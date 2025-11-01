Радев за своя партия: Хората настояват, само аз мога да я обявя

Радостин Василев: Ако Мария Илиева знае, че не е подписала декларацията си, да подаде оставка

П резидентът Румен Радев даде многозначен отговор на въпроса дали ще направи собствена партия. „Хората настояват навсякъде“, каза държавният глава.

Радев участва във военен ритуал – панихида, с който ще бъде почетена паметта на загиналите български воини по повод Архангелова задушница.

„Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия“,

категоричен е той.

„Движение Трети март“, „Движението за президентска република“ и всякакви други производни нямат нищо общо с мен и с президентската институция, посочи още Радев.

„Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията“,

добави президентът.

„Не искам да коментирам бюджета преди да сме виделя реалните цифри, но някои неща говорят сами за себе си. Управляващите признаха без свян, че са манипулирали статистиката и с това оправдават някои неадекватни решения, които взимаха през годината. Но задлъжняването е факт и ще го плащаме всички българи“, каза още Радев.

„Прави впечатление, че посрещнаха с фанфари конвергентния доклад, но с мълчание и свити платна посрещаме срока за внасяне на бюджета“, уточни държавният глава, цитиран от Агенция „Фокус“.

За спирането на износа на горива,

Радев коментира, че това е превантивна мярка, която според него е закъсняла. „Но най-важната задача на правителството е да не допусне липса на горива и ценови шок, защото това ще подейства изключително негативно на икономиката, на бита на хората и може да доведе до трудно предсказуеми последствия“, заяви Радев.

За ротацията на председателя на НС,

Радев каза, че политическата класа все повече затъва в блатото на беззаконието. „Издевателствата над Конституцията започнаха със злополучната реформа на сглобката, която въведе така наречената и от мен домова книга, за да може партиите да си предават щафетата на властта, дори когато обществото ги бламира и настоява за предсрочни избори.

И сега вече всяко назначение начело на Народното събрание е преди всичко попълване на тази домова книга с потенциални бъдещи служебни премиери. Краткият престой на госпожа Киселова начело на Народното събрание ще се запомни най-вече с това, че грубо погази закона с отказа да бъде разгледано моето предложение за референдум и това го направи преподавател по конституционно право“, добави още Радев.