Румънски изтребител свали украински дрон над Естония

М инистърът на отбраната на Естония Хано Певкур съобщи, че румънски изтребител от силите на НАТО днес е свалил дрон във въздушното пространство на балтийската страна, предаде "Ройтерс".

В момента тече операция за намиране на отломките от дрона, който най-вероятно е украински, отбеляза Певкур, като добави, че безпилотният летателен апарат не е бил насочен към мишена на естонска територия.

Министърът припомни, че Естония не е позволявала да въздушното ѝ пространство да се използва за нападения.

Това е поредното нарушение на въздушното пространство в граничещия с Русия регион. От март няколко украински военни дрона навлязоха във въздушното пространство на Финландия, Латвия, Литва и Естония, които са членки на НАТО и граничат с Русия.

По-рано този месец два украински дрона удариха празни резервоари в нефтохранилище в източния латвийски град Резекне, който се намира на около 50 километра границата с Русия. Въпреки че нямаше ранени, инцидентът предизвика политическа криза и латвийското правителство подаде оставка.

Украинските дронове навлизат във въздушното пространство на балтийските страни, след като Русия заглуши сигнала им, при което те вече летят безконтролно.