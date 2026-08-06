Румен Радев: Безценно свидетелство за борбите на македонските българи

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„След 15 години умуване България придоби Института по история на българската емиграция в Северна Америка – „Илия Гаджев“.

Това каза премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерски съвет.

„Не просто придобихме безценни архиви, ние отстояхме едно безценно свидетелство за борбите на македонските българи за свобода и национално единение, за българското етническо самосъзнание, език и култура на македонската емиграция в САЩ и Канада от началото на XX век“, допълни Радев.

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По думите му българското правителство ще продължи да отстоява историческата истина, паметта и честта на предците ни и занапред.

На 29 юли 2026 г. с решение на Министерския съвет, внесено от заместник премиера Иво Христов, на председателя на Държавна агенция „Архиви“ (ДАА) доц. д-р Михаил Груев бе възложено да сключи договор за покупка на имот в полза на държавата и безвъзмездното му предоставяне за управление на ДАА. Ценната придобивка се състои в сградата и документите на Института по история на българската емиграция в Северна Америка „Илия Тодоров Гаджев“ в Гоце Делчев, който ще бъде обособен като самостоятелно звено в структурата на ДАА, посочват от агенцията.

Документалното богатство на Института представлява изключителна ценност за българската история с обем около 152 линейни метра и над 3 хил. архивни единици. Сред тях с особено значение за науката са документите на Иван Михайлов, Смиле Войданов, Христо Низамов, Петър Семерджиев, Любомир Далчев, както и на самия д-р Иван Гаджев. Впечатляваща също така е колекцията от 18 пълни и 50 почти пълни течения на емигрантска периодика, която до голяма степен отсъства от колекциите на българските библиотеки, включително и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

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Целият документален масив е едно безценно свидетелство за борбите на македонските българи и за живота на българската емиграция в САЩ. Това е най-мащабната частна колекция, документираща истината за българското присъствие в Северна Америка и борбата за свободна Македония, добавят от ДАА.

Това е архив на македонската емиграция, който ясно доказва българския характер на Македония, коментира Иво Христов пред БНТ. Той добави, че към документите са имали интерес чужди страни.

По думите на вицепремиера архивът струва съвсем разумна сума, далеч под един милион евро.

„Така че добиваме всичко, даже със сградата, тъй като това беше желанието на наследниците и условието, при което те можеха да предадат този архив. Ние трябваше да издирим петима наследници в САЩ. Всички институции съдействаха от все сърце за една народополезна кауза, за която им благодаря“, добави Иво Христов.