Енигма за живота: Тайната за обезобразеното лице на фараон Тао

М истерията около осакатеното лице на фараона Секененре Тао озадачава историци и египтолози от векове. Тялото му било открито в скрита мрежа от тунели. Тао е погребан редом до прочути фараони като Рамзес Велики и Сети I, именно това подчертава значението му в древноегипетската история.

Това, което отличава Тао, е шокиращото състояние на неговите останки. Лицето на мумията било със сериозни изкривявания, като носът и очите му, разкриват, че той е бил подложен на тормоз. Ancient Origins посочва, че върху мумията са открити тежки наранявания.

