Тайният отряд от „делфини-камикадзе“, който може да отвори Ормузкия проток

П ървоначално това прозвуча като шега. Генерал Дан Кейн, най-високопоставената военна фигура в САЩ, беше попитан от журналист дали Иран използва „делфини камикадзе“.

Генерал Кейн, който обикновено е с мрачно изражение по време на пресконференциите за войната на САЩ с Иран, изпусна рядка усмивка. „Не бях чувал това за делфините камикадзе – това е нещо като акули с лазерни лъчи, нали?“, каза той на 5 май, визирайки филмите за Остин Пауърс.

Това може да изглежда по-подходящо за някоя абсурдна шпионска поредица, отколкото за реалния живот, но в този диалог имаше нещо повече от зрънце истина. Иран може и да няма екип от делфини, готови за разгръщане в военни операции, но САЩ имат.

Секретният отряд е създаден по време на Студената война, когато учени, изследващи сонарните способности на делфините, осъзнават, че те могат да идентифицират обекти под водата с висока точност.

Макар и не точно „камикадзе“, както твърди слухът, делфините са били обучени да издирват мини и да предупреждават хората, за да бъдат те отстранени безопасно – вместо самите създания да ги детонират.

Десетилетия след падането на Берлинската стена, делфините все още преминават обучение край бреговете на Сан Диего, потвърдиха от ВМС на САЩ пред The Telegraph. Животните вече веднъж са били разполагани в Близкия изток и биха могли да се окажат от ключово значение за отблокирането на Ормузкия пролив, който Иран все още контролира и е осеял с мини.

Смята се, че инициативата за обучение на делфини, известна като Програма за морски бозайници (Marine Mammal Programme), е започнала в началото на 60-те години на миналия век. Тя е била обвита в тайнственост до 1989 г., когато германски телевизионни журналисти тайно заснемат операциите на флота с делфини близо до Кий Уест във Флорида и в база за подводници Трайдънт в щата Вашингтон.

Според съобщенията, делфините са били привързвани към носилки, скрити в палатки на „малки, бързи лодки“. Много от оперативните подробности за програмата остават класифицирани. Въпреки това служители подчертават, че делфините не се използват като оръжия „камикадзе“ и са обучени да откриват и маркират подводни обекти, а не да детонират мини сами или да атакуват вражески лодки.

Въпреки че германският документален филм е критичен към отношението към създанията, програмата тихо ще докаже своята стойност в реални бойни действия.

По време на инвазията в Ирак през 2003 г. флотът разполага екип от девет афали (бутилконоси делфини), за да помогнат за разчистването на подводни мини и препятствия близо до пристанището Ум Каср – единственото дълбоководно пристанище в страната.

Те се оказват от решаващо значение за операциите на САЩ. Коалиционните сили трябваше бързо да отворят морските пътища, за да може хуманитарната помощ и търговските доставки да започнат да пристигат в Южен Ирак след падането на Саддам Хюсеин.

Иракските сили бяха осеяли подходите към пристанището с подводни експлозиви и препятствия, предназначени да забавят или повредят коалиционните кораби. Военноморските делфини бяха пуснати в мътните води на пристанището, включително един на име Макай (тогава на около 18 години) и друг на име Такома (на около 20 години).

Те работеха заедно с военни водолази и екипи за разминиране, използвайки ехолокация, за да открият точната позиция на подводните мини. Когато откриеха мина, делфините изплуваха на повърхността, където кръжаха военноморските съдове, и удряха с перка по борда на лодката – сигнал за екипите по обезвреждане да се задействат.

Според данни на военноморските сили, отрядът е помогнал на коалиционните сили да локализират повече от 100 подводни мини и препятствия около подходите към пристанището.

Повече от две десетилетия по-късно, на фона на нова война в Близкия изток, силите на САЩ са изправени пред друг осеян с мини морски проход в Ормузкия пролив.

Кевин Айър, бивш командир от ВМС на САЩ по минна война, заяви, че иранските „дънни мини“, експлозивни устройства, разположени на морското дъно, а не плаващи под повърхността, са една от най-трудните за откриване военноморски заплахи.

Сред тези, които биха могли да бъдат използвани в пролива, са мини от серията МДМ по руски дизайн и ракетните мини ЕМ-52, за които се смята, че са способни да изстрелят експлозивна бойна глава нагоре към даден кораб. Смята се също, че Иран притежава голям брой по-прости мини, като системите от клас Садаф, които принуждават командирите да предприемат изключително щателни и бавни операции по разчистване.

Специалистите по минна война казват, че делфините се справят отлично точно в средата, в която други системи, въпреки напредъка на подводната роботика от Студената война насам, изпитват най-големи затруднения. В плитки, кални и пренаситени с обекти води с лоша видимост, те са в стихията си.

Досега Централното командване на САЩ отказва да коментира дали делфините са били разгърнати за разчистване на пролива. Но изглежда, че това е точно нещото, за което този секретен отряд е бил обучен.

Това, което звучеше като мимолетна шега на брифинг в Пентагона, се оказа разкритие за една от най-странните оцелели способности в модерната война. Някъде край бреговете на Сан Диего, делфините афала се обучават за война. А край бреговете на Иран, те може би вече водят такава.