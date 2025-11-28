„Исках да спя с нея“: Как коледно парти коства на старши партньор работата му за $850 000

В исокопоставен партньор в EY е уволнен от позицията си с годишна заплата от 850 000 долара, след като предложил интимни отношения на своя колежка по време на коледно парти и по-късно бил обвинен в нападение в бар в Сидни, съобщава The Post .

Леонард Ничита е освободен от длъжността старши партньор в отдела по транзакционно облагане през ноември 2023 г., според решение на съдия Дейвид Мосоп от Върховния съд на Австралийската столична територия, издадено миналия месец.

Първият инцидент: коледното парти

Първият инцидент е станал по време на коледно парти през 2022 г., което било с дрескод „Miami Vice“. Тогава колежка – също партньор във фирмата – подала оплакване до ръководството.

По време на партито, както описва управляващият партньор, Ничита казал на колежката, че я намира за красива, че иска да спи с нея, а когато тя заявила, че е омъжена, той ѝ отговорил, че „повечето му афери са с омъжени жени“.

How Christmas party cost senior partner his $850K job: ‘Wanted to sleep with her’ https://t.co/FefIuej9GR pic.twitter.com/rGwwnL1IZe — New York Post (@nypost) November 28, 2025

Две седмици по-късно Ничита бил уведомен за подадената жалба. Той заявил, че е бил „напълно шокиран“ и смятал действията си за „безобидни“. В съда отрекъл да е казал, че иска да спи с колежката, но признал, че ѝ предложил да излязат на вечеря. Когато тя посочила, че е омъжена, той я попитал дали е щастливо омъжена. След нейния положителен отговор, той добавил: „Да, но ще се изненадаш – откакто съм необвързан, вероятно съм бил с повече омъжени жени, отколкото с необвързани.“

Шефът му заявил, че е „много разочарован“ от поведението му, което е „напълно неприемливо за всеки, камо ли за партньор – и още по-малко за старши партньор, който току-що се е завърнал във фирмата“. (Ничита е работил в EY и между 2013 и 2015 г.)

В резултат на това 50-годишният партньор получил санкция – 4% от годишния му доход (33 969,78 долара) били удържани, той бил поставен под „първо и последно предупреждение за бъдещо неуместно поведение“ и получил указание да се извини на колежката.

Вторият инцидент: бар в Сидни

Следващият инцидент се случил през август 2023 г., след като Ничита присъствал на благотворително събитие на Регбийния клуб на Университета в Сидни. Някои от колегите му продължили вечерта в коктейл бар Dean & Nancy в квартал Уинярд, а той ги придружил заедно с приятелката си.

След като платил сметка от 1 555,29 долара, която подал като разход към EY, той установил, че сакото му липсва. Докато се опитвал да го намери, се стигнало до сблъсък с персонала, в резултат на което бил повдигнат обвинение за нападение.

Кадри от камерите за видеонаблюдение показвали как Ничита „бута управителя на бара с ръка, след което се приближава и го блъска с гърди“.

Leonard Joseph Nicita not only lost his coat, but also his job. Though at least he got the former back. https://t.co/8bnnZnUY2g — Financial Review (@FinancialReview) October 30, 2025

Когато началникът му научил за обвинението и го разпитал три месеца по-късно, Ничита твърдял, че инцидентът бил „безобиден“ и че нападението било „просто избутване“.

Управляващият партньор взел решение да прекрати договора на Ничита поради „основателна причина“, съгласно партньорското споразумение.

Съдебната битка

Ничита завел дело, в което твърдял, че шефът му е нарушил партньорския договор и поискал обезщетение. Той настоявал, че бар инцидентът „не бил свързан с поведението му като партньор във фирмата, а касаел личния му живот“. Освен това посочил, че към момента на уволнението вече бил подал намерение за напускане и можело да бъде пуснат в „garden leave“ вместо уволнен.

През октомври съдия Мосоп отхвърлил всички негови аргументи, прекратил делото и разпоредил Ничита да заплати разноските на EY.