Ресорната комисия прие на първо четене удължителния бюджет

Георги Клисурски предупреди, че без текстовете да бъдат гласувани има опасност изборите да не са финансово обезпечени

Кметът на София Васил Терзиев за "Петрохан": За моите 250 хиляди лева лични пари бях разпънат на кръст
Обявиха кога ще бъде изтеглен жребият с номерата в бюлетината
След тежкия инцидент: Малена Замфирова претърпя нова операция
Увеличават заплатите за служителите в БДЖ, НКЖИ, пощите и градския транспорт

"ДПС - Ново начало" предлага фонд за компенсиране на хората и бизнеса с приходи от повишено ДДС
„Сляпо раняване“ и изгубени доказателства: Майката на Николай срещу прокуратурата за смъртта на шестимата в случая "Петрохан - Околчица"
Пролетта идва със сняг: Обрат във времето разваля слънчевата седмица
КЗК установи до 90% надценки в цените на храните, има ли данни за спекула при горивата

В рамките на 30 минути депутатите в Комисията по бюджет и финанси приеха втория удължителен закон за бюджета от 2025 година. Той ще важи до приемане на редовен бюджет и ще позволи на държавата да се разплаща до размера на разходите за същия месец на миналата година, но не повече от събраните приходи.

По-рано ресорният министър Георги Клисурски предупреди, че без текстовете да бъдат гласувани има опасност изборите да не са финансово обезпечени, а под риск са и редица обществени плащания.

Финансовият министър предупреди: Плащанията и изборите са под риск

В петък се очаква финансовата рамка да бъде дискутирана и гласувана в пленарната зала на Народното събрание.

„Първият и най-важен елемент, който предлагаме, е да се удължи срокът на действие на закона. Към момента той действа до 31 март или, както е написано в закона, за срок не по-дълъг от 3 месеца. Предлагаме тези текстове да отпаднат, така че законът да може да важи до приемането на редовния бюджет за 2026 година. Това е изключително важно, за да подсигурим функционирането на държавата”, заяви министър Георги Клисурски.

Предлага се и измяна на сега действащата разпоредба - общините да разходват до същия размер, както през 2025 година. „Това, което предлага Министерският съвет, е общините да имат право на разходи до сбора от разходите от миналата година плюс събраните им собствени приходи през тази година. Така че, ако общините са събрали собствени приходи от рода на данък върху недвижимите имоти, данък върху МПС, такса битови отпадъци, идеята е тези средства да не стоят заключени по техните банкови сметки, а да могат да бъдат използвани”, заяви Клисурски.

Освен това приемането на удължителния закон ще даде мандат на кабинета да сключи споразумение с Еврокомисията за заем в размер на над 3 млрд. евро за отбранителна техника.

„Заемът ще се сключи при благоприятни условия с до 10 години гратисен период и срок за изплащане до 45 години”, обясни Атанас Запрянов.

Ресорната комисия в НС одобри удължителния закон за бюджета

Възможно е и в текстовете да бъде записано празничните надбавки за социално слаби хора да бъдат давани по закон всяка година преди Коледа и Великден, така че да няма нужда от пазарлъци.

„Нова социална помощ в Закона за социалното подпомагане, която да се дава двукратно – преди навечерието на Коледа и на Великден. Ще се определи и обхватът на хората, които ще получават тази помощ”, каза Деница Сачева, цитирана от NOVA.

Белезите ѝ разказват за 8 години борба: Кристин Илиева отбеляза годишнина от тежката катастрофа, която промени живота ѝ

Ирански медии: Съпругата на Али Хаменей е жива

"Празен човек" и "лъжец": Слави Трифонов критикува кмета на София за дарения към НПО-то на Калушев

Как корпорациите са си сътрудничили с американската армия през десетилетията

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Volkswagen ID.3 получава голям ъпдейт и ново име

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Тежка катастрофа със загинали край Луковит

България и Гърция проведоха съвместни полети с МиГ-29 и F-16 за засилване на въздушната защита

Тези тренировки се провеждат ежегодно и са част от подготовката на авиационните екипажи на двете страни

Русия предупреждава за покачващо се напрежение в Арктика заради военните учения на НАТО

Ученията на Алианса увеличават геополитическата конфронтация и крият рискове за стабилността на региона

Тръмп: Високите цени на петрола са от полза за САЩ, по-важно е да се спре Иран

Той заяви, че възпирането на иранския режим от придобиването на ядрени оръжия е по-важен приоритет за него

Напрежението ескалира в „Шеф под прикритие - Аватар“

Гледайте новия епизод утре вечер от 21:30 ч. по NOVA

Весела Бабинова и Владимир Зомбори - любов, сцена и семейство в един откровен разговор (ВИДЕО)

<p>Пеевски е сигнализирал СГП за намеса на Емил Дечев в работата на МВР</p>

Пеевски е сигнализирал прокуратурата за намеса на Емил Дечев в работата на професионалния състав на МВР

Той е сигнализирал СГП за заявеното от Дечев, че ГДБОП трябва да го разпита "по донос, внесен от отстранената за груби нарушения от Европейската прокуратура Теодора Георгиева"

Домашно кино за 1 €: Какво печели семейството с Arena Select от Vivacom

Борис Христов: Не се притеснявам на сцената на “Капките”

Борис Христов за неочаквания път в музиката, живота отвъд “Като две капки вода” и любовта, която не познава граници и континенти

Русия обстреля болница в Херсон, има ранени

Военната администрация уточни, че тримата са били ранени при руски обстрел на Днипропетровски район на Херсон

Кремъл обвини Украйна в "безотговорни атаки"

Киев продължава да се стреми да възпрепятства мирния процес, каза Песков

Иран обвини ЕС в "съучастие" в ударите на САЩ и Израел

Истинската история на „Song Sung Blue“: Запознайте се с реалната двойка, изиграна от Хю Джакман и Кейт Хъдсън

Филмът, базиран на едноименния документален проект от 2008 г., проследява изпитанията и трудностите на Клеър „Гръм“ и Майк „Светкавицата“ Сардина през техния 17-годишен професионален път и 12-годишен брак

Русия призова Израел и САЩ да прекратят атаките срещу Иран

Мария Захарова изтъкна, че предоставянето на хуманитарна помощ вече се организира

Атанас Запрянов: Непровокираните атаки на Иран спрямо Кипър и Турция предизвикват сериозна загриженост

В Северна Гърция е разположена система за противовъздушна отбрана, която осигурява противоракетна защита на голяма част от територията на България

Соня Йончева строи мост между белканто и новите технологии

С аудиовизуалния си проект ĪCŌN оперната прима изследва някои от най-големите въпроси на нашето време

Бойко Борисов: Правителството да представи план за овладяване на цените на горивата

По думите му въвеждането на таван на цените на горивата не е работещо решение в условията на пазарна икономика

