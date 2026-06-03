Разпитаха свидетел за Кирил Петков и ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова

С офийският градски съд разпита днес свидетеля Николай Вълчев, разследващ полицай към Главна дирекция „Национална полиция“, по делото срещу бившия премиер Кирил Петков за ареста на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова. (видеото е архивно)

Вълчев разказа, че Кирил Петков, който тогава беше премиер, е изявил желание да бъде разпитан и да даде показания за обстоятелства, свързани с Бойко Борисов. По думите на свидетеля, след даването на показания от страна на Петков, което се е случило в на сградата Министерски съвет, се е коментирало да се извърши претърсване на домашния адрес на Борисов в рамките на светлата част на деня. Вълчев каза още, че в дома на Борисов е трябвало да търсят всичко, което е забранено от закона, а не конкретна вещ.

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„Тогава разбрах, че ще се ходи и на адреса на Владислав Горанов и на още една жена, чието име не помня“, допълни той.

В хода на съдебното заседание прокурор поиска да бъдат прочетени протоколите от досегашните показанията на свидетеля Вълчев, предвид многократно изтъкваните от него обстоятелства, че не помни детайли, както и заради частични противоречия в показанията му. След като съдията прочете протоколите, насрочи следващо заседание за разпит на свидетели за 17 юни.

Днес трябваше да бъде разпитан и друг свидетел, също полицай - Валентин Маринов, но той в момента е в командировка.

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Делото срещу Кирил Петков е за длъжностни престъпления в качеството му на министър-председател във връзка с арестите на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова през 2022 г. В рамките на процеса стана известно, че е имало среща в кабинета на премиера, на която са присъствали тогавашните министри Бойко Рашков и Асен Василев, както и ръководни служители в Главна дирекция „Национална полиция“, на която са обсъждани действия по разследване, довели до ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова.

Прокуратурата внесе обвинителния акт в съда през януари 2025 година., а на 29 април 2025 г. Софийският градски съд прие, че няма съществени процесуални нарушения и даде ход на делото по същество.

През ноември 2025 г. имаше разпити на свидетели и обсъждане на доказателства. По делото са разпитани над 40 свидетели и са приобщени видеоматериали.

През януари 2026 г. бяха разпитани високопоставени полицейски служители, участвали в подготовката и изпълнението на операцията по арестите. Един от свидетелите твърди, че преди акцията е имало среща в Министерския съвет с участието на Кирил Петков, Бойко Рашков и Асен Василев.

На заседанието от 19 март 2026 г. съдът отказа искането на прокуратурата да приеме като доказателство видеозапис от изслушване на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши в Европейския парламент. Прокуратурата съобщи, че ще поиска официално записа по друг ред.

През март 2026 г. Лаура Кьовеши пред евродепутати заяви, че Европейска прокуратура не е имала отношение към ареста на Борисов през 2022 г.