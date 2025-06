Рубио поздрави руския народ по повод Деня на Русия

А мериканският държавен секретар Марко Рубио поздрави руския народ по случай Деня на Русия и потвърди желанието на Вашингтон за конструктивни разговори с Москва за постигане на мир между Русия и Украйна, предаде Ройтерс.

* Видеото е архивно!

САЩ подкрепят стремежа на руснаците към по-добро бъдеще, заяви Рубио по повод държавния празник на Русия, потвърждавайки желанието за конструктивно участие в усилията за постигане на траен мир между Русия и Украйна.

⚡️ Rubio congratulates Russian people on Russia Day.



U.S. Secretary of State Marco Rubio congratulated the Russian people on June 12, Russia's National Day, and expressed a desire for "constructive engagement" to bring peace to Ukraine.https://t.co/7CxMnOIWKQ