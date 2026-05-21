Опасно време в четвъртък: НИМХ предупреждава за порои и риск от наводнения

21 май 2026, 06:30
О пасното време в Източна България продължава, като за четвъртък, 21 май е издадено предупреждение от първа степен – жълт код за пет области.

Предупреждението е за интензивни валежи от дъжд и важи за областите: Силистра, Добрич, Шумен, Варна и Бургас.

При жълт код за дъжд от НИМХ съветват: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

Източник: НИМХ

През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Атмосферното налягане e малко по-високо от средното, няма да се променя съществено.

В четвъртък облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд – купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен, в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София – около 22°.

Над планините облачността ще е по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 7°.

Над Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°. Температурата на морската вода е 15°-17°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 5 ч.и 59 мин. и залязва в 20 ч. и 48 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 49 мин. Луната в София залязва в 1 ч. и 7 мин. и изгрява в 10 ч. и 26 мин. Фаза на Луната: три дни преди първа четвърт.

В петък и събота въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. Ще духа до умерен север-северозападен, в Източна България – североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в събота слабо ще се понижат.

Източник: НИМХ    
