Руски удари в Украйна, атаки по цивилни и енергийната инфраструктура

Р уски ракетен удар в центъра на град Прилуки в северната украинска Черниговска област е убил двама души и е ранил поне още 17, включително 14-годишно момче, съобщи областният управител, цитиран от Ройтерс.

При атаката е бил ударен бизнес обект, а разположени наблизо търговски център и супермаркет са били повредени, съобщи областният управител Вячеслав Чаус в приложението за съобщения Teлеграм.

Руски ракетен удар над Чернигов, има жертви и ранени

Днес сутринта руските сили нанесоха удари по няколко обекта на газовата инфраструктура в Черниговска област, съобщи Укринформ, цитирайки информация на групата "Нафтогаз".

"Сутринта на 19 май врагът нанесе едновременни удари по няколко обекта на газовата инфраструктура в Черниговска област. В резултат на ударите с дронове на територията на производствените съоръжения е регистрирано унищожаване на критично важно оборудване. Персоналът от един от атакуваните обекти беше евакуиран и нямаше жертви", се казва в изявлението.

Руски ракетни удари в Украйна, има жертви и щети

Отбелязва се, че в момента се изясняват последствията от атаката и мащабът на щетите.

Както беше съобщено по-рано, късно вечерта вчера руските сили атакуваха съоръжения на групата "Нафтогаз" в Днепропетровска област с три балистични ракети, при което са били ранени две служителки на комплекса от бензиностанции, управляван от "Укрнафта".