Радев за своя партия: Хората настояват, само аз мога да я обявя

Радев участва във военен ритуал – панихида, с който ще бъде почетена паметта на загиналите български воини по повод Архангелова задушница

1 ноември 2025, 09:24
Циганско лято през уикенда, после идва рязка промяна във времето

Циганско лято през уикенда, после идва рязка промяна във времето
Катастрофа до „Пирогов“ блокира трамвайните релси

Катастрофа до „Пирогов“ блокира трамвайните релси
Санкциите на САЩ може да спрат рафинерията в Бургас след 21 ноември

Санкциите на САЩ може да спрат рафинерията в Бургас след 21 ноември
Откриха куп нарушения в Елените

Откриха куп нарушения в Елените
Бюджетната комисия подкрепи ограничаването на износа на горива

Бюджетната комисия подкрепи ограничаването на износа на горива
Като превантивна мярка: Предлагат да се спре износът на дизел и авиационно гориво от България

Като превантивна мярка: Предлагат да се спре износът на дизел и авиационно гориво от България
Радостин Василев: Ако Мария Илиева знае, че не е подписала декларацията си, да подаде оставка

Радостин Василев: Ако Мария Илиева знае, че не е подписала декларацията си, да подаде оставка
ChatGPT за здраве: Експерт предупреждава срещу самолечение с ИИ

ChatGPT за здраве: Експерт предупреждава срещу самолечение с ИИ

П резидентът Румен Радев даде многозначен отговор на въпроса дали ще направи собствена партия. „Хората настояват навсякъде“, каза държавният глава.

Радев участва във военен ритуал – панихида, с който ще бъде почетена паметта на загиналите български воини по повод Архангелова задушница.

„Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия“,

категоричен е той. 

„Движение Трети март“, „Движението за президентска република“ и всякакви други производни нямат нищо общо с мен и с президентската институция, посочи още Радев.

„Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията“,

добави президентът.

„Не искам да коментирам бюджета преди да сме виделя реалните цифри, но някои неща говорят сами за себе си. Управляващите признаха без свян, че са манипулирали статистиката и с това оправдават някои неадекватни решения, които взимаха през годината. Но задлъжняването е факт и ще го плащаме всички българи“, каза още Радев. 

„Прави впечатление, че посрещнаха с фанфари конвергентния доклад, но с мълчание и свити платна посрещаме срока за внасяне на бюджета“, уточни държавният глава, цитиран от Агенция „Фокус“.

За спирането на износа на горива,

Радев коментира, че това е превантивна мярка, която според него е закъсняла. „Но най-важната задача на правителството е да не допусне липса на горива и ценови шок, защото това ще подейства изключително негативно на икономиката, на бита на хората и може да доведе до трудно предсказуеми последствия“, заяви Радев.

За ротацията на председателя на НС,

Радев каза, че  политическата класа все повече затъва в блатото на беззаконието. „Издевателствата над Конституцията започнаха със злополучната реформа на сглобката, която въведе така наречената и от мен домова книга, за да може партиите да си предават щафетата на властта, дори когато обществото ги бламира и настоява за предсрочни избори.

И сега вече всяко назначение начело на Народното събрание е преди всичко попълване на тази домова книга с потенциални бъдещи служебни премиери. Краткият престой на госпожа Киселова начело на Народното събрание ще се запомни най-вече с това, че грубо погази закона с отказа да бъде разгледано моето предложение за референдум и това го направи преподавател по конституционно право“, добави още Радев.

Източник: БТА/Петра Куртева, Агенция "Фокус", БГНЕС    
Румен Радев олитическа партия президентство Движение Трети март измамници олигархия държавен глава партиен проект българска политика избори
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 2 дни
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 2 дни
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 2 дни
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 2 дни

