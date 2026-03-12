Ресорната комисия прие на първо четене удължителния бюджет

КЗК установи до 90% надценки в цените на храните, има ли данни за спекула при горивата

В рамките на 30 минути депутатите в Комисията по бюджет и финанси приеха втория удължителен закон за бюджета от 2025 година. Той ще важи до приемане на редовен бюджет и ще позволи на държавата да се разплаща до размера на разходите за същия месец на миналата година, но не повече от събраните приходи.

По-рано ресорният министър Георги Клисурски предупреди, че без текстовете да бъдат гласувани има опасност изборите да не са финансово обезпечени, а под риск са и редица обществени плащания.

В петък се очаква финансовата рамка да бъде дискутирана и гласувана в пленарната зала на Народното събрание.

„Първият и най-важен елемент, който предлагаме, е да се удължи срокът на действие на закона. Към момента той действа до 31 март или, както е написано в закона, за срок не по-дълъг от 3 месеца. Предлагаме тези текстове да отпаднат, така че законът да може да важи до приемането на редовния бюджет за 2026 година. Това е изключително важно, за да подсигурим функционирането на държавата”, заяви министър Георги Клисурски.

Предлага се и измяна на сега действащата разпоредба - общините да разходват до същия размер, както през 2025 година. „Това, което предлага Министерският съвет, е общините да имат право на разходи до сбора от разходите от миналата година плюс събраните им собствени приходи през тази година. Така че, ако общините са събрали собствени приходи от рода на данък върху недвижимите имоти, данък върху МПС, такса битови отпадъци, идеята е тези средства да не стоят заключени по техните банкови сметки, а да могат да бъдат използвани”, заяви Клисурски.

Освен това приемането на удължителния закон ще даде мандат на кабинета да сключи споразумение с Еврокомисията за заем в размер на над 3 млрд. евро за отбранителна техника.

„Заемът ще се сключи при благоприятни условия с до 10 години гратисен период и срок за изплащане до 45 години”, обясни Атанас Запрянов.

Възможно е и в текстовете да бъде записано празничните надбавки за социално слаби хора да бъдат давани по закон всяка година преди Коледа и Великден, така че да няма нужда от пазарлъци.