Като две капки вода“ в цялата история на шоуто в България.

През пролетния телевизионен сезон NOVA успя да реализира още четири праймтайм формата. Осмият сезон на Hell’s Kitchen бе записан като най-гледаният сред активните зрители за последните три години, а световният феномен сред телевизионните игри The Floor доминира категорично над конкуренцията в неделните вечери. Аудиторията оцени и първото брокерско риалити „Борба до ключ – Home2U срещу INclusive“, а шеф Иван Манчев продължи спасителната си мисия на българските ресторанти в обичаното от зрителите предаване „Кошмари в кухнята“. Освен развлекателни предавания, NOVA продължи да отстоява лидерските си позиции в новините и актуалните предавания сред зрителите в активна възраст (18-59 г.). Със завоювания аудиторен дял, NOVA успя да подобри чувствително средния резултат на медията за пролетния телевизионен сезон спрямо миналата година.

Летният сезон, който стартира днес, идва с три нови премиерни заглавия. Дебютът на риалити формата„SOS Разтребители“ е тази вечер от 20:00 ч. и ще помогне на реални хора да променят живота си към по-добро. В четвъртък зрителите ще гледат за първи път забавното предаване Smart Face (20:00 ч.). На 27-и май от 21:00 ч. NOVA ще представи сериала „Дъждът оставя следи“. Новата поредица ще потопи зрителите в разгадаването на мрачна тайна от миналото, скрита зад стените на Рилския манастир.

