България

Президентството: Недопустими са спекулациите за поздравителния адрес на Йотова до Зеленски

Василена Василева Василена Василева

27 август 2026, 08:57
Президентството: Недопустими са спекулациите за поздравителния адрес на Йотова до Зеленски
Източник: БГНЕС

П оздравителният адрес от президента на България Илияна Йотова до украинския президент Володимир Зеленски по повод националния празник на Украйна е изпратен в оригинал на български език, каквато е официалната протоколна практика, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Съгласно установения дипломатически протокол неофициален превод на документа на езика на държавата на акредитация се извършва от посолството на Република България и се предоставя на съответния адресат, пишат още от Президентството. 

В съобщението е допълнено, че в конкретния случай президентът Йотова е спазила стриктно установените правила на дипломатическия протокол. Като абсолютно недопустими определят от пресекретариата всякакви спекулации относно езика на изпратения поздравителен адрес, както и относно неговото значение. 

Утвърдена дипломатическа практика е изпращането на поздравителни адреси от държавни глави по повод национални празници като израз на уважение към народа на съответната държава, особено когато в нея има голяма българска общност, пише още в съобщението. 

"Украйна високо цени подкрепата и приятелството на България. Благодаря Ви, Илияна Йотова, за това, че стоите до нашия народ и за Вашите сърдечни пожелания за 35-ата годишнина от възстановяването на независимостта на Украйна. Нашите две страни имат да постигнат още много благодарение на задълбочаването на двустранните взаимоотношения в редица области", написа украинският президент Володимир Зеленски по повод поздравителния адрес на президента Йотова.

В поста на Зеленски е публикувана и снимка на поздравителния адрес.

Редактор: Василена Василева
Източник: Марин Колев, БТА    
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