Любопитно

Шок в ефир: Британско радио по погрешка обяви смъртта на крал Чарлз III

Шокиращият гаф в ефира остави слушателите изумени, преди станцията внезапно да утихне

21 май 2026, 09:32
Шок в ефир: Британско радио по погрешка обяви смъртта на крал Чарлз III
Източник: БТА

Т ехническа грешка в софтуера на известната станция Radio Caroline активира протокола за кончина на монарха, оставяйки слушателите в недоумение, преди сигналът напълно да прекъсне, съобщава Page Six.

Британска радиостанция погрешка обяви крал Чарлз III за мъртъв във вторник. Шокиращият гаф в ефира остави слушателите изумени, преди станцията внезапно да утихне.

Radio Caroline, което излъчва в някои части на Англия, случайно е задействало своя протокол „Смърт на монарх“ поради това, което ръководството на станцията по-късно описа като „компютърна грешка“.

Редовната програма внезапно е била прекъсната, преди водещите да съобщят, че обичайното излъчване се спира след „смъртта“ на 77-годишния монарх.

„Това е Radio Caroline. Преустановяваме обичайната си програма до второ нареждане в знак на уважение след кончината на Негово Величество крал Чарлз III“, гласи съобщението в ефира, цитирано от The Telegraph.

„Това е Radio Caroline. Негово Величество крал Чарлз III почина. В знак на уважение ще излъчваме непрекъсната, подходяща музика до второ нареждане“, съобщават в ефира.

След това в ефира прозвучал химнът „Бог да пази краля“, преди станцията да заглъхне за около 15 минути.

Мениджърът на радиостанцията Питър Мур по-късно поднесе своите извинения и обясни гафа с компютърна грешка.

„Поради компютърна грешка в главното ни студио, процедурата „Смърт на монарх“ – която всички британски станции държат в готовност с надеждата да не се налага да я използват – бе активирана случайно във вторник следобед (19 май), съобщавайки погрешно, че Негово Величество кралят е починал“, написа Мур в изявление във Facebook и продължи:

„След това Radio Caroline заглъхна, както се изисква по протокол, което ни сигнализира да възстановим програмата и да поднесем извинение в ефир“.

„Поднасяме своите извинения на Негово Величество краля и на нашите слушатели за нанесеното безпокойство“, добави той.

Съобщението в ефира предизвика объркване сред част от слушателите, които по-късно споделиха реакциите си в социалните мрежи.

„Втурнах се вкъщи, викайки на жена си: „Той е мъртъв! Чарли е мъртъв!“. Тя ме погледна озадачено“, написа един от слушателите след недоразумението.

„Чух това по радиото в колата си, тъкмо си тръгвах от работа, и за момент трябваше да се запитам дали е истина, или просто проява на лош вкус“, споделя друг.

„Това наистина ме шокира малко, но приемам, че такива грешки се случват, и се радвам, че се оказа неистина“, добавя трети.

От станцията не уточниха колко точно е продължило фалшивото съобщение в ефира, преди екипът да осъзнае какво се случва. Към сряда записите от вторник следобед в архива на уебсайта на радиото също изглежда са били недостъпни.

Британските медии са длъжни да поддържат подробни процедури в готовност за случай на смърт на управляващия монарх, включително предварително подготвени съобщения и промени в програмата.

Неловкото недоразумение се случи по времето, когато Чарлз и кралица Камила бяха на официално посещение в Северна Ирландия. Кралската двойка прекара част от деня в квартал „Титаник“ в Белфаст, където наблюдава народни танци, срещна се с местни артисти и опита ирландско уиски по време на визитата.

Наскоро Чарлз и Камила се завърнаха и от четиридневно държавно посещение в САЩ, където се срещнаха с президента Тръмп в Белия дом. По време на престоя си в Ню Йорк те отдадоха почит пред Мемориала на 11 септември, посетиха организацията Harlem Grown за събитие с местни деца, посветено на градското земеделие, и завършиха пътуването с бизнес прием в Рокфелер център.

Кралят е обект на постоянни слухове за смъртта си в интернет пространството, откакто през февруари 2024 г. разкри, че е бил диагностициран с рак след процедура за увеличена простата.

Преди това Бъкингамският дворец бе принуден да опровергава фалшива новина през март 2024 г., след като руски медии разпространиха твърдения, че Чарлз е починал.

„Имаме удоволствието да потвърдим, че кралят продължава да изпълнява своите официални и частни ангажименти“, се казваше в тогавашното изявление на двореца, изпратено до руската държавна информационна агенция ТАСС.

Източник: Page Six    
Radio Caroline Крал Чарлз III Фалшива смърт Компютърна грешка Протокол за кончина на монарха Гаф в ефир Британско радио Реакции на слушатели Кралско семейство Диагноза рак
Последвайте ни

По темата

След фаталния инцидент: Нови мерки срещу нападения от мечки в Природен парк

След фаталния инцидент: Нови мерки срещу нападения от мечки в Природен парк "Витоша"

„Ако дрон го удари, отскача“: Тръмп разкри тайните на балната зала-бункер

„Ако дрон го удари, отскача“: Тръмп разкри тайните на балната зала-бункер

Радев освобождава от длъжност шефа на БАБХ

Радев освобождава от длъжност шефа на БАБХ

Шок в ефир: Британско радио по погрешка обяви смъртта на крал Чарлз III

Шок в ефир: Британско радио по погрешка обяви смъртта на крал Чарлз III

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 2 дни
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 2 дни
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 2 дни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тайният отряд от „делфини-камикадзе“, който може да отвори Ормузкия проток

Тайният отряд от „делфини-камикадзе“, който може да отвори Ормузкия проток

Свят Преди 13 минути

Иран може и да няма екип от делфини, готови за разгръщане в военни операции, но САЩ имат. Секретният отряд е създаден по време на Студената война, когато учени, изследващи сонарните способности на делфините, осъзнават, че те могат да идентифицират обекти под водата с висока точност

"Полша е съюзник за пример": Казусът с американските войски

"Полша е съюзник за пример": Казусът с американските войски

Свят Преди 1 час

САЩ отлагат изпращането на очаквани 4000 войници в Полша

.

Филмов обир в Кан: Откраднаха часовник за 1 милион евро по време на фестивала

Любопитно Преди 1 час

Всяка година в Кан, в периода около кинофестивала, високоспециализирани и много организирани крадци се опитват да отнемат бижутата от богати чуждестранни туристи

Снимката е илюстративна

Тийнейджър попадна на мистериозна монета от легендарния град Троя и озадачи археолозите

Свят Преди 1 час

Бронзовата монета датира от III в. пр.н.е. Тя е открита в берлинския район Шпандау от момче, което просто си играело навън

НС обсъжда орязване на правомощията на особения търговски управител на „Лукойл" у нас

НС обсъжда орязване на правомощията на особения търговски управител на „Лукойл" у нас

България Преди 2 часа

Бюджетната комисия ще разгледа и поправки в удължителния закон за бюджета за 2025 г.

,

Километричен капан: Над 15 км опашка от камиони на АМ „Марица“ към „Капитан Андреево“

България Преди 2 часа

От Агенция „Митници“ посочват, че трафикът през граничния пункт е изключително интензивен

Закъснения и анулирани полети: Затвориха една от пистите на летище „Ла Гуардия” в Ню Йорк

Закъснения и анулирани полети: Затвориха една от пистите на летище „Ла Гуардия” в Ню Йорк

Свят Преди 2 часа

Причината е открита дупка в настилката

Съдът гледа мерките на задържаните при акцията срещу имотната мафия

Съдът гледа мерките на задържаните при акцията срещу имотната мафия

България Преди 2 часа

На 14 май бяха задържани девет души

<p>Празник е, имен ден имат...</p>

Почитаме паметта на светите равноапостоли Константин и Елена

Любопитно Преди 2 часа

Честваме и празника Възнесение Господне, който е винаги в четвъртък на шестата седмица след Великден

Кризата в Близкия изток: САЩ с ново предложение, Иран го разглежда

Кризата в Близкия изток: САЩ с ново предложение, Иран го разглежда

Свят Преди 2 часа

Междувременно Тръмп заяви, че ситуацията остава изключително напрегната и може бързо да се изостри

Откриха тялото на румънка изпод рухналата сграда в Германия

Откриха тялото на румънка изпод рухналата сграда в Германия

Свят Преди 3 часа

Издирването на нейна сънародничка и на българин продължава

НС разглежда промени в Закона за държавната финансова инспекция

НС разглежда промени в Закона за държавната финансова инспекция

България Преди 3 часа

Законопроектът беше приет на първо четене от временната комисия по бюджет и финанси на 14 май

<p>Изслушват регионалния министър&nbsp;за свлачището на пътя Смолян - Пампорово</p>

Изслушват регионалния министър Иван Шишков за свлачището на пътя Смолян - Пампорово

България Преди 3 часа

Свличането на земна маса откъсна 300 метра от пътя

Куба

"Куба е следваща": Ще има ли война между Вашингтон и Хавана?

Свят Преди 3 часа

Тръмп директно заплаши Куба с военна намеса, а Хавана явно подготвя гражданите си за военно нападение

<p>Крият градушка в ръкава си: Поверията за Св. Св. Константин и Елена</p>

Крият градушката в ръкава си: Защо на 21 май никой не смее да разгневи Св. Св. Константин и Елена

България Преди 3 часа

На 21 май почитаме св. св. Константин и Елена. Вижте малко известната история за императора, преобърнал християнския свят, и древните странджански предания за пречистващата сила на жаравата

5 факта за глада: Защо прави хората гневни и защо се свързва с хормоните

5 факта за глада: Защо прави хората гневни и защо се свързва с хормоните

Любопитно Преди 3 часа

Защо празният стомах е само малка част от проблема и как стресът управлява апетита ни

Всичко от днес

От мрежата

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Антоанет Пепе влезе в болница

Edna.bg

Керана: Сънят ме научи да мълча, за да чуя гласа си

Edna.bg

Унай Емери и Астън Вила разплакаха принц Уилям

Gong.bg

Христо Янев - Повелителят на Купата!

Gong.bg

Министърът на земеделието представи екипа си и направи оценка за състоянието на сектора

Nova.bg

15-километрова колона от тирове се образува на магистрала „Марица“ към „Капитан Андреево“

Nova.bg