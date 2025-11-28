Любопитно

Хирург: Не пренебрегвайте тези симптоми, могат да означават рак

Наричан „тихият убиец“ заради своите деликатни симптоми, ракът на панкреаса убива около 100 000 души във Великобритания всяка година

28 ноември 2025, 13:39
Хирург: Не пренебрегвайте тези симптоми, могат да означават рак
Източник: Thinkstock/Guliver

С пециалист по рак на панкреаса предупреди, че хиляди хора могат да бъркат слабо познатите признаци на болестта с обичайни здравословни проблеми. Наричан „тихият убиец“ заради своите деликатни симптоми, ракът на панкреаса убива около 100 000 души във Великобритания всяка година, пише Daily Mail.

Според благотворителната организация Pancreatic Cancer UK, това е най-смъртоносният често срещан рак и в момента повече от половината хора умират в рамките на три месеца след поставяне на диагнозата. Осем от десет случая се диагностицират твърде късно, защото обичайните симптоми често се бъркат с други, по-разпространени заболявания като синдром на раздразненото черво (IBS).

Сега д-р Невил Менезес, консултант хирург по рак на панкреаса в Ashford and St Peters Hospital NHS Foundation Trust, призова британците да бъдат внимателни към специфични симптоми на болестта.

Той казва: „Ракът на панкреаса може да се развива тихо. Когато симптомите станат сериозни, болестта често е вече напреднала. Разпознаването на фини промени в тялото и бързото действие могат да направят огромна разлика. Тези симптоми не винаги означават рак на панкреаса, но ако продължават повече от четири седмици, е важно да се консултирате с личния лекар“.

Често пренебрегваният симптом е „постоянна болка в корема или гърба, която не изчезва и не реагира на лечение“, добавя той.

Вторият ключов признак е необяснима загуба на тегло или постоянна загуба на апетит.

Медицински известен като кахексия или синдром на изтощение, този симптом причинява екстремна загуба на мускулна маса и мазнини. Хората с рак в ранните стадии обикновено не развиват кахексия, показват изследванията. Но до четири от пет души с напреднал рак развиват някаква степен на кахексия. Смята се, че при рака това се дължи на възпаление, което може да предизвика мускулна загуба, а туморът „краде“ енергия от останалата част на тялото.

Жълтеница – пожълтяване на кожата или очите, често съпроводено с тъмен цвят на урината или светли изпражнения – е още един ключов симптом, посочва д-р Менезес.

Храносмилателни проблеми като гадене, лошо храносмилане, подуване на корема или промени в навиците на червата, които продължават без видима причина, също могат да са индикатор за рак на панкреаса, добавя той. Тези признаци са и ключови за потенциален рак на червата.

Сърбеж по кожата и „новодиагностициран диабет“, при който няма предишна история на заболяването, са други важни симптоми на рак на панкреаса. Това се дължи на факта, че панкреасът произвежда хормони като инсулин и глюкагон, които помагат за преобразуването на захарта от храната в енергия. Ракът на панкреаса може да наруши производството на тези хормони – което води до нестабилни нива на кръвната захар.

Неговото предупреждение идва след тревожно увеличение на случаите на болестта, която също отне живота на актьора Алан Рикман през 2016 г., само шест месеца след диагнозата му. Случаите са се увеличили с почти 10% през последното десетилетие, а прогнозите сочат, че до 2040 г. във Великобритания могат да се регистрират около 16 000 нови случая на рак на панкреаса.

Източник: Daily Mail    
