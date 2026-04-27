Промени в приема за детските градини в София: Какво трябва да знаят родителите през 2026 г.

О т години приемът в общинските детски ясли и градини в София е една от най-горещите теми за младите семейства в столицата. Битката за всяко свободно място често се превръща в истинска драма, а точковата система – в предмет на спорове, обвинения в несправедливост и родителски протести.

През 2026 г. Столичният общински съвет (СОС) прие промени в Наредбата за прием, които целят да направят процеса по-прозрачен и по-справедлив. Но дали наистина ще променят класирането съществено, или само ще размесят картите? И какво се случва, след като част от новите правила бяха спрени от съда?

Основната цел на промените, предложени още през февруари и приети през март 2026 г., е да се отчита реалното местоживеене на семействата, а не формалните разлики между постоянен и настоящ адрес. Досега собствениците на жилища имаха предимство пред наемателите – постоянният адрес носеше повече точки. С новите правила двете регистрации се уеднаквяват. Това е важен жест към хилядите млади семейства, които живеят под наем и често се местят заради по-високите наеми или търсене на по-добри условия.

Ключовият нов критерий е уседналостта. Точките за адресна регистрация се разпределят така:

Над 3 години без промяна на адреса (постоянен или настоящ) – 8 точки;

От 1 до 3 години – 5 точки;

До 1 година – 3 точки.

За деца в яслени групи и първа градинска група се взема предвид адресът на онзи родител, на чието име е регистрирано детето. За по-горните групи – адресът на самото дете. Добавя се и бонус точка, ако семейството кандидатства в детска градина в района на своя адрес или в съседно кметство без собствена градина. Целта е ясна: да се даде приоритет на семействата, които реално живеят в района и ползват местната инфраструктура.

Друга важна промяна е отпадането на допълнителната точка за деца, които са посещавали ясла, при кандидатстване за първа група в градината. СОС обаче отложи това отпадане за 2028 г., за да не се създава рязък шок за родителите. Въвеждат се и по-строги срокове за реално постъпване: 60 дни за яслените групи и 30 дни за градинските (от 15 септември или от датата на записване при текущи класирания). Ако детето не започне в срок, мястото може да се освободи – мярка срещу „резервиране“ на места без реално ползване.

Социалните критерии също претърпяват корекции. Добавят се точки за деца с родители под запрещение, а за социален критерий с ТЕЛК/НЕЛК се въвежда минимален праг от 30% степен на увреждане. Целта е да се фокусира подкрепата към най-нуждаещите се.

Повече места, но и повече напрежение

За учебната 2026/2027 г. Столичната община обяви рекордните 14 830 свободни места – с близо 1740 повече от предходната година. От тях над 5680 са за ясли и близо 5900 за първа група. Това е положителна стъпка, резултат от строителството на нови градини и разкриването на допълнителни групи. Въпреки това търсенето остава огромно, особено в бързо развиващите се квартали като „Младост“, „Люлин“, „Витоша“ и „Студентски град“.

Първото голямо класиране е насрочено за 8 май 2026 г., след кандидатстване до 7 май. Следват второ (22 май) и трето (5 юни). Ако не бъдете приети, остават текущите класирания от септември нататък.

Съдебната спирачка и несигурността

Точно преди старта на кампанията обаче дойде сериозно усложнение. Административният съд в София (АССГ) спря действието на ключови части от новата наредба – включително уеднаквяването на постоянния и настоящия адрес, точковата система за уседналост и прилагането на новите правила за 2026/2027 г. Решението е обжалвано от СОС пред Върховния административен съд, но към края на април 2026 г. несигурността остава.

Ако ВАС потвърди спирането, първото класиране на 8 май вероятно ще се проведе по старите правила. Това създава хаос за родителите: много от тях вече са подали документи и са планирали живота си според новите критерии. Общината обяви, че няма да променя системата, докато няма окончателно съдебно решение. Родителски организации и експерти предупреждават, че подобни последни промени внасят допълнително напрежение и недоверие към институциите.

Какво ще се промени реално в класирането?

Ако новите правила влязат в сила, уседналостта ще стане един от най-тежките критерии, измествайки донякъде социалните и други бонуси. Семейства с дългогодишна регистрация в района ще имат значително предимство. Наемателите с по-нова регистрация ще бъдат в по-неизгодна позиция в сравнение с „старите“ софиянци, но все пак по-добре от досегашната дискриминация спрямо настоящия адрес.

Отпадането (макар и отложено) на точката от ясла ще намали предимството на децата, минали през общинска ясла – критика, че тази точка създава „затворен кръг“ и намалява шансовете на деца, чиито родители не са успели да ги запишат в ясли по-рано.

В по-широк план промените подготвят почвата за бъдещо райониране, подобно на това в училищата – идея, която се обсъжда от години. Това би означавало децата да кандидатстват предимно в градини в своя район, което би намалило хаоса, но може да създаде проблеми в райони с недостиг на места.

Реакциите: Разделени родители и експерти

Родителите са разделени. Едни приветстват уеднаквяването на адресите като акт на справедливост към работещите семейства без собствено жилище. Други се опасяват, че по-голямата тежест на уседналостта ще ощети новодошлите в София или тези, които са се преместили наскоро заради работа или по-добри условия.

Експерти от Националната мрежа за децата и образователни анализатори подчертават, че промените в точките са важни, но не решават коренния проблем – недостигът на места и качеството на предучилищното образование. Според тях трябва да се инвестира в нови сгради, повече персонал и по-добро финансиране, а не само да се „преразпределя“ съществуващото.

В Пловдив и други големи общини също се въвеждат промени – например по-гъвкаво класиране между възрастови групи и уточнени социални критерии. Това показва, че проблемът е национален, а не само софийски.

Стъпка напред или поредният компромис?

Новите правила за детските градини в София представляват опит за по-справедливо разпределение на ограничения ресурс. Уеднаквяването на адресите и фокусът върху реалната уседналост са логични и навременни стъпки, които отговарят на динамиката на съвременния живот в големия град. Въпреки това съдебното спиране и отлагането на някои мерки показват колко крехък и политизиран е процесът.

За хилядите родители, които чакат с надежда класирането на 8 май, най-важното остава яснотата: ще важат ли новите точки, или ще се върнем към старото статукво? Докато Върховният административен съд не се произнесе, несигурността ще продължи да тегне.

В крайна сметка, истинската промяна ще дойде не само с нова наредба, а с повече места, по-добри условия и политика, която поставя децата и семействата на първо място. Дотогава битката за детската градина ще продължава да бъде един от най-големите тестове за младите софиянци.