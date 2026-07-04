Технологичен скок: Австрия пусна суперкомпютър за 36 милиона евро с квантово сърце

А встрия отново се нареди сред държавите с най-мощните суперкомпютри в света след пускането на новата високопроизводителна система MUSICA, съобщават местни медии.

Инфраструктурата, оценена на около 36 милиона евро, е разпределена между Виена, Линц и Инсбрук. Системата разполага с над 1000 графични процесора и близо 900 централни процесора, като достига изчислителна мощност от 45,11 петафлопа.

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Към проекта е интегриран и квантовият компютър OTTER, разположен в Инсбрук, което допълнително разширява възможностите за научни изследвания и развитие на изкуствен интелект.

MUSICA ще се използва от учени, университети, държавни институции и бизнеса за сложни симулации, анализ на големи масиви от данни, разработки в областта на квантовите технологии и приложения на изкуствения интелект.

Проектът е финансиран от австрийското правителство и европейската програма NextGenerationEU. Според австрийския министър на науката Ева-Мария Холцлайтнер новата система ще засили научния и технологичния капацитет на страната и ще подпомогне развитието на иновациите на международно ниво.