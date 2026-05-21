Регионалният министър: Подпочвени води са причинили свлачището край Пампорово

М инистерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Прогресивна България“ залагат на най-бързото, а не на най-евтиното решение за възстановяването на пътя, който бе засегнат от свлачището край Пампорово. Това стана известно от думите на министър Иван Шишков в рамките на изслушването му в парламента.

"Това, което мога да кажа, което го казах първия ден – аз като регионален министър и ние като политическа сила ще направим възможното по най-бързия начин да възстановим пътя, а не по най-евтиния", посочи министърът.

"В политически аспект - няма да пестим пари, а в технически аспект ще направим най-доброто решение, което е най-бързо", допълни той.

Шишков отново повтори, че най-вероятното и целесъобразно решение за възстановяване на трасето е изграждането на мостово съоръжение. Той съобщи, че свлачището не е регистрирано в МРРБ, защото никой във времето назад не е подавал сигнали, че има такова. То остава активно, а главният фактор за активирането му е сериозно преовлажняване на терена, като е установено, че подпочвените води са на дълбочина от 50 см до 1,50 м, каза Шишков.

Министърът съобщи, че са направени тестове на близкия язовир, които изключват загуба на вода от него. ДНСК извършва пълна проверка на привързването на околните обекти към водопроводната и канализационната мрежа. Ще бъде обследван и язовирът в Пампорово, допълни министърът.

„В момента Дирекция „Национален строителен контрол“ с мое писмо и със заповед на началника на Дирекция „Национален строителен контрол“ е на проверка в Смолян, за да проверява абсолютно всичко, свързано с обектите“, каза министърът. Интересува ни това – да разберем как са привързани към водопроводната и канализационната мрежа. Поръчал съм да бъдат попълнени водопроводът и каналът в кадастъра, така че всички да знаят откъде минава, за да разберем има ли потенциална възможност да има течове от там“, уточни министър Шишков.

По темата за обходния път министър Шишков напомни, че той е общински и добави, че МРРБ помага на общината с трасиране и кадастрални данни за изграждането на обходно трасе, но уточни, че държавата няма право да го финансира директно чрез АПИ.

Пътят Смолян – Пампорово е сред ключовите маршрути в региона, особено по време на активните туристически сезони. Заради това институциите обсъждат варианти за възстановяване на транспортната връзка и осигуряване на безопасно преминаване до окончателното укрепване на засегнатия участък.