Борисов: Ще направим още един завод, за средните калибри

Това заяви лидерът на ГЕРБ по време на форум на "Капитал" - Regional Defence Summit 2025

Обновена преди 36 минути / 28 октомври 2025, 13:58
Гръцкият модел с първи коментар за скандалното парти в дома на д-р Хасърджиев

Гръцкият модел с първи коментар за скандалното парти в дома на д-р Хасърджиев
Омбудсманът алармира за хаос с парното, хиляди граждани могат да останат без ясни сметки

Омбудсманът алармира за хаос с парното, хиляди граждани могат да останат без ясни сметки
Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя на парламента

Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя на парламента
Бюджет 2026: Исторически момент за България (ОБЗОР)

Бюджет 2026: Исторически момент за България (ОБЗОР)
„Не съм докосвал това момче и ще го докажа" - д-р Хасърджиев пред съда след обвинения за принуда и секс услуги

„Не съм докосвал това момче и ще го докажа“ - д-р Хасърджиев пред съда след обвинения за принуда и секс услуги
Енергийният министър: Горивата са подсигурени, можем да покрием месеци напред

Енергийният министър: Горивата са подсигурени, можем да покрием месеци напред
Григор Димитров: Контузията ми даде спокойствие, сега променям всичко

Григор Димитров: Контузията ми даде спокойствие, сега променям всичко
100% ръст на кражбите: Организирани банди изпращат деца да крадат масово от моловете

100% ръст на кражбите: Организирани банди изпращат деца да крадат масово от моловете

Щ е направим още един завод, за средните калибри, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на форум на "Капитал" - Regional Defence Summit 2025. Той се присъедини към дискусиите заедно с директора на „Райнметал“ Армин Папергер малко след подписването на договор за завод за барут, който ще бъде изграден в България на стойност 1 млрд. евро.

„Ако нямаше редовно правителство, нямаше да подпишем днес този договор. Нямаше да подпишем за следващия завод. А повярвайте ми, в машиностроенето, в индустрията чакат неговите приятели  - това е семейният бизнес. Когато един от тях дойде, когато дойде централен нападател като господин Папергер в българския футбол, ще дойде и ляв бек след това и десен“, обясни Борисов. 

Сделката за "Райнметал" е факт: България подписа договорa за изграждане на завод за барут и боеприпаси

"И президентът Радев каза добро за тази сделка", подчерта Борисов. 

"Светът е разделен в момента. Аз твърдо съм избрал къде е ГЕРБ  - той е с колегите от Западна Европа, САЩ и подкрепям Украйна", каза още Бойко Борисов. 

"Много е важно веригите на доставки да са тук", допълни Борисов.

"Пази Боже, ние всички сме за мир, при един конфликт да чакаш да ти донесат дали оръдия, дали е снаряд, дали е барут, това е фатално", каза още той. 

"Екипите на Папергер в България вече посетиха част от частните оръжейни заводи, а ние имаме прекрасни такива – в Панагюрище, в Самоков, Стара Загора и те знаят целия арсенал на „Райнметал“ и дъщерните му компании", каза още Борисов.

Борисов: Нямам страх нито от Радев, нито от Пеевски, но от задаващата се война изпитвам животински страх

"Това ще даде тласък на тежкото машиностроене в целия регион и най-вече ще е в България. Ние имаме изключително квалифицирана работна ръка, много добри инженери, добри специалисти, много добри иновативни учени и правят всичко възможно чрез правителството те да се срещат с хората на първия ред и господин Папергер", допълни лидерът на ГЕРБ. 

"Ние искаме да имаме такава отбранителна индустрия, промишленост и армия, която да не позволява на други държави да си мислят, че могат да ни нападат", изрази мнение лидерът на ГЕРБ.

По думите му кризата ще стане по-тежка и Европа трябва да мисли как сама да се извади от положението, в което е.

"Следващите ни ходове са в стоманодобивния сектор, в минното дело, където имаме такива ценни метали, за които сме затворили мините – имаме какво да си говорим, да градим заедно, има и да си говорим за Пеевски, разбира се", допълни Бойко Борисов. 

Източник: Йоана Димитрова/БТА    
