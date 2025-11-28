Пуснаха под домашен арест надзирателя, обвинен за вземане на подкуп във Варна

В арненският апелативен съд постави под домашен арест служител на Следствения отдел в крайморския град, обвинен за поискан и приет подкуп, и за престъпление по служба.

Той бе задържан под стража от Окръжния съд, но обжалва определението.

Според обвинението 43-годишният мъж е поискал 2000 лева, за да внесе забранени вещи в ареста. Той бе арестуван на 19 ноември и бе отстранен от длъжност.

Според Апелативния съд няма риск той да се укрие, но опасността да извърши друго престъпление е реална, особено ако бъде задържан в ареста, където е работил и може да въздейства както върху своите бивши колеги, така и върху свидетели.Това дава основание на съда да наложи друг вид мярка за неотклонение, която да държи обвиняемия в изолация – домашен арест, с поставена гривна за електронно наблюдение.

Определението на Апелативния съд е окончателно.